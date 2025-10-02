Resumo da notícia

Bitcoin rompe US$ 121 mil pela primeira vez em sete semanas.

Shutdown pressiona mercados e fortalece busca por ativos de refúgio.

ETFs de BTC recebem US$ 1,5 bilhão em aportes semanais.

Altcoins acompanham: Solana, Litecoin e Dogecoin em alta.

Bitcoin Hyper surge como aposta em pagamentos rápidos e globais.

Mesmo com o shutdown nos EUA, o Bitcoin (BTC) superou a marca de US$ 121 mil nesta quinta-feira (02/10), registrando sua maior cotação em sete semanas.

A alta acontece em meio a um cenário político turbulento nos Estados Unidos, onde o impasse entre republicanos e democratas levou ao chamado ‘shutdown’. Ou seja, a uma paralisação parcial do governo federal.

Shutdown e o voo para ativos de refúgio

A Casa Branca alertou que demissões são ‘iminentes’ em decorrência do bloqueio orçamentário, enquanto o governo Trump anunciou cortes bilionários em estados governados por democratas, como Califórnia e Nova York.

A tensão política aumentou a incerteza nos mercados e reforçou a busca por ativos considerados de proteção contra crises.

Nesse contexto, o Bitcoin voltou a ser tratado como ‘ouro digital’, atraindo investidores que buscam alternativas diante do risco fiscal nos EUA.

A movimentação lembra o padrão de 2019, quando o último shutdown prolongado também coincidiu com uma maior volatilidade das principais criptomoedas do mercado.

Além do cenário político, o mercado observou fortes entradas em fundos listados, já que, somente nesta semana, os ETFs de Bitcoin registraram US$ 1,5 bilhão em aportes. Segundo Karim Dandashy, trader da Flowdesk:

Estamos vendo o tema macro dominar o Bitcoin novamente… O BTC está tentando acompanhar o rali do ouro e se posicionar como ativo de reserva global.

Altcoins e ações seguem o embalo

O movimento de alta se espalhou para outras criptomoedas:

Solana (SOL): +5,7%;

Litecoin (LTC): +6,7%;

Dogecoin (DOGE): +4,7%.

Empresas relacionadas ao setor também avançaram. A Coinbase subiu 7,8%, a Strategy, famosa por sua tesouraria em BTC, ganhou 3,5%, e a mineradora MARA Holdings valorizou 2,1%.

Impactos do shutdown no setor cripto

A paralisação do governo não afeta apenas serviços federais, já que também coloca pressão sobre agências regulatórias como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), responsáveis por analisar pedidos de ETFs e supervisionar exchanges que operam nos EUA.

Portanto, ao mesmo tempo em que cresce a demanda por ativos digitais como refúgio, processos regulatórios podem sofrer atrasos. E isso aumenta a incerteza para projetos que aguardam sinal verde oficial.

Ainda assim, analistas avaliam que, em momentos de instabilidade política, o Bitcoin tende a se beneficiar como ativo alternativo, algo reforçado pelo movimento atual.

Uptober: fator sazonal reforça o rali

O cofundador da Syncracy Capital, Ryan Watkins, observou:

Setembro é geralmente o mês mais fraco para o Bitcoin, mas o quarto trimestre tende a ser o mais positivo… Mesmo que a sazonalidade não seja regra, muitas vezes ela vira uma profecia autorrealizável.

O avanço do Bitcoin acima dos US$ 121 mil reforça a força do ‘Uptober’, período historicamente marcado por fortes ganhos no mercado cripto. Para muitos investidores, esse movimento confirma a resiliência do BTC como reserva de valor global.

No entanto, analistas já destacam que a euforia tende a se espalhar também para outros ativos, especialmente aqueles que oferecem propostas inovadoras.

Nesse cenário, cresce a atenção para projetos que buscam expandir o papel do Bitcoin além da reserva de valor, transformando-o em um meio de pagamento realmente escalável. É justamente nesse ponto que o Bitcoin Hyper (HYPER) começa a se destacar como uma alternativa diferenciada.

Bitcoin Hyper: a evolução do Bitcoin para pagamentos globais

Enquanto o Bitcoin segue consolidado como reserva de valor, sua adoção como ferramenta de pagamento ainda enfrenta barreiras. O Bitcoin Hyper (HYPER) propõe justamente virar essa chave, levando o BTC a um novo patamar de usabilidade.

Construído sobre a Solana Virtual Machine (SVM), o HYPER utiliza a solidez do Bitcoin como lastro, mas adiciona a velocidade e escalabilidade de uma blockchain moderna. Isso abre espaço para aplicações muito além do simples ‘hold’.

Com o Hyper, o Bitcoin simplesmente se expande, indo desde micropagamentos no comércio eletrônico até transferências internacionais quase instantâneas.

Outro diferencial é a integração direta com o universo DeFi. Com o HYPER, satoshis podem ser tokenizados e usados em staking, pools de liquidez e protocolos de empréstimo, ampliando a utilidade do BTC dentro da economia descentralizada.

Para investidores, o projeto representa uma narrativa distinta, a qual não se trata apenas de especulação, mas de oferecer ao Bitcoin o que sempre faltou.

Ou seja, com o Hyper, o Bitcoin ganha funcionalidade no cotidiano, sem perder sua essência como o ativo mais sólido do mercado cripto.

