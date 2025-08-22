Criptomoedas disparam após anúncio da Coinbase: confira a lista

Resumo da notícia

As novas altcoins incluem AWE Network (AWE), Dolomite (DOLO), Flock (FLOCK), Solayer (LAYER) e SPX6900 (SPX). Os cinco novos tokens poderão estar acessíveis em breve.

Os tokens registraram movimentos expressivos logo após a publicação.

A Coinbase anunciou a adição de cinco novas criptomoedas ao seu roadmap de listagens. A publicação foi feita no X, rede social que a empresa costuma usar para comunicados oficiais.

Assets added to the roadmap today: AWE Network (AWE), Dolomite (DOLO), Flock (FLOCK), Solayer (LAYER), and SPX6900 (SPX)https://t.co/rRB9d3hSr2 — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) August 20, 2025

Inicio de negociação ainda não tem data definida

Apesar do anúncio, a empresa destacou que o início das negociações depende de fatores adicionais. Por exemplo, entre eles, estão o suporte para formação de mercado e a infraestrutura técnica necessária para operar os pares com segurança.

Além disso, a corretora reforçou que os anúncios de listagem efetiva serão comunicados em postagens separadas. No entanto, investidores observaram que, em ocasiões anteriores, a Coinbase transformou rapidamente novas criptomoedas do roadmap em ativos disponíveis em sua plataforma.

Portanto, se o mesmo padrão se repetir, os cinco novos tokens poderão estar acessíveis em breve. Esse tipo de inclusão gera grande atenção porque, além de reforçar a visibilidade das moedas, aumenta as chances de liquidez e interesse de grandes investidores institucionais.

Preços reagem com fortes altas após a notícia

O impacto do anúncio foi imediato. Dados do CoinGecko mostram que os cinco tokens registraram movimentos expressivos logo após a publicação.

O AWE, token focado em infraestrutura para Mundos Autônomos orientados por IA, valorizou 14%. Já o DOLO, vinculado a um protocolo de mercado monetário descentralizado, avançou 9%. Enquanto isso, o FLOCK foi o maior destaque, com salto superior a 40% no pico do movimento.

Outras duas moedas também acompanharam a tendência. O LAYER teve alta de 2,84%, enquanto o SPX registrou avanço de 4,44%.

No entanto, parte dessas valorizações foi corrigida nas horas seguintes. Mesmo assim, o Flock se manteve em evidência, acumulando ganhos de 37% em 24 horas.

Esses movimentos reforçam o apetite especulativo do mercado diante de anúncios ligados a grandes exchanges. O simples fato de constar no radar da Coinbase foi suficiente para gerar uma forte oscilação de preços.

A Coinbase é uma das maiores corretoras cripto do mundo. Recentemente, a empresa anunciou que quer levantar US$ 2 bilhões com emissão de títulos.

Por que anúncios da Coinbase impulsionam o mercado?

O impacto de notícias como essa não é novidade no mercado cripto. Afinal, a inclusão ou a mera possibilidade de listagem em grandes exchanges costumam ser vistas como sinais positivos, aumentando a visibilidade e ampliando o número de investidores interessados.

Um exemplo recente foi o da Sapien (SAPIEN). O token foi listado em grandes corretoras esta semana, incluindo Coinbase e Binance, e rapidamente disparou. O preço saltou mais de 60%, indo de US$ 0,14 para US$ 0,25.

No entanto, como geralmente acontece, o movimento perdeu força. A Sapien valia a US$ 0,18 no fechamento desta matéria, mostrando que as altas tendem a ser momentâneas.

Por isso, analistas recomendam cautela. Traders e investidores de curto prazo podem aproveitar essas oportunidades. Mas precisam estar atentos ao risco de correções rápidas.

No caso das novas altcoins adicionadas ao roteiro da Coinbase, o padrão pode se repetir. A valorização inicial tende a atrair especuladores, mas a sustentação do preço dependerá da força da comunidade, da utilidade dos projetos e da confirmação das listagens oficiais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.