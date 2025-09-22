BitGo submete pedido de IPO nos EUA e mira expansão no Brasil

Resumo da notícia

BitGo entrou com um pedido de IPO na NYSE sob o ticker BTGO.

A empresa administra US$ 90,3 bilhões em ativos e quer crescer globalmente.

A entrada no Brasil busca alinhar sua operação às regras locais de cripto.

A BitGo deu um novo passo estratégico ao registrar seu pedido de oferta pública inicial (IPO) junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A empresa pretende listar ações ordinárias Classe A na NYSE sob o código BTGO.

O processo será coordenado por Goldman Sachs e Citigroup. Isso reforça a ambição da BitGo de se tornar um dos principais nomes de Wall Street no setor cripto.

BitGo tem mais de 1 milhão de usuários

No primeiro semestre de 2025, a BitGo administrou US$ 90,3 bilhões em ativos digitais para mais de 4.600 clientes institucionais e 1,1 milhão de usuários.

Além disso, a empresa registrou uma receita de US$ 4,19 bilhões e um lucro líquido de US$ 12,6 milhões. Aliás, o lucro ficou abaixo dos US$ 30,9 milhões obtidos em 2024.

Portanto, o IPO surge como alternativa para impulsionar novas linhas de negócio e reforçar a competitividade.

Além disso, a companhia lançou neste ano uma mesa global de negociação OTC, oferecendo operações à vista para as melhores criptomoedas, além de opções e empréstimos com margem.

O movimento amplia o escopo de serviços além da custódia, consolidando sua presença entre as principais fornecedoras de infraestrutura cripto.

O momento atual favorece listagens de empresas cripto. Por exemplo, a Circle captou US$ 1,2 bilhão em seu IPO em junho. Por outro lado, a Bullish estreou na NYSE em agosto. A Gemini também abriu capital, sinalizando que o setor está amadurecendo.

Expansão e regulação marcam estratégia global

A BitGo também vem fortalecendo sua atuação em diferentes mercados regulatórios.

Por exemplo, a empresa obteve uma licença MiCa na Alemanha. Ou seja, pode operar regularmente na União Europeia.

Além disso, em julho, o grupo entrou no Brasil. Por meio da BitGo Brasil Tecnologia Ltda., deve oferecer custódia e soluções de compliance a bancos e corretoras no Brasil.

Luis Ayala, diretor LatAm da BitGo, afirmou que a meta é criar uma base sólida no país, independentemente dos rumos da regulação, e atuar como parceira estratégica das instituições financeiras.

