Criptomoedas de privacidade disparam com alívio de pressão regulatória

Railgun (RAIL), Dash (DASH) e Zcash (ZEC) apresentaram forte valorização em oiutubro de 2025.

Gabriel Gomes
Resumo da notícia

  • Moedas de privacidade saltam 80% e ultrapassam US$ 25 bilhões.
  • RAIL, DASH e ZEC lideram rali com fortes projeções técnicas.
  • Nova fase regulatória favorece narrativa de soberania e anonimato.
  • Best Wallet se destaca ao unir autocustódia, segurança e privacidade.

Enquanto o Bitcoin continua exibindo volatilidade e diversas altcoins sofrem correções, as criptomoedas focados em privacidade estão liderando uma nova onda de valorização expressiva.

Segundo dados de mercado, o valor total das criptomoedas de privacidade saltou cerca de 80% em uma semana, ultrapassando US$ 25 bilhões.

A alta coincide com mudanças no ambiente regulatório internacional, incluindo a redução de pressões legais após o retorno de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos.

Este, certamente, é um cenário que vem restaurando apetite por ativos associados à privacidade e descentralização.

Entre os destaques dessa disparada estão Railgun (RAIL), Dash (DASH) e Zcash (ZEC), acompanhados por ganhos ainda mais agressivos em tokens menores como Ghost e Veil, que registraram altas entre 200% e 300%.

Clima político impulsiona criptomoedas de privacidade

Durante o governo Biden, tokens de privacidade enfrentaram ações regulatórias duras e exclusões em corretoras, aumentando o risco sistêmico e afastando investidores.

Agora, com uma postura mais amigável à inovação cripto reassumindo o protagonismo nos EUA, investidores voltam a direcionar capital ao setor.

A mudança de humor regulatório reacendeu discussões sobre o papel das criptomoedas de privacidade em um ecossistema financeiro cada vez mais dominado por vigilância estatal e requisitos rígidos de compliance.

Os principais destaques do rali

Railgun (RAIL), Dash (DASH) e Zcash (ZEC) são as moedas de destaque no mundo cripto nas últimas semanas.

  1. O RAIL voltou a níveis que não eram vistos há mais de três anos, superando múltiplas resistências antes de testar novamente a zona de US$ 4,28. Caso rompa essa região, analistas destacam alvos próximos a US$ 5,60. Porém, uma rejeição pode devolver o token para faixas entre US$ 3,19 e US$ 2,00.
  2. Considerado uma dos veteranos do mercado, o DASH subiu aproximadamente 340% desde o início de outubro, com forte pressão compradora. Contudo, o desempenho ainda está distante do pico histórico acima de US$ 475, marcado em 2021. Manter o suporte em US$ 86 pode abrir caminho para a faixa entre US$ 160 e US$ 210.
  3. O ZEC chamou ainda mais atenção com um rali de 7,3x em cerca de um mês, sustentando preços acima de US$ 374, o que indica um possível cenário de descoberta de preço. Além disso, fechamentos consistentes acima de US$ 290 podem levar o token à região de US$ 650, segundo projeções técnicas.

Um setor voltando ao centro do debate

A performance explosiva das criptomoedas de privacidade reflete não apenas fundamentos técnicos, mas uma narrativa geopolítica forte. Afinal, a privacidade digital está voltando ao foco do mercado global, alimentada por um ambiente regulatório mais previsível e pelo crescente debate sobre soberania financeira e proteção de dados.

E com a tokenização avançando, stablecoins tornando-se mainstream e blockchains entrando no radar institucional, o ressurgimento das moedas de privacidade demonstra que a busca por independência e liberdade financeira segue sendo uma narrativa poderosa dentro da Web3.

Além disso, a disparada das criptomoedas de privacidade reforça um princípio que sempre esteve no DNA da Web3, isto é, a verdadeira liberdade financeira só existe quando o usuário controla seus próprios ativos.

Em um contexto onde privacidade, autonomia e descentralização retornam ao debate, cresce a necessidade de ferramentas que não dependam de intermediários, instituições ou permissões para operar.

Esse movimento reacende a importância das carteiras não-custodiais. Afinal, elas representam soluções que permitem ao investidor deter as chaves e, consequentemente, o poder total sobre seu patrimônio digital.

Se o novo ciclo das criptomoedas destaca soberania e autocustódia como pilares estratégicos, o investidor atento já sabe que segurança e independência precisam caminhar juntas.

Best Wallet: autocustódia e privacidade

Página oficial da Best Wallet: Guia para comprar Bitcoin Hyper

Quem controla as chaves, controla o capital, portanto, quem terceiriza esse controle, terceiriza sua liberdade financeira.

Nesse ambiente, a Best Wallet se consolida como uma das soluções mais avançadas para investidores que desejam unir autonomia, privacidade e praticidade.

A carteira foi construída com arquitetura não-custodial, ou seja, garante que apenas o usuário tenha acesso às chaves e aos fundos, sem riscos ligados a exchanges, falhas de contrapartes ou congelamentos arbitrários.

Além disso, por ter suporte multichain permite enviar, receber e interagir com ativos em diversas redes, acompanhando um mercado cada vez mais conectado e dinâmico.

A Best Wallet também se destaca pela integração com ferramentas Web3, monitoramento inteligente e experiência otimizada para quem busca participar de oportunidades emergentes. E o melhor, tudo sem abrir mão de segurança e soberania digital.

Com privacidade voltando ao centro do debate no setor de criptomoedas, a Best Wallet surge como ponte entre liberdade financeira e sofisticação tecnológica.

Afinal, ela oferece ao investidor uma camada extra de proteção em um mercado que, mais do que nunca, exige autonomia e vigilância permanente.

Baixe já a sua carteira Best Wallet

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

