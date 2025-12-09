Resumo da notícia

Os fundos de criptomoedas registraram US$ 716 milhões em entradas no mundo todo na última semana.

O Brasil teve um superávit de US$ 7,4 milhões nesse período.

Bitcoin e XRP lideraram o fluxo positivo global.

Os fundos de criptomoedas tiveram uma semana positiva e marcaram a segunda sequência de entradas no setor, segundo um relatório da CoinShares. O Brasil mostrou força e registrou um superávit de US$ 7,4 milhões, reforçando o interesse local por fundos de criptomoedas.

Os produtos ligados a ativos digitais somaram US$ 716 milhões no mundo todo nesse período. No entanto, apesar do avanço, o acumulado do ano segue negativo em algumas regiões.

EUA é líder disparado em fundos de criptomoedas

A nível mundial, o total de ativos sob gestão subiu 7,9% desde as mínimas de novembro. Mas o valor ainda está distante do recorde de US$ 264 bilhões em fundos de criptomoedas.

EUA, Alemanha e Canadá lideraram as entradas, com US$ 483 milhões, US$ 96,9 milhões e US$ 80,7 milhões, respectivamente. Aliás, esses mercados continuam definindo o ritmo do setor.

O Bitcoin foi o maior destaque, bem à frente das maiores altcoins. O ativo recebeu US$ 352 milhões em novas alocações e elevou o total anual para US$ 27,1 bilhões.

Por outro lado, houve uma queda nos produtos vendidos a descoberto, que tiveram saídas de US$ 18,7 milhões. Esse movimento indica uma possível mudança de sentimento no mercado cripto.

Altcoins ganham espaço

Apesar de continuarem bem atrás do BTC, as altcoins vêm crescendo graças à maior oferta de produtos.

Por exemplo, os fundos de XRP tiveram a segunda melhor performance da semana. O token recebeu US$ 245 milhões em entradas e chegou a US$ 3,1 bilhões no acumulado do ano. Também superou com folga os US$ 608 milhões registrados em 2024. Esse crescimento mostra como os fundos de criptomoedas estão se diversificando para além do Bitcoin.

Em seguida, a Chainlink também chamou a atenção. O ativo recebeu US$ 52,8 milhões na semana. Aliás, esse foi o maior fluxo já registrado para produtos baseados em LINK, com o desempenho superando o do Ethereum no mesmo período.

O relatório da CoinShares indica uma retomada gradual da confiança, embora ainda com volatilidade. O avanço recente reforça o interesse global por produtos institucionais ligados ao setor.

