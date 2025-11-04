Resumo da notícia

Moedas de privacidade saltam 80% e ultrapassam US$ 25 bilhões.

RAIL, DASH e ZEC lideram rali com fortes projeções técnicas.

Nova fase regulatória favorece narrativa de soberania e anonimato.

Best Wallet se destaca ao unir autocustódia, segurança e privacidade.

Enquanto o Bitcoin continua exibindo volatilidade e diversas altcoins sofrem correções, as criptomoedas focados em privacidade estão liderando uma nova onda de valorização expressiva.

Segundo dados de mercado, o valor total das criptomoedas de privacidade saltou cerca de 80% em uma semana, ultrapassando US$ 25 bilhões.

A alta coincide com mudanças no ambiente regulatório internacional, incluindo a redução de pressões legais após o retorno de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos.

Este, certamente, é um cenário que vem restaurando apetite por ativos associados à privacidade e descentralização.

Entre os destaques dessa disparada estão Railgun (RAIL), Dash (DASH) e Zcash (ZEC), acompanhados por ganhos ainda mais agressivos em tokens menores como Ghost e Veil, que registraram altas entre 200% e 300%.

Clima político impulsiona criptomoedas de privacidade

Durante o governo Biden, tokens de privacidade enfrentaram ações regulatórias duras e exclusões em corretoras, aumentando o risco sistêmico e afastando investidores.

Agora, com uma postura mais amigável à inovação cripto reassumindo o protagonismo nos EUA, investidores voltam a direcionar capital ao setor.

A mudança de humor regulatório reacendeu discussões sobre o papel das criptomoedas de privacidade em um ecossistema financeiro cada vez mais dominado por vigilância estatal e requisitos rígidos de compliance.

Os principais destaques do rali

Railgun (RAIL), Dash (DASH) e Zcash (ZEC) são as moedas de destaque no mundo cripto nas últimas semanas.

O RAIL voltou a níveis que não eram vistos há mais de três anos, superando múltiplas resistências antes de testar novamente a zona de US$ 4,28. Caso rompa essa região, analistas destacam alvos próximos a US$ 5,60. Porém, uma rejeição pode devolver o token para faixas entre US$ 3,19 e US$ 2,00. Considerado uma dos veteranos do mercado, o DASH subiu aproximadamente 340% desde o início de outubro, com forte pressão compradora. Contudo, o desempenho ainda está distante do pico histórico acima de US$ 475, marcado em 2021. Manter o suporte em US$ 86 pode abrir caminho para a faixa entre US$ 160 e US$ 210. O ZEC chamou ainda mais atenção com um rali de 7,3x em cerca de um mês, sustentando preços acima de US$ 374, o que indica um possível cenário de descoberta de preço. Além disso, fechamentos consistentes acima de US$ 290 podem levar o token à região de US$ 650, segundo projeções técnicas.

Um setor voltando ao centro do debate

A performance explosiva das criptomoedas de privacidade reflete não apenas fundamentos técnicos, mas uma narrativa geopolítica forte. Afinal, a privacidade digital está voltando ao foco do mercado global, alimentada por um ambiente regulatório mais previsível e pelo crescente debate sobre soberania financeira e proteção de dados.

E com a tokenização avançando, stablecoins tornando-se mainstream e blockchains entrando no radar institucional, o ressurgimento das moedas de privacidade demonstra que a busca por independência e liberdade financeira segue sendo uma narrativa poderosa dentro da Web3.

Além disso, a disparada das criptomoedas de privacidade reforça um princípio que sempre esteve no DNA da Web3, isto é, a verdadeira liberdade financeira só existe quando o usuário controla seus próprios ativos.

Em um contexto onde privacidade, autonomia e descentralização retornam ao debate, cresce a necessidade de ferramentas que não dependam de intermediários, instituições ou permissões para operar.

Esse movimento reacende a importância das carteiras não-custodiais. Afinal, elas representam soluções que permitem ao investidor deter as chaves e, consequentemente, o poder total sobre seu patrimônio digital.

Se o novo ciclo das criptomoedas destaca soberania e autocustódia como pilares estratégicos, o investidor atento já sabe que segurança e independência precisam caminhar juntas.

Best Wallet: autocustódia e privacidade

Quem controla as chaves, controla o capital, portanto, quem terceiriza esse controle, terceiriza sua liberdade financeira.

Nesse ambiente, a Best Wallet se consolida como uma das soluções mais avançadas para investidores que desejam unir autonomia, privacidade e praticidade.

A carteira foi construída com arquitetura não-custodial, ou seja, garante que apenas o usuário tenha acesso às chaves e aos fundos, sem riscos ligados a exchanges, falhas de contrapartes ou congelamentos arbitrários.

Além disso, por ter suporte multichain permite enviar, receber e interagir com ativos em diversas redes, acompanhando um mercado cada vez mais conectado e dinâmico.

A Best Wallet também se destaca pela integração com ferramentas Web3, monitoramento inteligente e experiência otimizada para quem busca participar de oportunidades emergentes. E o melhor, tudo sem abrir mão de segurança e soberania digital.

Com privacidade voltando ao centro do debate no setor de criptomoedas, a Best Wallet surge como ponte entre liberdade financeira e sofisticação tecnológica.

Afinal, ela oferece ao investidor uma camada extra de proteção em um mercado que, mais do que nunca, exige autonomia e vigilância permanente.

Baixe já a sua carteira Best Wallet

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.