Exchange Gemini eleva meta de IPO para US$ 430 milhões

Resumo da notícia

A HYLQ Strategy Corp.

se destaca como a primeira listada com tesouro em tokens HYPE.

A Gemini, exchange fundada pelos irmãos Winklevoss, aumentou a meta de captação para seu IPO. A nova previsão é de US$ 430 milhões, bem acima dos US$ 317 milhões iniciais. O movimento reforça a confiança institucional no setor de ativos digitais.

Segundo a Bloomberg, o preço da oferta foi revisado, e a faixa inicial de US$ 17 a US$ 19 por ação passou para US$ 24 a US$ 26. Porém, o número de ações segue o mesmo: 16,7 milhões.

Aumento da meta e interesse institucional na Gemini

A Nasdaq também anunciou que pretende comprar US$ 50 milhões em papéis da Gemini. O gesto sinaliza apoio de peso e fortalece a percepção de demanda elevada por ações de criptomoedas.

Um IPO bem-sucedido da Gemini pode ter efeito simbólico. Afinal, representa uma validação para a indústria cripto e mostra maturidade crescente.

Já para a empresa, o dinheiro captado permitirá acelerar a expansão global, investir em produtos e reforçar a disputa com rivais como Coinbase e Binance.

Para os investidores mais cautelosos, a ação da Gemini abre uma porta, já que se trata de uma forma de exposição ao universo cripto sem comprar ativos digitais diretamente.

Além disso, a revisão da meta da Gemini pode abrir espaço para outros IPOs no setor. O caso lembra o da Coinbase, que estreou em 2021 e marcou a entrada das exchanges no mercado tradicional.

Especialistas, no entanto, alertam para possíveis riscos, pois o setor continua marcado pela volatilidade e incerteza regulatória. O desempenho da oferta servirá como termômetro do apetite institucional pelo cripto.

Pontos de atenção para investidores interessados na Gemini

Alguns aspectos devem estar no radar dos investidores com interesse na Gemini:

Sentimento de mercado: o humor em relação ao Bitcoin pode pesar na demanda;

Regulação: decisões da SEC seguem no radar e podem afetar o setor;

Indicadores da Gemini: base de clientes, receitas e inovação contarão muito;

Demanda inicial: a performance no primeiro pregão será um teste decisivo.

A Gemini mostra ambição ao elevar a meta de seu IPO. Se confirmar a captação de US$ 430 milhões, a exchange pode ganhar força global e ampliar sua relevância.

Mais do que isso, o IPO é um sinal de que o mercado cripto está cada vez mais integrado ao sistema financeiro tradicional. A estreia da Gemini pode marcar um novo passo na institucionalização dos ativos digitais.

Empresas cripto ganham espaço nos mercados de ações

A entrada da Gemini no mercado acionário, assim como a presença da Coinbase e outras empresas cripto no S&P 500, mostra como o setor cripto está se tornando cada vez mais relevante em Wall Street e em outras bolsas pelo mundo.

Esse movimento evidencia uma tendência de as empresas ligadas ao universo digital não apenas sobreviverem à volatilidade do setor, mas também buscarem legitimidade nos mercados regulados de ações.

Entre os exemplos mais recentes desse avanço está a HYLQ Strategy Corp., que vem chamando a atenção por sua estratégia inovadora.

HYLQ Strategy Corp.: primeira empresa listada com tesouro em HYPE

A HYLQ Strategy Corp. (CSE: HYLQ) é uma companhia aberta na Canadian Securities Exchange (CSE) que adota uma proposta inédita, isto é, formar seu tesouro corporativo com o HYPE.

Trata-se do token nativo da Hyperliquid, uma das plataformas DeFi mais promissoras para negociação descentralizada de derivativos. Essa abordagem faz da HYLQ uma espécie de ‘MicroStrategy do DeFi’, mas com foco em ativos além do Bitcoin.

Ao incorporar o HYPE como parte central de sua estratégia, a empresa permite que investidores ganhem exposição regulada ao crescimento do DeFi sem precisar lidar diretamente com custódia de tokens ou riscos técnicos de contratos inteligentes.

Nos últimos meses, a companhia levantou cerca de US$ 8 milhões em captação privada, destinados à aquisição adicional de HYPE e à expansão de seu balanço.

Atualmente, já mantém mais de 29 mil tokens HYPE em reserva, o que reforça sua posição como ponte entre o mercado tradicional e a economia digital.

Com ações negociadas de forma transparente e regulada, a HYLQ oferece uma alternativa única para fundos e investidores institucionais que desejam se posicionar no avanço do DeFi. Além disso, consolida a ideia de que as empresas cripto não apenas podem se adaptar ao mercado financeiro tradicional, mas também podem liderar sua próxima fase de evolução.

