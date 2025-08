O que está por trás da queda do BTC hoje (01/08) – Entenda

Resumo da notícia

BTC caiu 2,3% em 24 horas, sendo negociado agora a US$ 115.555.

O Ethereum caiu 4,6%, passando a valer US$ 3.612.

Ao mesmo tempo, o volume total de negociação está ascendente, em US$ 190 bilhões.

Circula a estimativa de traders de que o Bitcoin possa chegar a US$ 150.000 até o final do ano.

O BTC hoje, assim como todas as principais criptomoedas, está em baixa. No momento da redação deste artigo, não havia, entre os dez mais importantes criptoativos, cotação no verde nas últimas 24 horas.

A capitalização do mercado cripto teve retração superior a 7,3%, para US$ 3,83 trilhões. Ao mesmo tempo, o volume total de negociação está ascendente, em US$ 190 bilhões.

Em meio a tudo isso, o Bitcoin terminou o mês de julho com o maior fechamento mensal desses 16 anos, conforme dados do CoinGecko: US$ 115.644.

BTC hoje e principais criptoativos no vermelho

O mercado cripto está no vermelho, com todas as dez principais criptomoedas em retração. Bitcoin e Ethereum (ETH) tiveram quedas para US$ 115.555 e US$ 3.673, respectivamente.

O que está por trás de desvalorização são principalmente empresas realizando lucros com a compressão da volatilidade do BTC. Não é surpresa para os traders esse movimento de queda.

Saídas em ETFs nos Estados Unidos

Outro fator de pressão vem dos ETFs spot de BTC que, nos Estados Unidos, tiveram saídas de US$ 114,83 milhões.

Tudo isso somado à instabilidade macroeconômica atual podem explicar o desempenho do BTC hoje. Além de indicar o que levou todas as dez principais moedas por capitalização de mercado caírem nas últimas 24 horas.

O Bitcoin (BTC) caiu 2,3% em um dia e ficou abaixo da marca de US$ 116.000, sendo negociado agora a US$ 115.555.

O Ethereum caiu 4,6%, passando a valer US$ 3.612. XRP desvalorizou 2% em 24 horas, para US$ 3,04 e o BNB caiu 4,4%, para US$ 763,50.

Ainda assim, circula a estimativa de traders de que o Bitcoin possa chegar a US$ 150.000 até o final do ano. O que certamente impactará positivamente as melhores criptomoedas para investir.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.