Coinbase e Itaú deixam ABcripto em meio a crise interna

Resumo da notícia

Itaú, Coinbase, GCB, Liqi e Avenia deixam a ABCripto.

Conflito interno envolve o presidente Bernardo Srur e conselheiros da entidade.

Assembleia Geral Extraordinária será realizada no dia 16 de dezembro.

Itaú, Coinbase e outras empresas, como GCB, Liqi e Avenia, decidiram deixar a ABcripto, entidade que reúne empresas do setor de criptoativos no Brasil. A decisão ocorre em meio a uma disputa interna envolvendo o presidente Bernardo Srur e o conselho da entidade.

A empresa GCB explicou que sua saída foi voluntária e que o CEO Gustavo Blasco deixou o conselho da ABCripto no início de novembro. Por outro lado, a Liqi destacou que permanece em outras associações, como Anbima e ABFintechs, reforçando sua atuação no setor financeiro.

Também a Avenia confirmou oficialmente que deixou a associação, enquanto Coinbase e Itaú preferiram não se manifestar.

Crise interna e disputa judicial

O movimento evidencia fragilidades na governança da ABCripto, despertando atenção do mercado para possíveis impactos regulatórios sobre empresas do setor, novas criptomoedas e outros produtos.

Aliás, a crise interna ocorre em um momento importante para a definição da regulação cripto do Brasil.

A situação se agravou com acusações contra Srur de controlar a associação de forma antidemocrática e não prestar contas. Parte do conselho acusou o presidente de impedir a transparência financeira e de agir unilateralmente.

Por isso, quatro conselheiros foram processados pela diretoria: Daniel de Paiva Gomes, André Portilho, Maria Isabel Sica e Renata Mancini. A acusação é de que eles teriam conspirado para destituir Srur e de solicitar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de forma irregular.

Os conselheiros afirmam que desconheciam até mesmo uma suposta situação irregular da ABCripto junto à Receita Federal.

Assembleia da ABCripto está marcada para dezembro

Segundo o Valor, a Justiça concedeu liminar obrigando a entidade a convocar a AGE, garantindo a possibilidade de eleição transparente para a presidência.

O presidente Srur marcou a AGE para 16 de dezembro, último dia antes de sua recondução automática. Aliás, essa data representa um ponto crítico para a definição do futuro da ABCripto e da confiança de associados e do mercado.

O episódio mostra como governança e transparência são fundamentais para as associações do setor cripto, especialmente em momentos de conflito interno e de disputa pelo controle da entidade.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.