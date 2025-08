Coinbase quer levantar US$ 2 bi com emissão de títulos

Resumo da notícia

A iniciativa acontece em um momento de pressão no mercado e visa fortalecer a posição da empresa no longo prazo. Além disso, a captação servirá para fins corporativos gerais e investimentos estratégicos.

No entanto, o anúncio impactou as ações da empresa, que caíram mais de 3% na manhã de terça-feira (5/8). Com isso, elas chegaram a atingir cerca de US$ 307.

Os papéis da Coinbase continuam em queda, mesmo após a divulgação de resultados trimestrais positivos.

Reforço de caixa e aquisições no radar

A empresa vê a iniciativa como uma forma de reforçar seu caixa para futuras oportunidades. Afinal, o setor está aquecido em meio à busca das melhores criptomoedas para investir.

A emissão pode dar mais flexibilidade à Coinbase, além de permitir que ela capte recursos em um momento estratégico do mercado.

Por exemplo, há planos de usar parte do valor em aquisições de empresas, produtos ou tecnologias.

Aliás, em 2024, a Coinbase adquiriu a Spindl, plataforma de publicidade em blockchain. Sua integração com a Base, rede da própria Coinbase, pode transformar a publicidade on-chain.

A aquisição absorveu todos os clientes e a equipe da Spindl, que inclui o fundador Antonio Garcia-Martinez, ex-executivo do Facebook.

Além disso, recentemente, a Coinbase integrou Samsung Pay em sua plataforma.

A movimentação reforça a estratégia da Coinbase de expandir atuação em áreas como DeFi, gestão de ativos e mercados europeus.

Segundo o comunicado oficial, a oferta se dará em duas tranches de US$ 1 bilhão cada. Os títulos terão vencimento em 2029 e 2032 e serão oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados.

Plataforma quer acelerar inovações publicitárias

Com a Spindl, a Coinbase pretende aprimorar ferramentas de divulgação para desenvolvedores no ecossistema Web3.

Além disso, o objetivo é ajudar projetos a enfrentarem desafios de visibilidade e ganharem escala mais rapidamente.

Os recursos ainda podem servir como capital de giro e para a recompra de ações ou dívidas em circulação.

Parte do valor irá para transações do tipo capped call, que ajudam a reduzir a diluição de ações no futuro.

Esses títulos poderão ser convertidos em dinheiro, ações ordinárias classe A da Coinbase ou uma combinação de ambos.

Por fim, a empresa explicou que as capped calls devem limitar o impacto da conversão dos títulos sobre seu capital social.

