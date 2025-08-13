BingX lança bônus de até 9.000 USDT para atrair traders

Resumo da notícia

A BingX lançou um programa que oferece até 6.000 USDT em bônus para novos usuários.

As recompensas são distribuídas por etapas, como cadastro, verificação, depósito e negociação.

A plataforma também oferece bônus extras por atividade de trading, copy trading e staking.

A BingX anunciou uma promoção que pode render até 9.000 USDT em bônus para novos usuários. A iniciativa integra a estratégia da exchange de ampliar sua base de clientes, oferecendo incentivos progressivos para traders experientes e iniciantes.

Ao se cadastrar, o usuário recebe uma caixa misteriosa com um bônus de até 30 USDT. Em seguida, a verificação de identidade libera até 500 USDT. Então, o primeiro depósito e a primeira operação na plataforma podem render 500 USDT cada.

Ou seja, em menos de uma hora, os novos usuários da BingX podem acumular mais de 1.500 USDT. E isso apenas com as ações iniciais.

BingX tem bônus por atividade e área de recompensas avançada

Com a nova oferta, a BingX busca se posicionar bem no mercado de corretoras com as melhores criptomoedas para investir.

Depois dos primeiros passos na plataforma, aqueles que mantêm uma rotina ativa de negociação podem receber prêmios adicionais em USDT. Com isso, o total pode chegar a 9.000 USDT, segundo o site oficial.

Por exemplo, um depósito de 100 USDT aliado a um volume de 500 USDT em contratos futuros rende 10 USDT. Já para atingir o bônus máximo, é necessário depositar 100.000 USDT e movimentar 15 milhões USDT em futuros.

Também há uma área avançada de recompensas, com tarefas extras, vouchers e airdrops temporários. Um depósito de 200 USDT concede um voucher de 2 USDT, enquanto 500 USDT em negociações spot liberam outro voucher do mesmo valor.

Copy trading e staking são alternativas para atividade passiva

Os bônus que a BingX oferece não são a única atração da plataforma. Afinal, ela conta com uma série de recursos que podem fazer a diferença para os traders.

Para quem prefere gastar menos energia com as operações, a BingX oferece copy trading. Portanto, permite replicar automaticamente as estratégias de traders profissionais.

Alguns desses investidores apresentam retornos acima de 200% em 30 dias. No entanto, é fundamental avaliar os riscos antes de qualquer empreitada.

Além disso, a plataforma disponibiliza staking com rendimentos variáveis. O ETH rende entre 1,3% e 10% ao ano, enquanto o SOL pode chegar a 20%, dependendo das condições de mercado.

Para aproveitar os bônus da BingX, o primeiro passo é entrar no site e criar sua conta na plataforma. Então, complete a verificação e faça seu primeiro depósito para começar a investir em criptos com benefícios exclusivos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.