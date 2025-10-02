Coinspeaker

BTC ultrapassa US$ 121 mil e reacende otimismo em meio ao ‘shutdown’ nos EUA

Shutdown e incertezas políticas impulsionam o BTC como ativo de proteção.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Resumo da notícia

  • Bitcoin rompe US$ 121 mil pela primeira vez em sete semanas.
  • Shutdown pressiona mercados e fortalece busca por ativos de refúgio.
  • ETFs de BTC recebem US$ 1,5 bilhão em aportes semanais.
  • Altcoins acompanham: Solana, Litecoin e Dogecoin em alta.
  • Bitcoin Hyper surge como aposta em pagamentos rápidos e globais.

Mesmo com o shutdown nos EUA, o Bitcoin (BTC) superou a marca de US$ 121 mil nesta quinta-feira (02/10), registrando sua maior cotação em sete semanas.

A alta acontece em meio a um cenário político turbulento nos Estados Unidos, onde o impasse entre republicanos e democratas levou ao chamado ‘shutdown’. Ou seja, a uma paralisação parcial do governo federal.

Shutdown e o voo para ativos de refúgio

A Casa Branca alertou que demissões são ‘iminentes’ em decorrência do bloqueio orçamentário, enquanto o governo Trump anunciou cortes bilionários em estados governados por democratas, como Califórnia e Nova York.

A tensão política aumentou a incerteza nos mercados e reforçou a busca por ativos considerados de proteção contra crises.

Nesse contexto, o Bitcoin voltou a ser tratado como ‘ouro digital’, atraindo investidores que buscam alternativas diante do risco fiscal nos EUA.

A movimentação lembra o padrão de 2019, quando o último shutdown prolongado também coincidiu com uma maior volatilidade das principais criptomoedas do mercado.

Além do cenário político, o mercado observou fortes entradas em fundos listados, já que, somente nesta semana, os ETFs de Bitcoin registraram US$ 1,5 bilhão em aportes. Segundo Karim Dandashy, trader da Flowdesk:

Estamos vendo o tema macro dominar o Bitcoin novamente… O BTC está tentando acompanhar o rali do ouro e se posicionar como ativo de reserva global.

Altcoins e ações seguem o embalo

O movimento de alta se espalhou para outras criptomoedas:

  • Solana (SOL): +5,7%;
  • Litecoin (LTC): +6,7%;
  • Dogecoin (DOGE): +4,7%.

Empresas relacionadas ao setor também avançaram. A Coinbase subiu 7,8%, a Strategy, famosa por sua tesouraria em BTC, ganhou 3,5%, e a mineradora MARA Holdings valorizou 2,1%.

Impactos do shutdown no setor cripto

A paralisação do governo não afeta apenas serviços federais, já que também coloca pressão sobre agências regulatórias como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), responsáveis por analisar pedidos de ETFs e supervisionar exchanges que operam nos EUA.

Portanto, ao mesmo tempo em que cresce a demanda por ativos digitais como refúgio, processos regulatórios podem sofrer atrasos. E isso aumenta a incerteza para projetos que aguardam sinal verde oficial.

Ainda assim, analistas avaliam que, em momentos de instabilidade política, o Bitcoin tende a se beneficiar como ativo alternativo, algo reforçado pelo movimento atual.

Uptober: fator sazonal reforça o rali

O cofundador da Syncracy Capital, Ryan Watkins, observou:

Setembro é geralmente o mês mais fraco para o Bitcoin, mas o quarto trimestre tende a ser o mais positivo… Mesmo que a sazonalidade não seja regra, muitas vezes ela vira uma profecia autorrealizável.

O avanço do Bitcoin acima dos US$ 121 mil reforça a força do ‘Uptober’, período historicamente marcado por fortes ganhos no mercado cripto. Para muitos investidores, esse movimento confirma a resiliência do BTC como reserva de valor global.

No entanto, analistas já destacam que a euforia tende a se espalhar também para outros ativos, especialmente aqueles que oferecem propostas inovadoras.

Nesse cenário, cresce a atenção para projetos que buscam expandir o papel do Bitcoin além da reserva de valor, transformando-o em um meio de pagamento realmente escalável. É justamente nesse ponto que o Bitcoin Hyper (HYPER) começa a se destacar como uma alternativa diferenciada.

Bitcoin Hyper: a evolução do Bitcoin para pagamentos globais

Enquanto o Bitcoin segue consolidado como reserva de valor, sua adoção como ferramenta de pagamento ainda enfrenta barreiras. O Bitcoin Hyper (HYPER) propõe justamente virar essa chave, levando o BTC a um novo patamar de usabilidade.

Construído sobre a Solana Virtual Machine (SVM), o HYPER utiliza a solidez do Bitcoin como lastro, mas adiciona a velocidade e escalabilidade de uma blockchain moderna. Isso abre espaço para aplicações muito além do simples ‘hold’.

Com o Hyper, o Bitcoin simplesmente se expande, indo desde micropagamentos no comércio eletrônico até transferências internacionais quase instantâneas.

Outro diferencial é a integração direta com o universo DeFi. Com o HYPER, satoshis podem ser tokenizados e usados em staking, pools de liquidez e protocolos de empréstimo, ampliando a utilidade do BTC dentro da economia descentralizada.

Para investidores, o projeto representa uma narrativa distinta, a qual não se trata apenas de especulação, mas de oferecer ao Bitcoin o que sempre faltou.

Ou seja, com o Hyper, o Bitcoin ganha funcionalidade no cotidiano, sem perder sua essência como o ativo mais sólido do mercado cripto.

Aproveite a pré-venda do $HYPER

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Bitcoin
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

