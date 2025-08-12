Coinspeaker

Argentinos passam brasileiros em adoção de criptomoedas

A Argentina agora lidera em porcentagem de população com posse de criptomoedas na América Latina.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • Argentina lidera na América Latina com 18,2% da população adotando criptos.
  • Brasil mantém 77% do volume de negociação na região.
  • Fatores econômicos impulsionam adoção de stablecoins na Argentina.
  • Snorter Bot ajuda investidores a identificar tokens promissores cedo.

A Argentina ultrapassou o Brasil em número de pessoas que possuem criptoativos. Segundo dados do Rankings Latam, agora, 18,2% dos argentinos têm ativos digitais, contra 16,7% dos brasileiros.

O levantamento coloca o país vizinho na liderança da América Latina em taxa de posse de criptos, seguido por Brasil e El Salvador.

O estudo, publicado em fevereiro de 2025, indica que fatores econômicos internos, como alta inflação e controle cambial rígido, impulsionam a busca por alternativas financeiras entre os argentinos. Além disso, o uso de stablecoins no dia a dia é apontado como um dos principais motores dessa adoção acelerada.

Cripto cresce na Argentina apesar das incertezas

Não há confirmação oficial dos dados mais recentes. Mas a tendência evidente é que a adoção cripto na Argentina segue em alta. Para especialistas, o contexto econômico instável e a necessidade de proteção contra a desvalorização do peso levam cada vez mais pessoas a buscar refúgio no mercado digital.

Esse avanço ocorre mesmo sem uma regulação abrangente para o setor no país. Assim, a população adota as melhores criptomoedas como forma de preservar valor, realizar pagamentos e até movimentar capital no exterior de forma mais ágil.

Brasil ainda lidera em volume negociado

Se no número de investidores a Argentina tomou a dianteira, no volume de negociação o Brasil mantém uma vantagem expressiva. Afinal, dados da Kaiko Research mostram que o país responde por 77% da atividade de trading de criptomoedas na América Latina, considerando o mês de maio de 2025.

Isso significa que, apesar de ter uma proporção menor da população envolvida com criptos, o Brasil concentra a maior liquidez e participação institucional da região.

Por isso, corretoras locais e estrangeiras veem o país como um dos principais hubs para negociação e expansão de serviços.

Um cenário de oportunidades e desafios

A ascensão da Argentina no ranking de posse de criptomoedas pode estimular mudanças de política pública e inovação tecnológica na América do Sul.

Afinal, o crescimento da base de usuários abre espaço para uma maior integração entre criptos e o sistema financeiro tradicional. Além disso, cria novas demandas por segurança, transparência e infraestrutura.

Por outro lado, especialistas alertam que uma adoção rápida, sem mecanismos claros de proteção ao investidor, pode trazer riscos semelhantes aos vistos em outros mercados emergentes.

A experiência da Argentina e do Brasil pode servir como referência para países que buscam equilibrar incentivo e inovação com estabilidade econômica.

Mercado muda rapidamente — Antecipar-se é fundamental

A ‘disputa’ entre Argentina e Brasil pela liderança na adoção de criptomoedas mostra que esse mercado evolui rapidamente. Então, para os investidores mais atentos, o momento certo de entrar em projetos promissores é antes de eles virarem tendência global.

Felizmente, ferramentas como o Snorter Bot, que monitora dados on-chain e identifica tokens com alto potencial, ajudam a encontrar oportunidades nas fases iniciais. E é nesse cenário que uma nova pré-venda começa a ganhar destaque.

Snorter Bot: rastreando o próximo grande token

O Snorter Bot é uma solução inovadora criada na blockchain Solana para funcionar como um radar de oportunidades no mercado cripto. Ele analisa continuamente métricas como volume de negociação, movimentação de carteiras e crescimento de comunidades.

Ao identificar padrões que historicamente precedem grandes valorizações, o Snorter envia alertas para que o investidor possa agir antes da maioria. Assim, aumenta as chances de capturar multiplicações expressivas.

Além disso, o projeto se destaca pela velocidade e baixo custo da rede Solana. Também oferece filtros ajustáveis para personalizar o monitoramento conforme o perfil e a estratégia de cada investidor.

Essa união de inteligência de dados e eficiência operacional transforma o Snorter Bot em uma ferramenta poderosa. Com ele, é possível se posicionar cedo em tokens que podem explodir de valor no próximo ciclo de alta.

Invista melhor com o Snorter Bot

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Criptomoedas
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

