O patrimônio de Donald Trump saltou de US$ 4,3 bilhões em 2024 para US$ 7,3 bilhões em 2025, segundo a Forbes.

De acordo com o levantamento da revista, os empreendimentos ligados a criptomoedas foram determinantes nesse aumento. Além disso, novos contratos de licenciamento imobiliário no exterior e a expansão dos clubes de golfe contribuíram significativamente para esse crescimento.

Também o negócio de licenciamento de Trump disparou US$ 400 milhões, com empreendedores disputando oportunidades de fechar negócios com o presidente americano.

Por outro lado, especialistas afirmam que ainda há espaço para mais acumulação, especialmente com a maior parte do segundo mandato pela frente. Aliás, a expectativa é que mais bilhões se somem ao patrimônio de Trump nos próximos anos.

Projetos cripto turbinam riqueza do presidente americano

Segundo a Forbes, a maior parte da riqueza recente de Trump está concentrada em ativos líquidos e criptomoedas promissoras, totalizando US$ 2,4 bilhões. O montante inclui US$ 1,1 bilhão em ativos líquidos, que podem ser facilmente convertidos em dinheiro.

A memecoin TRUMP, lançada em janeiro, gerou US$ 709 milhões, mesmo após uma queda expressiva. Afinal, desde o lançamento, o token teve alta acumulada de mais de 500%.

Em seguida, os tokens da World Liberty Financial (WLFI) se destacam com US$ 338 milhões. Lançado de forma privada no ano passado, o projeto recentemente se tornou acessível a todos os investidores e já figura como a 28ª maior criptomoeda do mundo, com US$ 5,1 bilhões em valor total de mercado.

Além disso, negócios em stablecoin contribuíram com US$ 235 milhões, incluindo a USD1, atrelada ao dólar. Um investimento de US$ 2 bilhões feito por uma empresa dos Emirados Árabes Unidos na Binance ajudou a consolidar o projeto.

Dezenas de outros negócios, principalmente no setor imobiliário e de clubes de golfe, reforçam a diversificação do patrimônio do presidente. Ou seja, Trump está aproveitando oportunidades em mercados tradicionais e no emergente setor cripto simultaneamente.

Perspectivas futuras

Especialistas projetam que os investimentos em criptomoedas e ativos líquidos continuarão sendo o motor do crescimento da fortuna de Trump. Aliás, com o segundo mandato em andamento, a expectativa é que o presidente amplie ainda mais sua exposição ao mercado cripto e a outros ativos estratégicos.

O desempenho de tokens como o WLFI e memecoins pode impulsionar ganhos adicionais, atraindo novos investidores e consolidando a posição de Trump no setor.

