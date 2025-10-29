Bônus da WEEX: plataforma oferece 50% extra no 1º depósito 

Resumo da notícia

Plataforma WEEX oferece bônus de futuros de até US$ 800 para novos usuários.

Recompensas variam conforme o valor do depósito e o volume de negociação.

A campanha tem regras rígidas e exige verificação de identidade para liberar os bônus.

A corretora de criptomoedas WEEX anunciou um pacote de recompensas voltado a novos usuários. Os usuários recebem 50% sobre o primeiro depósito de 100 USDT. Em seguida, podem receber futuros de até US$ 800. O bônus da WEEX varia conforme a atividade dos usuários.

O objetivo da campanha é atrair traders com interesse em operar com derivativos de criptoativos, além de incentivar a movimentação na plataforma. Por isso, o valor dos bônus é definido conforme o montante depositado e o volume de negociação em contratos futuros.

Como funciona o bônus da WEEX

Os novos usuários têm 30 dias após o cadastro para reivindicar o bônus da WEEX. Em primeiro lugar, é preciso criar uma conta, vinculando um endereço de e-mail e número de telefone. Em seguida, o novo usuário precisa realizar um depósito em USDT.

Por exemplo, quem depositar US$ 100 e mantiver o valor por três dias consecutivos recebe um bônus inicial de US$ 50. Já depósitos de US$ 10.000, com o mesmo período de retenção, podem render até US$ 800 em bônus.

Além disso, a WEEX oferece cupons de US$ 10 a US$ 100 para novos traders que completarem as tarefas básicas de verificação. Esses cupons podem ser usados para abater taxas de negociação, mas não servem como margem de operação ou para compensar perdas.

A WEEX oferece negociação de diversos ativos, incluindo novas criptomoedas e ativos já consolidados, como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Regras e condições da campanha

Para obter o bônus da WEEX sem problemas, os usuários precisam estar atentos a algumas regras específicas.

Por exemplo, os depósitos devem ser feitos on-chain, já que transferências internas entre contas WEEX não contam para a promoção. Além disso, o volume de negociação é calculado multiplicando a margem pelo nível de alavancagem. Então, ordens que não geram taxas não entram na contagem final.

Por fim, o bônus é exclusivo para operações em futuros de criptomoedas e não pode ser sacado ou transferido. Os usuários podem usar esse crédito promocional como margem, para cobrir taxas ou perdas. Por outro lado, caso retirem os fundos antes de consumir o bônus, a plataforma cancelará o valor automaticamente.

Verificação de identidade é obrigatória

Também é necessário concluir a verificação de identidade para ter acesso ao bônus da WEEX. Nesse caso, o usuário deve enviar documentos válidos compatíveis com sua região. Por exemplo, no caso do Brasil, isso pode incluir um documento de identidade com foto e outras exigências específicas.

Para resgatar os bônus da WEEX, é preciso acionar o botão ‘Claim’, no painel da conta, dentro do prazo de validade. Caso contrário, o valor expira automaticamente. A WEEX recomenda que os traders acompanhem o histórico de recompensas para confirmar a distribuição correta dos benefícios.

Limites e penalidades para fraudes

Por fim, a corretora reforça que cada pessoa pode participar usando apenas uma conta. Ou seja, cadastros múltiplos, assim como manipulação de volume ou qualquer indício de fraude, podem levar à desclassificação imediata.

Também é importante notar que os bônus e cupons têm validade de sete dias e expiram após esse período. Então, é importante estar atento à concessão dos benefícios e usá-los a tempo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.