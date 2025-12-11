Flavio Bolsonaro defendeu ex-sócios do ‘Faraó do Bitcoin’ no STJ

Resumo da notícia

O senador Flavio Bolsonaro defendeu ex-sócios de Glaidson Acácio dos Santos em processos no STJ.

O pedido de habeas corpus para trancar a ação penal foi rejeitado pelo ministro Messod Azulay Neto.

O token Maxi Doge ganha espaço ao unir cultura meme e incentivos financeiros.

Flavio Bolsonaro voltou ao centro do debate após uma nova reportagem revelar sua atuação jurídica fora do Congresso. Afinal, veio à tona que o filho mais velho de Jair Bolsonaro atuou na defesa de ex-sócios de Glaidson Acácio dos Santos, o ‘Faraó do Bitcoin’.

O senador tem conciliado suas atividades políticas com o trabalho como advogado e empresário. No entanto, relações com personagens polêmicos podem desgastar suas ambições de concorrer à presidência do Brasil em 2026.

Flavio Bolsonaro atuou no caso da GAS Consultoria

O ponto mais sensível da apuração sobre Flavio Bolsonaro é sua participação em um habeas corpus apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso buscava o trancamento da ação penal que envolve dois ex-sócios de Glaidson, presos desde 2021.

Também foram contestadas as audiências do processo, com pedido de suspensão até a análise final do tribunal. Além do nome de Flavio, a solicitação tem a assinatura do advogado Bruno Gavioli Lopes.

O ministro Messod Azulay Neto rejeitou o pedido. Afinal, para ele, não havia ‘qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal’ que justificasse o trancamento. Além disso, o parecer do Ministério Público Federal (MPF) reforçou que as acusações de crimes financeiros e de organização criminosa eram consistentes.

O caso do Faraó do Bitcoin chamou a atenção pelo grande número de vítimas, atraídas pelo retorno financeiro prometido graças a novas criptomoedas, e pela fortuna que Glaidson acumulou em pouco tempo.

O processo segue em andamento, mantendo a pressão sobre os envolvidos. No entanto, o caso renova o debate sobre a participação de figuras políticas em processos de grande repercussão.

Outras frentes de atuação do senador

A reportagem do jornal O Globo também destacou que Flavio Bolsonaro defendeu policiais acusados de homicídio no Rio de Janeiro. Além disso, ele figura como sócio da Bravo Grafeno, empresa voltada a equipamentos de proteção.

Essa diversificação profissional serviu de justificativa para a aquisição de um imóvel de R$ 5,97 milhões em Brasília, que foi alvo de polêmica. No entanto, na época da compra, o senador afirmou que a operação passou por auditoria e não apresentou irregularidades.

