Resumo da notícia

A rede Base registrou uma alta de 22,5% nas transações em um mês.

O Bitcoin Hyper combina a Solana SVM com a segurança do Bitcoin.

Pré-venda do HYPER já supera US$ 24,6 milhões.

Token oferece staking com 48% de rendimento anual e papel central no ecossistema.

Best Wallet é recomendada para comprar e armazenar HYPER.

A rede Base registrou um aumento de 22,5% nas transações mês a mês, destacando-se em meio à desaceleração do setor de redes Layer-2. Mas é o Bitcoin Hyper (HYPER) que vem chamando a atenção dos investidores.

Embora as duas redes não sejam concorrentes diretas, já que a Base roda sobre o Ethereum (ETH) e o Bitcoin Hyper está sendo desenvolvido sobre o Bitcoin (BTC), ambas compartilham o mesmo objetivo.

As duas querem ampliar as possibilidades de suas camadas-base. O que diferencia o Bitcoin Hyper é a forma como ele entrega esse propósito. Em resumo, trata-se da primeira solução de escalabilidade a combinar a velocidade e eficiência da Solana, por meio da Solana Virtual Machine (SVM), com a segurança e descentralização da rede Bitcoin.

O resultado é uma infraestrutura capaz de suportar aplicações de alta performance, ancoradas na blockchain mais segura do mundo.

Essa combinação explica o sucesso da pré-venda do Bitcoin Hyper, que já atraiu US$ 24,6 milhões em aportes, impulsionada por baleias que injetaram milhões de dólares nas últimas semanas.

A rodada atual ainda está aberta, com tokens HYPER disponíveis a US$ 0,013175, antes do próximo aumento de preço, previsto para começar em poucas horas.

Rede Base se consolida entre as principais Layer-2 do Ethereum

Entre as redes Layer-2 do Ethereum, a Base foi a única a registrar crescimento no volume total de transações nos últimos 30 dias.

Este é um sinal de atividade crescente de usuários, expansão do ecossistema de dApps e aumento das negociações on-chain.

Fontes do setor indicam que o recente impulso pode estar ligado à expectativa de lançamento de um token próprio, após a equipe anunciar a contratação de um especialista em governança e tokenomics.

Durante o BaseCamp 2025, realizado em setembro, a Base também revelou planos de criar uma ponte com a Solana. Isso permitirá a interoperabilidade entre cadeias e movimentação de ativos SOL entre as duas redes.

Caso essa nova criptomoeda seja lançada, refletirá não apenas o crescimento acelerado da rede Base, mas também sua ascensão desde 2023 como principal rede Layer-2 do Ethereum.

A Base oferece transações mais rápidas e baratas, atingindo até 167 TPS, superando concorrentes como Arbitrum e OP Mainnet.

No entanto, a Base ainda herda as limitações estruturais do Ethereum. Por liquidar transações na rede principal, congestionamentos ou picos de taxas de gás podem afetar seu desempenho.

Além disso, por depender da EVM, que processa transações de forma sequencial, a escalabilidade da rede Base é naturalmente inferior à de arquiteturas baseadas na SVM.

Bitcoin Hyper: velocidade da Solana com segurança do Bitcoin

Enquanto isso, o Bitcoin Hyper adota uma abordagem inédita. Construído sobre a Solana Virtual Machine, executa transações em paralelo, alcançando milhares de TPS, sem abrir mão da resiliência do Bitcoin.

HYPER News⚡️ Observability & Indexing on Bitcoin Hyper: SVM can run thousands of txns in parallel, but it’s only useful if devs can see it. Explorers, indexers, runtime logs, APIs—all designed for clarity, efficiency & verifiability against Bitcoin L1. The Hyper standard:… pic.twitter.com/8ZxSYuob1T — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 10, 2025

Por meio de uma ponte canônica, a rede ancora todas as operações na blockchain do Bitcoin. Assim, os usuários bloqueiam BTC no contrato da ponte e recebem uma versão wrapped da moeda, usada como meio de troca nos aplicativos descentralizados da rede.

Esse BTC embrulhado mantém paridade 1:1 com o Bitcoin original, garantindo transparência e segurança totais. Então, quando o usuário decide resgatar seus fundos, basta queimar o token embrulhado para liberar o BTC correspondente.

Essa mecânica simples une o melhor dos dois mundos, ou seja, a confiança e a solidez da blockchain do Bitcoin com a velocidade e eficiência da infraestrutura da Solana. E o melhor, tudo dentro de um framework Layer-2 unificado e de alta performance.

Investidores veem o Bitcoin Hyper como o próximo salto da utilidade do BTC

O entusiasmo dos investidores é evidente. Afinal, somente neste mês, mais de US$ 5,4 milhões ingressaram na pré-venda do HYPER, incluindo aportes individuais que ultrapassam US$ 800 mil.

O motivo? O projeto expande o uso do Bitcoin para além do armazenamento de valor. Agora, o BTC pode atuar como meio de troca dentro de aplicativos descentralizados, criando demanda orgânica e utilitária, um passo histórico para a moeda mais importante do mundo.

O token HYPER tem papel central nesse ecossistema, já que funciona como token de governança, moeda de gas e ativo de staking.

Até o momento, mais de 1 bilhão de tokens já foram colocados em staking, representando cerca de 53% dos tokens vendidos em pré-venda, segundo dados do site oficial.

Esse número reforça a confiança de longo prazo dos investidores, que veem no Bitcoin Hyper um avanço significativo para o BTC e para o futuro das finanças descentralizadas.

Como participar da pré-venda do Bitcoin Hyper

Interessados podem adquirir HYPER diretamente no site oficial do projeto, utilizando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão de crédito.

Aliás, os tokens podem ser mantidos em staking desde o primeiro dia, com um rendimento anual de 48% via protocolo nativo.

Para a melhor experiência, o projeto recomenda o uso da Best Wallet, considerada a melhor carteira de criptomoedas e Bitcoin do mercado.

O HYPER já aparece listado na seção Upcoming Tokens da Best Wallet, permitindo acompanhar, comprar e reivindicar os tokens com facilidade.

Fique por dentro das novidades acompanhando o Bitcoin Hyper no Telegram e no X.

Acesse a página do Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.