O mês de agosto começou com fortes emoções no mercado cripto, afinal, no primeiro dia do mês, o Bitcoin (BTC) caiu para menos de US$ 113 mil. Além disso, registrou sua maior queda diária desde 10 de julho.

A pancada foi grande e, consequentemente, mais de US$ 700 milhões em posições foram liquidadas em apenas 24 horas. O tombo pegou de surpresa traders de todos os perfis.

Bitcoin caiu, mas mostrou mais resiliência que as altcoins

Mesmo com a queda, o Bitcoin mostrou mais força que as melhores altcoins. O ativo viu sua dominância subir para mais de 62%, enquanto tokens menores afundaram ainda mais.

Ethereum (ETH) e outras criptomoedas registraram liquidações pesadas e a instabilidade fez os investidores correrem para ativos mais consolidados.

O Índice de Medo e Ganância caiu nove pontos e chegou a 51, mostrando que o clima entre os traders mudou rápido. Ou seja, o otimismo deu lugar à cautela.

A queda teve vários gatilhos. No macro, o Federal Reserve (Fed) manteve os juros altos nos EUA. Além disso, ao mesmo tempo, regulações mais rígidas ao redor do mundo esfriaram o mercado. Para piorar, agosto costuma ser um mês fraco para o Bitcoin, já que, em média, o ativo cai de 5% a 20% nesse período.

No lado técnico, o BTC não conseguiu romper a resistência dos US$ 122 mil. Por isso, muitos traders realizaram lucro e aceleraram a pressão vendedora.

Diante de tudo isso, analistas alertam que, se o suporte dos US$ 112 mil for perdido, o preço pode buscar US$ 106 mil nos próximos dias. Portanto, o cenário reforça a volatilidade do mercado cripto.

Mesmo com mais empresas adotando o Bitcoin, os riscos continuam altos. A dominância do BTC mostra que ele segue como o porto seguro do setor. Por outro lado, as altcoins podem continuar sofrendo nas próximas semanas.

161 mil traders liquidados de uma vez

Cerca de 161 mil investidores tiveram suas posições encerradas à força em exchanges de derivativos. Só entre os apostadores na alta (os famosos ‘longs’), as perdas passaram dos US$ 423 milhões.

Os que apostaram na queda também não escaparam e perderam cerca de US$ 85 milhões. O maior prejuízo individual do dia foi registrado na Binance, com uma posição de US$ 4,45 milhões no par ETH/USDC.

Queda assusta, mas é nesses momentos que surgem as maiores oportunidades

No mercado cripto — assim como na bolsa — os momentos de queda costumam separar o pânico da estratégia. E quem consegue manter a calma geralmente encontra as melhores chances de multiplicação de capital.

Correções bruscas fazem parte da dinâmica de ativos voláteis. Por isso, enquanto muitos investidores vendem no desespero, outros enxergam o cenário como janela de entrada em projetos que continuam promissores, mas agora estão bem mais baratos.

É justamente nesses períodos que surgem as maiores histórias de valorização no longo prazo. Por isso, vale redobrar a atenção.

Snorter Bot: radar de oportunidades

Em momentos de baixa no mercado, identificar os próximos ativos que podem se recuperar com força é o que separa os investidores reativos dos estratégicos. É exatamente aí que entra o Snorter Bot (SNORT).

Projetado para rastrear oportunidades antes que o mercado perceba, o Snorter opera como uma verdadeira central de inteligência. Ele monitora redes como a Solana, acompanha eventos em DEXs, detecta liquidez em tempo real e dispara alertas automáticos para tokens que podem explodir.

E o melhor, tudo com velocidade de execução em milissegundos e proteções contra riscos comuns como honeypots, front-running e MEV.

Mas os diferenciais vão além da tecnologia, pois o token SNORT oferece vantagens exclusivas, tais como: acesso a recursos premium, menores taxas de negociação (apenas 0,85%) e prioridade em futuras atualizações da plataforma.

Ou seja, além de ser uma ferramenta poderosa, é também uma aposta sólida para quem busca valorização em meio à turbulência.

Com o mercado em retração e muitos tokens sendo negociados com desconto, o Snorter pode ser o aliado ideal para encontrar essas ‘joias escondidas’ — e, ao mesmo tempo, posiciona-se como uma delas.

