Binance lança compra antecipada de criptoativos com desconto

Resumo da notícia

A Binance anunciou na terça-feira (29/07) um novo recurso dentro do Binance Earn. Em resumo, Discount Buy permite que usuários comprem criptoativos abaixo do valor de mercado ou recebam recompensas com rendimento fixo.

O produto chega em um momento de baixa volatilidade no mercado e oferece mais controle ao investidor. Com ele, é possível agendar compras futuras de ativos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e BNB, sem precisar monitorar preços o tempo todo.

Como funciona o Discount Buy da Binance

O funcionamento do Discount Buy é simples e estratégico. Ao aderir ao recurso, o usuário define quatro parâmetros principais: o preço-alvo da criptomoeda promissora, o preço de knockout, o rendimento percentual fixo (APR) e a data de liquidação.

Em resumo, com base nesses dados, a plataforma avalia o comportamento do mercado no momento da liquidação. Ademais, executa automaticamente uma das três possibilidades.

Caso o preço de liquidação seja igual ou inferior ao preço-alvo, 100% do capital investido será utilizado para comprar criptomoedas com desconto.

Se o montante estiver entre o valor-alvo e o preço de knockout, a exchange utilizará somente 50% do capital na compra, e devolverá os outros 50%.

Já se o preço atingir ou ultrapassar o limite de knockout, não haverá compra, e o usuário receberá o valor total de volta com um rendimento fixo em stablecoins.

A liquidação ocorre sempre com base na média de preços de mercado entre 07h30 e 08h UTC (4h30 e 5h no horário de Brasília) na data escolhida. O investimento é em USDT ou USDC, dependendo da opção selecionada no momento da assinatura.

Oferta de lançamento e vantagens ao investidor

Para celebrar o lançamento do Discount Buy, a Binance anunciou uma promoção válida até o dia 12 de agosto. Usuários que se inscreverem na página da campanha e aderirem ao produto durante esse período ganharão um desconto adicional de 10% nas compras feitas com sucesso.

Segundo a própria empresa, o recurso é ideal para quem quer acumular criptomoedas sem correr atrás do tempo certo para comprar. Ademais é útil para investidores que acreditam em mercados mais estáveis e buscam retornos previsíveis com menor risco.

Além disso, o produto oferece flexibilidade e estratégia. O investidor pode definir suas metas de entrada com antecedência e aproveitar oportunidades de queda sem agir de forma impulsiva.

Com essa novidade, a Binance reforça o portfólio de soluções voltadas à gestão de criptoativos com foco em autonomia. O Discount Buy já está disponível para todos os usuários verificados da plataforma.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.