Belo Horizonte e Rolante abraçam o título de capitais do BTC

Resumo da notícia

Projeto da Câmara Municipal de Belo Horizonte reconheceu a aceitação de BTC na cidade.

Além da capital mineira, Rolante (RS) recebeu o título de Capital Estadual do Bitcoin, com 194 pontos de aceitação.

As duas cidades se tornaram referências nacionais em adoção de criptomoedas. .

Belo Horizonte e Rolante receberam oficialmente títulos que reforçam o papel do Bitcoin no Brasil. A capital mineira foi reconhecida como a primeira Capital do Bitcoin do país. Por outro lado, a cidade gaúcha conquistou o posto de Capital Estadual do Bitcoin.

Essas decisões legislativas refletem um movimento crescente de apoio institucional às criptomoedas em diferentes regiões do Brasil.

Projeto em Belo Horizonte aguarda sanção do prefeito

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou o Projeto de Lei 125/2025, proposto pelo vereador Vile Santos.

O texto obteve 27 votos favoráveis, sete contrários e quatro abstenções. No entanto, ainda aguarda sanção do prefeito para se tornar oficial.

De acordo com Vile, a proposta busca consolidar BH como polo tecnológico, estimulando pesquisa, educação financeira e empreendedorismo com criptoativos. Isso pode inclusive levar ao desenvolvimento de novas criptomoedas.

A expectativa é de que Belo Horizonte use o título para atrair investimentos, turismo e iniciativas de inovação.

Além disso, movimentos já existentes em Minas Gerais, como o UAIBit e o Bitdevs BH, podem ganhar novo fôlego com o reconhecimento oficial.

Atualmente, o Brasil é o segundo país da América Latina em adoção de criptomoedas, atrás apenas da Argentina.

Governador do RS confirmou título para Rolante

No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite sancionou o Projeto de Lei 63/2024, da deputada Delegada Nadine (PSDB).

A medida reconhece Rolante como referência nacional na aceitação de Bitcoin. Afinal, a cidade tem 194 estabelecimentos que utilizam a moeda digital. Aliás, o número supera os de Porto Alegre, que tem 104 pontos, e São Paulo, com apenas 42, segundo dados do btcmap.org.

Além do comércio, Rolante sedia o Bitcoin Spring Festival, evento anual que reúne empreendedores e especialistas para debater o setor.

Outro diferencial é que comerciantes e moradores usam Bitcoin de forma direta, sem conversão para reais. Essa prática reforça a ideia de que a criptomoeda pode ser usada como dinheiro e não apenas como reserva de valor.

A experiência de Rolante já inspira cidades como Santo Antônio do Pinhal (SP), onde o projeto Bitcoin Amantikir tenta replicar o modelo.

Além disso, tanto em Minas Gerais quanto no Rio Grande do Sul, os novos reconhecimentos consolidam o Bitcoin como parte ativa do dia a dia de comunidades inteiras.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.