Resumo da notícia

SPX6900 subiu 10,6% em uma semana, chegando a US$ 2.

TOKEN6900 arrecadou quase US$ 2 milhões na pré-venda.

Projeto satiriza TradFi e memecoins disfarçadas de úteis.

Token tem oferta fixa, preço atual de US$ 0,006875 e hard cap de US$ 5 mi.

Também oferece staking com retorno anual de 37% para novos holders.

O SPX6900 (SPX) disparou 10,6% nos últimos sete dias, chegando a US$ 2. Enquanto isso, sua contraparte mais caótica, o TOKEN6900 (T6900), já arrecadou quase US$ 2 milhões na pré-venda.

Esse novo projeto oferece uma entrada mais barata para tudo o que o SPX6900 representou e ainda mais.

Se o SPX6900 era sátira, o TOKEN6900 é heresia financeira em estado puro, fundindo a zombaria do TradFi (finanças tradicionais) com o absurdo do ’69’ e jogando tudo diretamente na arena das memecoins.

Aliás, o Token6900 levanta a bandeira de que a maioria dos projetos do ramo já esqueceu o que significa realmente ser uma memecoin.

O TOKEN6900 está no menor preço que você verá — US$ 0,006925 — antes de atingir seu hard cap de US$ 5 milhões. Depois disso, o T6900 só voltará a aparecer nas corretoras, correndo em direção à faixa de US$ 1, lado a lado com o SPX.

SPX6900 foi a preparação — e o TOKEN6900 é o golpe final

O SPX acumula alta de mais de 12% nos últimos 30 dias, após registrar novos recordes no final de julho. Desde o lançamento, já entregou um retorno impressionante de 135.000%, com várias histórias de lucro astronômico.

Só para ilustrar, um trader famoso transformou US$ 161 mil em US$ 6,8 milhões em apenas dois meses, e isso nem foi no topo. Outro investidor aplicou US$ 57 mil e saiu com US$ 1,12 milhão.

Mesmo com o preço já acima de US$ 1, o maior entusiasta do SPX6900, Murad Mahmudov, afirma que esse é apenas o começo. Em uma publicação recente no X, ele disse que 99,99% das pessoas sequer ouviram falar do SPX6900 e que, eventualmente, o mundo inteiro vai querer entrar na onda.

99.99% of people haven’t heard about #SPX6900 yet. It will be Everywhere. With the whole World wanting to join in. If you are here now, consider yourself Lucky. — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) August 6, 2025

O que Mahmudov realmente quer dizer é que o potencial de valorização não acabou, nem para o SPX6900, nem para o culto que ele está criando. Um culto que não venera utilidade, roadmaps ou pitch decks para VCs gananciosos. Pelo contrário, ele zomba de tudo isso — do S&P 500 às piadas de Elon Musk — e, de alguma forma, faz o preço subir.

Em suma, o SPX6900 provou que o jogo ainda está aberto para o varejo e que até algo tão absurdo quanto uma memecoin ‘pura’ pode ter convicção real por trás.

Mas, se o SPX era uma sátira, o TOKEN6900 é uma verdadeira gozação do mercado. Sua existência é direcionada contra tudo que o TradFi considera sagrado.

Além disso, ele enfrenta todas as autoproclamadas melhores memecoins, que apenas fingem ser úteis. Ou seja, se há um token capaz de unir os crentes no absurdo, é o T6900, o próximo capítulo da saga 6900.

Absurdo de propósito: o design do TOKEN6900 é a mensagem

O TOKEN6900 é tão mais ousado que não apenas copiou o tokenomics do SPX6900, como adicionou um detalhe genial: um token a mais.

À primeira vista, pode não fazer sentido, mas essa é exatamente a lógica. Se o TOKEN6900 atingir o nível do SPX6900 e chegar a um valor de mercado de US$ 69 bilhões, aquele único token extra adicionará exatamente US$ 74 ao valor total.

E, para o projeto, essa é a piada final. Absurdo? Talvez. Mas, para quem aprecia o absurdo, esse é justamente o charme.

Por trás da piada, o TOKEN6900 sabe quem é o verdadeiro palhaço, ou seja, o TradFi. Afinal, os bancos falam em ‘segurança’ quando aceitam seus depósitos, mas nos bastidores emprestam esse dinheiro, imprimem mais e diluem o que resta do seu patrimônio.

O TOKEN6900 não dilui, pois sua oferta fixa está gravada no código. E sua proposta é clara: ele é, de fato, uma memecoin raiz. É isso que diferencia o SPX e o T6900 das novas moedas que inundam o mercado.

Hoje, a tendência é que a maioria dos tokens se esconda atrás de palavras da moda como ‘inovação’ e ‘IA’. Enquanto isso, SPX e T6900 sabem exatamente para que as memecoins foram criadas, isto é, caos, ironia e aquela valorização inesperada que surge de não fingir ser algo que não é.

Assim como o Dogecoin nasceu para zombar do Bitcoin, o TOKEN6900 existe para ridicularizar tudo, do TradFi às memecoins que fingem ter utilidade.

Sua marca é um retorno aos tempos em que a internet era diversão sem filtro, o Facebook ainda era o MySpace e o Pepe era só um GIF, não um token. É nesse nível que o TOKEN6900 opera.

Absurdo vs. Absurdo² – Escolher entre SPX e TOKEN6900 é questão de vibe

O desempenho do SPX6900 já foi gigantesco. Embora Mahmudov insista que é só o começo, a realidade é que cada unidade do SPX custa bem mais de um dólar. Só que existe um fator psicológico em ‘ter um token inteiro’.

Afinal, ninguém diz que possui satoshis, assim dizem que possuem Bitcoin. Portanto, se alguém quiser ter 10.000 SPX ao preço atual de US$ 1,80, precisará investir US$ 18 mil.

Já no caso do TOKEN6900, a mesma quantidade custaria apenas US$ 68,75. E sim, ambos têm ofertas quase idênticas, com exceção daquele único token extra do T6900. Ou seja, nenhum deles oferece utilidade, nenhum faz promessas.

A única diferença real é o tom — se o SPX é absurdo, o TOKEN6900 é absurdo ao quadrado. Se é disso que você gosta, então o T6900 é a escolha.

O tempo está acabando para garantir seus T6900

Um dos pontos que o TOKEN6900 mantém firme é o hard cap. A pré-venda é limitada a US$ 5 milhões e, uma vez atingido esse valor, não haverá mais chance de comprar T6900 a preços baixos.

Com US$ 1,67 milhão já arrecadados, o token atingiu 33,4% da meta. Ou seja, se o ritmo atual continuar, o limite pode ser alcançado em poucas semanas.

Portanto, se você faz parte dos 0,01% que estão conhecendo o TOKEN6900 agora, considere-se sortudo. Afinal, essa versão ainda mais caótica do SPX6900 pode ser a sua chance.

Acesse o site da pré-venda e garanta seus T6900. Aproveite também o staking, que oferece retorno anual de 37% para tokens recém-comprados.

Por fim, participe da comunidade no X ou Instagram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.