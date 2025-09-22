BitGo submete pedido de IPO nos EUA e mira expansão no Brasil

Flavio Aguilar é jornalista e economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há mais de 15 anos como repórter e editor em jornais e portais de notícias no Brasil. No momento, está cursando o mestrado em estudos literários da Universidade do Porto.
Resumo da notícia
- BitGo entrou com um pedido de IPO na NYSE sob o ticker BTGO.
- A empresa administra US$ 90,3 bilhões em ativos e quer crescer globalmente.
- A entrada no Brasil busca alinhar sua operação às regras locais de cripto.
A BitGo deu um novo passo estratégico ao registrar seu pedido de oferta pública inicial (IPO) junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A empresa pretende listar ações ordinárias Classe A na NYSE sob o código BTGO.
O processo será coordenado por Goldman Sachs e Citigroup. Isso reforça a ambição da BitGo de se tornar um dos principais nomes de Wall Street no setor cripto.
BitGo tem mais de 1 milhão de usuários
No primeiro semestre de 2025, a BitGo administrou US$ 90,3 bilhões em ativos digitais para mais de 4.600 clientes institucionais e 1,1 milhão de usuários.
Além disso, a empresa registrou uma receita de US$ 4,19 bilhões e um lucro líquido de US$ 12,6 milhões. Aliás, o lucro ficou abaixo dos US$ 30,9 milhões obtidos em 2024.
Portanto, o IPO surge como alternativa para impulsionar novas linhas de negócio e reforçar a competitividade.
Além disso, a companhia lançou neste ano uma mesa global de negociação OTC, oferecendo operações à vista para as melhores criptomoedas, além de opções e empréstimos com margem.
O movimento amplia o escopo de serviços além da custódia, consolidando sua presença entre as principais fornecedoras de infraestrutura cripto.
O momento atual favorece listagens de empresas cripto. Por exemplo, a Circle captou US$ 1,2 bilhão em seu IPO em junho. Por outro lado, a Bullish estreou na NYSE em agosto. A Gemini também abriu capital, sinalizando que o setor está amadurecendo.
Expansão e regulação marcam estratégia global
A BitGo também vem fortalecendo sua atuação em diferentes mercados regulatórios.
Por exemplo, a empresa obteve uma licença MiCa na Alemanha. Ou seja, pode operar regularmente na União Europeia.
Além disso, em julho, o grupo entrou no Brasil. Por meio da BitGo Brasil Tecnologia Ltda., deve oferecer custódia e soluções de compliance a bancos e corretoras no Brasil.
Luis Ayala, diretor LatAm da BitGo, afirmou que a meta é criar uma base sólida no país, independentemente dos rumos da regulação, e atuar como parceira estratégica das instituições financeiras.
Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.