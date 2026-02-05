Resumo da notícia

A Payy lançou uma rede ETH L2 que será uma cadeia personalizada no MetaMask.

O CEO da Payy confirma que houve reclamações sobre a lentidão envolvida na transferência de capital onchain por grandes instituições TradFi.

A zKSync divulgou seu roteiro para 2026, uma prova do novo foco em infraestrutura.

A provedora de carteiras cripto Payy expandiu as operações com o lançamento de uma rede Ethereum Layer-2 com suporte para transferências privadas ERC-20. A empresa voltada para criptomoedas anunciou o marco em X em 4 de fevereiro.

A startup disse que já está envolvendo parceiros de lançamento, incluindo emissores de stablecoins, mas não divulgou seus nomes, com planos de revelá-los posteriormente.

Payy Ethereum L2 ataca a lentidão para investidores TradFi

A Payy é conhecida por operar uma carteira com foco em privacidade, juntamente com um cartão bancário criptográfico. O recente lançamento de um Ethereum L2 marca uma extensão de seus serviços.

Daqui para frente, os usuários do protocolo agora podem ter a rede como uma cadeia personalizada no MetaMask. Além disso, todas as transferências ERC-20 feitas no L2 passam por pools de privacidade por padrão e nenhuma alteração no contrato inteligente é necessária.

De acordo com a Payy, ela espera que instituições e empresas de fintech sejam os dois principais tipos de usuários em sua rede. Isso inclui aqueles em busca de sistemas e infraestruturas que conduzam fluxos financeiros na cadeia, limitando a rastreabilidade pública das transações.

É igualmente aberta a nativos de criptomoedas que desejam interagir com ferramentas de privacidade sem “fazer malabarismos com várias carteiras”.

O CEO da Payy, Sid Gandhi, observou que a startup está focada em eliminar o trabalho árduo envolvido na transferência de capital na cadeia por grandes instituições financeiras tradicionais (TradFi). Ele admite que houve várias reclamações sobre essa situação.

“Eles não podem mover fluxos de capital reais na cadeia se seus dados financeiros forem expostos ao mundo”, observou Gandhi.

zKSynC prepara roteiro para 2026

Alguns parceiros de lançamento não divulgados, incluindo emissores de stablecoins, aderiram a esta iniciativa. De acordo com o roteiro, é apenas uma questão de semanas até que os seus nomes sejam revelados.

Com base no design, a rede é compatível com todas as carteiras Ethereum Virtual Machine (EVM). O site do projeto mostra que o L2 tem como objetivo permitir transferências privadas de stablecoins na sua rede, embora suporte todos os tokens ERC-20.

Enquanto novos Ethereum L2s estão entrando no mercado, os existentes estão focados em se estabelecer dentro do ecossistema. Em meados de janeiro, o zkSync delineou uma mudança clara em direção à infraestrutura do mundo real em seu roteiro para 2026.

