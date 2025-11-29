Barcelona é alvo de críticas por patrocínio de empresa cripto

Resumo da notícia

O Barcelona assinou um contrato de patrocínio de US$ 22 milhões com a firma cripto ZKP.

Ex-diretor do clube questionou a idoneidade da empresa e associou as negociações a influencers polêmicos.

O clube afirma que não tem relação com a emissão ou gestão do token da ZKP.

O Barcelona fechou um acordo de patrocínio de três anos com a empresa cripto Zero-Knowledge Proof (ZKP), com sede em Samoa. Mas o contrato, no valor de US$ 22 milhões, vem gerando críticas dentro e fora do clube, especialmente quanto à reputação e estrutura da startup.

Xavier Vilajoana, ex-diretor do Barcelona, classificou o acordo como um sinal de ‘desespero financeiro’ e apontou diversas ‘red flags’ no histórico da ZKP. Por exemplo, ele ressaltou que o perfil da empresa no X tinha apenas 33 seguidores quando o contrato foi anunciado.

Além disso, Vilajoana criticou a associação da empresa com o ex-lutador Andrew Tate, que promoveu a tecnologia da ZKP em suas redes. Segundo o ex-cartola do clube:

Parece uma piada ruim, mas infelizmente é real.

O que é a ZKP?

A ZKP lançou recentemente seus canais de mídia e um white paper. No entanto, ainda há pouca clareza sobre seus proprietários e sua estrutura de financiamento.

A empresa afirmou que segue a lei samoana. Além disso, um token ligado à ZKP deve se juntar à onda atual de ICOs de criptomoedas em breve.

O CEO da ZKP, Jeff Wilck, não tem um histórico público detalhado, o que reforça o ceticismo de analistas. Por fim, a tecnologia de zero-knowledge proofs existe desde os anos 1990, mas poucos especialistas dominam sua implementação prática.

Especialistas em blockchain como Harry Halpin, CEO da Nym Technologies, alertam que deve haver cautela com empresas que surgem do nada e prometem privacidade via zero-knowledge proofs.

Além disso, contratos semelhantes já geraram polêmicas no passado. Por exemplo, o Sporting de Portugal e o Spezia da Itália encerraram seus contratos com a Bitci.com, da Turquia, devido a problemas de pagamento.

Barcelona se defende das críticas

Em comunicado, o Barcelona afirmou que ‘não tem qualquer conexão com o token da empresa’ e que não tratou da emissão de tokens durante as negociações. Aliás, o clube esclareceu que não é responsável pela emissão ou gestão de qualquer criptoativo da ZKP.

No entanto, o acordo evidencia a crescente presença do setor cripto no futebol europeu. Por exemplo, mais de um terço dos clubes das cinco principais ligas do continente mantêm patrocínios com empresas de criptomoedas nesta temporada.

A estratégia do Barcelona reflete a busca por alternativas de receita, mas também mostra os riscos de associar a marca a empresas com histórico pouco transparente no setor cripto.

