A cidade de São Paulo está prestes a sediar um evento no dia 22 de novembro de 2025 sobre blindagem patrimonial e autonomia financeira: o Torne-se Inquebrável 2025.

O encontro, que acontecerá na Diamond House, promete reunir nomes de destaque dos mercados financeiro, jurídico e de inovação. O objetivo principal do encontro é ensinar pessoas comuns a construírem múltiplas fontes de renda, otimizarem a tributação e fortalecerem a proteção de seus bens.

Idealizado por Iara Thamires, engenheira, administradora e educadora financeira com quase 100 mil seguidores nas redes sociais, o evento nasce com o propósito de criar ‘um espaço para quem acredita que ser Inquebrável é muito mais do que investir, é aprender, evoluir e transformar desafios em oportunidades’.

O foco deixa claro que o público-alvo vai além dos investidores experientes. É direcionado a quem deseja assumir o controle sobre sua jornada financeira, blindar o patrimônio e acessar ideias que costumam estar restritas a grandes players.

São Paulo traz evento sobre multiplicar patrimônio

A curadoria do evento promete combinar propósito, estratégia e performance. A programação inclui palestras, painéis e experiências imersivas voltadas à criação de patrimônio sólido, sucessão estratégica, proteção financeira e inovação.

Os participantes terão acesso a um ambiente reservado, inspirado, com networking de alto nível e conexões estratégicas. Portanto, segundo a organização do evento, é uma rara oportunidade no Brasil de juntar educação financeira, cultura de liberdade e visões ousadas de futuro.

Para os speakers, haverá ainda uma novidade: gravação profissional de suas palestras com ângulos cinematográficos, um formato inédito no país.

Entre os convidados confirmados, alguns nomes se destacam por carregarem trajetórias variadas e de destaque. Por exemplo, Eike Batista, ex-bilionário visionário e fundador do grupo EBX, que abordará seu novo Projeto SuperCana. A iniciativa de Eike visa unir energia limpa, inovação e propósito.

A SuperCana promete produzir até 12 vezes mais biomassa por hectare e gerar fibras biodegradáveis. A iniciativa consiste em uma cana geneticamente modificada para produzir até três vezes mais etanol. Uma proposta ambiciosa em tempos de emergência climática.

Outro palestrante de peso é Rocelo Lopes, CEO da SmartPay. Ele é pioneiro do setor cripto no Brasil desde 2013. Sob seu comando, a SmartPay foi adquirida pela britânica Rezolve AI, listada na Nasdaq, e atingiu a marca de mais de US$ 1 bilhão em transações. Marco que demonstra o impacto da visão de Rocelo na nova economia digital.

Sua participação reforça a interseção entre autonomia financeira e as criptomoedas mais promissoras, além de trazer ao evento uma estrutura global e conectada ao futuro digital.

VP da Visa no Brasil estará presente

Também estará presente Eduardo Abreu, vice-presidente de novos negócios da Visa Brasil, com mais de duas décadas de experiência no setor de pagamentos digitais.

Abreu lidera iniciativas voltadas para fintechs, bancos digitais e varejistas. Ele acredita que tecnologias emergentes, como blockchain, cripto e inteligência artificial, são os motores da próxima onda de inovação financeira.

A participação dele promete conectar o universo de blindagem patrimonial ao cenário de pagamentos globais, redes de liquidação e infraestrutura financeira.

Ademais, a programação segue com palestras de nomes como Lerry Granville, especialista em leilões, que saiu de servente de pedreiro para empresário multimilionário e ajudou centenas de pessoas a construir patrimônio por meio de aquisições em leilões de imóveis e carros.

O encontro também receberá Artêmio Picanço, advogado especialista em direito patrimonial e sucessão. Diego Berchara, criador do canal de finanças ‘A Cara da Riqueza’ e referência em educação financeira digital, também confirmou presença.

Portanto, para quem participa, a experiência vai muito além de ouvir palestras. Trata-se de vivenciar o tema. Workshops interativos, sessões de mentoria, trocas de experiências e uma atmosfera de transformação marcam o que promete ser mais do que um evento: uma imersão.

Escolha de local é proposital

Os organizadores afirmam que a Diamond House foi escolhida exatamente pela atmosfera ‘reservada e inspiradora’. Ideal para quem quer desconectar dos ruídos do cotidiano e focar em crescimento pessoal, financeiro e patrimonial.

O posicionamento da Imersão Torne-se Inquebrável 2025 é estratégico no momento em que cresce o interesse brasileiro por autonomia financeira, proteção de ativos e educação sobre patrimônio.

Com inflação persistente, ambiente de juros global incerto e mudanças regulatórias frequentes, temas como tributação, blindagem patrimonial, múltiplas fontes de renda e liberdade financeira ganham tração.

Dessa forma, para os interessados em blindagem patrimonial, a presença de experts em direito patrimonial e sucessão (Picanço, Signolfi) é um diferencial. A programação oficial do evento aborda como estruturar o patrimônio de forma a resistir a crises, sucessões mal planejadas ou litígios.

Em paralelo, especialistas em educação e finanças familiares (Fontalva) levam o foco para o cotidiano. Ou seja, como proteger o dinheiro do casal, transmitir riqueza com propósito e conciliar prosperidade com valores.

Além disso, o tema da mineração de patrimônio por meio de leilões (Granville) revela caminhos alternativos de geração de riqueza.

Assim, para quem estiver no mercado de eventos de finanças ou inovação, a conferência representa uma aposta no ‘alto impacto com propósito’. E para o participante, é a chance de estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo.

