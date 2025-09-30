Brasil mostra otimismo com R$ 47,3 mi em fundos de criptomoedas

Resumo da notícia

Brasil registrou entradas líquidas de US$ 8,9 milhões em fundos cripto.

Globalmente, ETPs de criptomoedas tiveram saídas de US$ 812 milhões.

Entradas em Solana, XRP e outros ativos compensaram perdas em BTC e ETH.

O Brasil encerrou a última semana com entradas líquidas de US$ 8,9 milhões (R$ 47,3 milhões) em fundos de criptomoedas, segundo dados da CoinShares.

O resultado contrasta com o cenário global, que registrou saídas de US$ 812 milhões em produtos de investimento negociados em bolsa (ETPs) ligados a criptoativos.

O pessimismo internacional se deve à cautela após indicadores econômicos mais fortes do que o previsto nos Estados Unidos. Além disso, o otimismo em relação a novos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) perdeu força diante do desempenho do PIB americano e da inflação de bens duráveis no país.

EUA lideraram retiradas de fundos de criptomoedas

Os Estados Unidos lideraram as retiradas de fundos de criptomoedas na última semana, com mais de US$ 1 bilhão em saídas líquidas. Por outro lado, a Suécia teve saques bem menores, de apenas US$ 13,4 milhões.

Também houve entradas expressivas em diversos mercados, como Suíça (US$ 126,8 milhões), Canadá (US$ 58,6 milhões) e Alemanha (US$ 35,5 milhões). Hong Kong e Austrália também contribuíram, somando juntos US$ 4,2 milhões.

Por fim, o Brasil acumulou US$ 11,6 milhões em aportes mensais, mesmo com recuo anual de US$ 68 milhões. No entanto, o país segue entre os seis maiores mercados globais, com US$ 1,6 bilhão em ativos sob gestão.

Esses dados dizem respeito a fundos de Bitcoin e das melhores altcoins do mercado.

O impacto sobre diferentes criptoativos

Fundos ligados ao Bitcoin e Ethereum concentraram os maiores volumes de saídas mundialmente, com US$ 719 milhões e US$ 409,4 milhões, respectivamente. Já as cestas multiativos recuaram US$ 83,5 milhões.

Por outro lado, Solana registrou entradas de US$ 291 milhões, enquanto XRP somou US$ 93,1 milhões.

Também Sui e Cardano tiveram aportes positivos, de US$ 2,9 milhões e US$ 1,3 milhão. Além disso, outros fundos garantiram um saldo extra de US$ 12 milhões.

Entre os diferentes fundos de criptomoedas, os maiores fluxos de entrada foram liderados pelo 2X Ether ETF (US$ 293,9 milhões) e iShares Bitcoin Trust ETF (US$ 173,9 milhões). Já as maiores saídas recaíram sobre os fundos da Fidelity e do iShares Ethereum Trust ETF.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.