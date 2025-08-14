Resumo da notícia

Larry Fink alerta para risco de o dólar perder o status de moeda de reserva global.

Dívida pública dos EUA já supera 120% do PIB e continua em trajetória ascendente.

Bitcoin é citado como alternativa por sua escassez e resistência à emissão arbitrária.

BlackRock destaca potencial da tokenização para transformar mercados financeiros.

Larry Fink, CEO da BlackRock, acendeu um alerta que vem reverberando no sistema financeiro global. Afinal, ele afirmou que, se os Estados Unidos não controlarem sua dívida, o país corre o risco de perder o status de moeda de reserva mundial para ativos digitais como o Bitcoin.

A declaração foi publicada em sua carta anual de 2025. Portanto, reflete o crescente temor sobre os rumos da economia americana diante de déficits persistentes e uma trajetória fiscal insustentável. Mas por que Larry Fink mudou de ideia tão rápido, passando de crítico a evangelizador do BTC?

Fink vê qualidades especiais no Bitcoin

Segundo o CEO da BlackRock, se os Estados Unidos não reduzirem sua dívida, o dólar poderá perder espaço para o Bitcoin como principal reserva monetária mundial.

A advertência ganha força quando observamos que a dívida pública dos EUA já alcança níveis extraordinários. Afinal, já superou 120% do Produto Interno Bruto (PIB), em grande parte devido a cortes de impostos que podem adicionar US$ 2,4 trilhões à dívida federal.

Fink reforça que o Bitcoin tem qualidades que o tornam atraente como reserva de valor: acessibilidade global, escassez (limitada a 21 milhões de moedas) e resistência à emissão arbitrária pelo governo, características que lembram o papel do ouro em tempos passados.

Ele enfatiza também a tokenização como uma revolução capaz de democratizar o acesso a mercados financeiros, transformando ativos tradicionais em versões digitais negociáveis com liquidez imediata.

Linha do tempo fiduciária

O perfil do X Bitcoin Archive ilustrou essa preocupação com uma linha do tempo histórica de potências monetárias, incluindo os Países Baixos, o Império Britânico e os Estados Unidos.

O gráfico sugere que o próximo ciclo pode ser do Bitcoin, reforçando a mensagem de que isso ‘está acontecendo’. Com a alta do BTC, as melhores criptomoedas também tendem a valorizar bastante.

Enquanto isso, o governo americano deu um passo concreto ao instituir uma ‘Reserva Estratégica de Bitcoin’ por meio de ordem executiva em março de 2025.

A iniciativa criou também um ‘estoque de ativos digitais’ alimentado por criptomoedas apreendidas em operações criminais e judiciais. Ela tem valor estimado em mais de US$ 20 bilhões em Bitcoin. Também inclui meio bilhão em outros ativos, como Ethereum e stablecoins.

Apesar da importância simbólica do movimento, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, foi enfático em 2024 ao dizer que o banco central não tem a intenção de deter Bitcoin. Ele também disse que qualquer mudança nesse sentido dependeria de aprovação do Congresso, ressaltando que o processo não é prioridade para a instituição.

A criação dessa reserva estratégica, por sua vez, provocou reações diversas: enquanto parte da indústria cripto enxerga como um reconhecimento institucional dos ativos digitais, críticos apontam que esse tipo de iniciativa entra em conflito com a natureza de descentralização do Bitcoin.

Também questionam sua real utilidade, já que ativos bloqueados no Tesouro limitam a flexibilidade e não necessariamente fortalecem a resiliência financeira do país.

Não é só a soberania dos EUA que corre risco

Nesse contexto, a Alemanha, União Europeia e outros governos expressaram preocupação com as implicações sobre soberania monetária e estabilidade financeira que advêm da crescente presença de criptomoedas nas reservas oficiais.

A trajetória do dólar como moeda de reserva foi construída ao longo de décadas graças à confiança, liquidez e apoio institucional. Ou seja, estamos falando de seguros bancários, regulação e acordos entre bancos centrais para manter dólares em momentos de crise. Mesmo assim, o atual padrão fiscal fragiliza essa hegemonia e abre espaço para questionamentos sobre alternativas.

Analistas sugerem que se o modelo americano continuar sob estresse, com déficits persistentes e perda de confiança internacional. Por isso, o Bitcoin pode emergir como uma alternativa histórica, especialmente entre investidores que buscam proteção contra inflação e desvalorização monetária.

Apesar da valorização política do BTC, a viabilidade de sua adoção como reserva global ainda enfrenta desafios práticos. A volatilidade do ativo segue sendo um ponto crítico, ao lado da necessidade de regulamentação clara e infraestrutura robusta para suportar seu uso em larga escala por governos e instituições financeiras.

Mesmo assim, as criptomoedas estão ganhando tração como possíveis instrumentos de segurança para nações que enfrentam incertezas econômicas ou crises de dívida. O exemplo dos EUA pode servir como precedente, sendo catalisador para discussões em outros países sobre diversificação das reservas.

O mundo está mudando, indica CEO da BlackRock

No fim, a visão de Fink representa muito mais do que um alerta financeiro. É um indicativo de que o mundo está mudando. Moedas digitais já não são apenas um experimento técnico, mas desafios reais ao sistema monetário vigente.

Se o dólar perder seu papel privilegiado, o Bitcoin pode ser mais do que a próxima moeda de reserva. Pode ser o teste de resiliência do próprio conceito de estado-nação diante de uma revolução digital.

A mudança no discurso de figuras como o CEO da BlackRock também sinaliza um amadurecimento na percepção do mercado tradicional sobre o Bitcoin. Há poucos anos, executivos de grandes gestoras tendiam a desconsiderar ou minimizar o papel das criptomoedas, associando-as a especulação e riscos excessivos.

Hoje, com produtos como ETFs spot registrando bilhões em captação e investidores institucionais buscando exposição regulada, o BTC deixou de ser um ativo marginal para se tornar um elemento estratégico de diversificação e proteção de portfólio.

Essa transição ganha impulso tanto pela inovação tecnológica quanto pela necessidade crescente de alternativas em um cenário de fragilidade fiscal global.

Efeito geopolítico

Outro aspecto relevante é o efeito geopolítico dessa possível transição. Países que historicamente dependem do dólar como ativo de reserva poderiam, gradualmente, buscar exposição ao Bitcoin como forma de reduzir vulnerabilidades a sanções ou políticas monetárias dos EUA.

Isso já é observado em regiões onde a desconfiança no sistema financeiro ocidental se intensifica, com experimentos de adoção em nações de economia emergente e até em regimes politicamente isolados.

A eventual consolidação do BTC como ativo de referência global poderia remodelar alianças econômicas e criar um sistema monetário mais multipolar. Também teria implicações profundas para o comércio e a diplomacia internacional.

Por fim, a narrativa de que o Bitcoin pode substituir o dólar como reserva mundial ainda divide opiniões. Mas já cumpre um papel estratégico: pressionar governos e bancos centrais a repensar políticas fiscais e monetárias.

Após o CEO da BlackRock colocar em pauta a possibilidade de um ativo descentralizado competir pelo posto de principal moeda de reserva, o debate público se desloca de um campo puramente tecnológico para o núcleo das decisões macroeconômicas. Isso força uma atualização de paradigmas sobre o que significa confiança monetária em um mundo cada vez mais interconectado e digitalizado.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.