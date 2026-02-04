Resumo da notícia

Nas últimas duas semanas, os grandes investidores venderam mais de 50.000 Bitcoins, levando a uma grande pressão de venda.

Os grandes detentores reduziram sua exposição, enquanto as carteiras menores acumularam, destacando uma divergência no comportamento do mercado.

O sentimento melhorou depois que os EUA encerraram a paralisação do governo com um projeto de lei de financiamento de US$ 1,2 trilhão.

O preço do Bitcoin hoje (04/02) caiu abaixo de US$ 73.000 no início do dia 4 de fevereiro, antes de se recuperar após a notícia dos Estados Unidos. Afinal, o congresso americano aprovou um projeto de lei de gastos de US$ 1,2 trilhão, encerrando efetivamente a paralisação do governo.

Nas últimas duas semanas, baleias cripto venderam mais de 50.000 BTC, enquanto os investidores de varejo continuaram comprando na baixa.

BTC cai abaixo de US$ 75.000

O Bitcoin caiu abaixo do nível de US$ 75.000 pela primeira vez desde a liquidação do mercado impulsionada pelas tarifas em 7 de abril de 2025, quando as tarifas da era Trump provocaram uma turbulência generalizada no mercado global.

Embora o Bitcoin tenha se recuperado para US$ 76.400 até o momento, o nível de US$ 75.000 continua sendo um suporte importante. Sua capacidade de se manter provavelmente determinará se o Bitcoin se moverá em direção a US$ 60.000 ou US$ 90.000 a seguir.

A empresa de análise de blockchain Santiment informou que carteiras com entre 10 e 10.000 BTC, que controlam coletivamente pouco mais de dois terços do fornecimento total de Bitcoin, venderam aproximadamente 50.181 BTC nas últimas duas semanas.

📉 Bitcoin has now dropped below $75K for the first time since the tariff-related crash on April 7, 2025. Looking ahead, the key to whether prices fall below $60K or rebound above $90K will depend on key stakeholders accucumulating, or continuing to dump. 😬 Based on blockchain… pic.twitter.com/tZKZRWV93H — Santiment (@santimentfeed) February 3, 2026

Ao mesmo tempo, carteiras de varejo menores, com menos de 0,01 BTC, têm comprado ativamente durante a queda. Isso sugere fortes expectativas de uma recuperação, mesmo com os grandes detentores de criptomoedas continuando a reduzir sua exposição.

Investidores escolhem ouro em vez de BTC

O Bitcoin e o mercado mais amplo de altcoins permaneceram em grande parte à margem durante a recente alta dos metais preciosos. O BTC continuou sua correção, caindo mais de US$ 53.000 nos últimos 120 dias.

Depois de atingir um pico próximo a US$ 126.000 em outubro de 2025, a criptomoeda caiu para uma nova mínima anual de cerca de US$ 73.200.

A queda sustentada manteve o apetite pelo risco moderado em todo o mercado de ativos digitais.

O movimento eliminou mais de US$ 1,1 trilhão da capitalização de mercado do Bitcoin. No mesmo período, o ouro subiu mais de 30% desde outubro, destacando uma mudança na preferência dos investidores por ativos tradicionais considerados refúgios seguros.

O fim da paralisação nos EUA é otimista para BTC e criptomoedas?

Em 3 de fevereiro, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei de financiamento governamental de US$ 1,2 trilhão, que o presidente Donald Trump assinou, evitando uma paralisação iminente do governo.

A legislação financia a maioria das operações federais até 30 de setembro, marcando o fim do ano fiscal de 2026. A medida pode apoiar o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral, melhorando as condições de liquidez e a confiança dos investidores.

O ex-deputado federal Patrick McHenry disse que um projeto de lei há muito aguardado sobre a estrutura do mercado de criptomoedas pode avançar no Congresso nos próximos meses. Ele acrescentou que a legislação pode chegar à Câmara antes do Memorial Day, em maio de 2026.

That didn't take long. Gold is already back above $5,000. Soon those who shorted it last week will be in a lot of trouble. Meanwhile, with Bitcoin below $76K, it's now worth 15 ounces of gold, down 59% from its Nov. 2021 high. Bitcoin is in a long-term bear market priced in gold. — Peter Schiff (@PeterSchiff) February 4, 2026

McHenry observou que as empresas de criptomoedas têm demonstrado disposição para fazer concessões a fim de ajudar a avançar o projeto de lei, enquanto os bancos têm se mostrado mais resistentes até o momento.

