Coinspeaker

© 2026 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Bitcoin hoje (04/02) cai abaixo de US$ 73 mil, em meio à venda de 50 mil BTC por baleias cripto

O Bitcoin caiu abaixo do nível de abril de 2025, quando as tarifas da era Trump provocaram uma turbulência generalizada no mercado global.

Atualizado em 4 mins read
Bitcoin hoje (04/02) cai abaixo de US$ 73 mil, em meio à venda de 50 mil BTC por baleias cripto

Resumo da notícia

  • Nas últimas duas semanas, os grandes investidores venderam mais de 50.000 Bitcoins, levando a uma grande pressão de venda.
  • Os grandes detentores reduziram sua exposição, enquanto as carteiras menores acumularam, destacando uma divergência no comportamento do mercado.
  • O sentimento melhorou depois que os EUA encerraram a paralisação do governo com um projeto de lei de financiamento de US$ 1,2 trilhão.

O preço do Bitcoin hoje (04/02) caiu abaixo de US$ 73.000 no início do dia 4 de fevereiro, antes de se recuperar após a notícia dos Estados Unidos. Afinal, o congresso americano aprovou um projeto de lei de gastos de US$ 1,2 trilhão, encerrando efetivamente a paralisação do governo.

Nas últimas duas semanas, baleias cripto venderam mais de 50.000 BTC, enquanto os investidores de varejo continuaram comprando na baixa.

BTC cai abaixo de US$ 75.000

O Bitcoin caiu abaixo do nível de US$ 75.000 pela primeira vez desde a liquidação do mercado impulsionada pelas tarifas em 7 de abril de 2025, quando as tarifas da era Trump provocaram uma turbulência generalizada no mercado global.

Embora o Bitcoin tenha se recuperado para US$ 76.400 até o momento, o nível de US$ 75.000 continua sendo um suporte importante. Sua capacidade de se manter provavelmente determinará se o Bitcoin se moverá em direção a US$ 60.000 ou US$ 90.000 a seguir.

Artigo relacionado: Queda do BTC afeta estratégia e ETFs à vista – Saylor sinaliza mais compras

A empresa de análise de blockchain Santiment informou que carteiras com entre 10 e 10.000 BTC, que controlam coletivamente pouco mais de dois terços do fornecimento total de Bitcoin, venderam aproximadamente 50.181 BTC nas últimas duas semanas.

Ao mesmo tempo, carteiras de varejo menores, com menos de 0,01 BTC, têm comprado ativamente durante a queda. Isso sugere fortes expectativas de uma recuperação, mesmo com os grandes detentores de criptomoedas continuando a reduzir sua exposição.

Investidores escolhem ouro em vez de BTC

O Bitcoin e o mercado mais amplo de altcoins permaneceram em grande parte à margem durante a recente alta dos metais preciosos. O BTC continuou sua correção, caindo mais de US$ 53.000 nos últimos 120 dias.

Depois de atingir um pico próximo a US$ 126.000 em outubro de 2025, a criptomoeda caiu para uma nova mínima anual de cerca de US$ 73.200.

A queda sustentada manteve o apetite pelo risco moderado em todo o mercado de ativos digitais.

O movimento eliminou mais de US$ 1,1 trilhão da capitalização de mercado do Bitcoin. No mesmo período, o ouro subiu mais de 30% desde outubro, destacando uma mudança na preferência dos investidores por ativos tradicionais considerados refúgios seguros.

O fim da paralisação nos EUA é otimista para BTC e criptomoedas?

Em 3 de fevereiro, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei de financiamento governamental de US$ 1,2 trilhão, que o presidente Donald Trump assinou, evitando uma paralisação iminente do governo.

A legislação financia a maioria das operações federais até 30 de setembro, marcando o fim do ano fiscal de 2026. A medida pode apoiar o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral, melhorando as condições de liquidez e a confiança dos investidores.

O ex-deputado federal Patrick McHenry disse que um projeto de lei há muito aguardado sobre a estrutura do mercado de criptomoedas pode avançar no Congresso nos próximos meses. Ele acrescentou que a legislação pode chegar à Câmara antes do Memorial Day, em maio de 2026.

McHenry observou que as empresas de criptomoedas têm demonstrado disposição para fazer concessões a fim de ajudar a avançar o projeto de lei, enquanto os bancos têm se mostrado mais resistentes até o momento.

Artigo relacionado: A Strategy de Michael Saylor levanta US$ 1,44 bilhão para blindar dividendos

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Bitcoin
Share:
Artigos Relacionados