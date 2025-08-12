Argentinos passam brasileiros em adoção de criptomoedas

Resumo da notícia

Argentina lidera na América Latina com 18,2% da população adotando criptos.

Brasil mantém 77% do volume de negociação na região.

Fatores econômicos impulsionam adoção de stablecoins na Argentina.

Snorter Bot ajuda investidores a identificar tokens promissores cedo.

A Argentina ultrapassou o Brasil em número de pessoas que possuem criptoativos. Segundo dados do Rankings Latam, agora, 18,2% dos argentinos têm ativos digitais, contra 16,7% dos brasileiros.

O levantamento coloca o país vizinho na liderança da América Latina em taxa de posse de criptos, seguido por Brasil e El Salvador.

O estudo, publicado em fevereiro de 2025, indica que fatores econômicos internos, como alta inflação e controle cambial rígido, impulsionam a busca por alternativas financeiras entre os argentinos. Além disso, o uso de stablecoins no dia a dia é apontado como um dos principais motores dessa adoção acelerada.

Cripto cresce na Argentina apesar das incertezas

Não há confirmação oficial dos dados mais recentes. Mas a tendência evidente é que a adoção cripto na Argentina segue em alta. Para especialistas, o contexto econômico instável e a necessidade de proteção contra a desvalorização do peso levam cada vez mais pessoas a buscar refúgio no mercado digital.

Esse avanço ocorre mesmo sem uma regulação abrangente para o setor no país. Assim, a população adota as melhores criptomoedas como forma de preservar valor, realizar pagamentos e até movimentar capital no exterior de forma mais ágil.

Brasil ainda lidera em volume negociado

Se no número de investidores a Argentina tomou a dianteira, no volume de negociação o Brasil mantém uma vantagem expressiva. Afinal, dados da Kaiko Research mostram que o país responde por 77% da atividade de trading de criptomoedas na América Latina, considerando o mês de maio de 2025.

Isso significa que, apesar de ter uma proporção menor da população envolvida com criptos, o Brasil concentra a maior liquidez e participação institucional da região.

Por isso, corretoras locais e estrangeiras veem o país como um dos principais hubs para negociação e expansão de serviços.

Um cenário de oportunidades e desafios

A ascensão da Argentina no ranking de posse de criptomoedas pode estimular mudanças de política pública e inovação tecnológica na América do Sul.

Afinal, o crescimento da base de usuários abre espaço para uma maior integração entre criptos e o sistema financeiro tradicional. Além disso, cria novas demandas por segurança, transparência e infraestrutura.

Por outro lado, especialistas alertam que uma adoção rápida, sem mecanismos claros de proteção ao investidor, pode trazer riscos semelhantes aos vistos em outros mercados emergentes.

A experiência da Argentina e do Brasil pode servir como referência para países que buscam equilibrar incentivo e inovação com estabilidade econômica.

