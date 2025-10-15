Resumo da notícia

A Uphold, fintech americana de criptomoedas, anunciou a contratação de mais de 150 profissionais para seus escritórios em Portugal, principalmente em Braga e no Porto.

A empresa, que já emprega 200 pessoas no país, planeja preencher as vagas até 2026 em áreas como backend, frontend, data science e cibersegurança.

Com cerca de US$ 10 bilhões em ativos sob gestão e mais de 16 milhões de usuários, a expansão da Uphold sinaliza a força do mercado de criptomoedas em Portugal.

A decisão de investir no Norte de Portugal reflete a consolidação da região como um hub tecnológico competitivo na Europa. .

O mercado de criptomoedas em Portugal acaba de receber um forte impulso com um anúncio da Uphold. A fintech norte-americana revelou um plano de expansão para criar mais de 150 empregos no país, com foco nos seus escritórios em Braga e no Porto.

A iniciativa reforça a posição de Portugal como um centro de inovação para a indústria de ativos digitais, onde a empresa já emprega 200 pessoas. Também sinaliza a crescente maturidade do ecossistema local.

Mercado de criptomoedas em Portugal atrai gigantes globais

Para entender a dimensão desta expansão, é importante destacar que a Uphold, fundada em 2014 como Bitreserve e rebatizada como Uphold em 2015, é uma gigante global que serve mais de 16 milhões de usuários em 180 países, com mais de US$ 60 bilhões em transações processadas.

No momento da redação deste artigo, a empresa gere cerca de US$ 10 bilhões em ativos. Além disso, sua plataforma inovadora ‘Anything-to-Anything’ permite negociar mais de 280 ativos digitais, incluindo moedas fiduciárias e metais preciosos. Portanto, a expansão agressiva em Portugal demonstra a confiança no mercado local e no seu ambiente favorável ao crescimento da indústria cripto.

Uphold investe no talento português

O plano de expansão da Uphold, que visa contratar 250 profissionais globalmente até 2026, destina mais de 60% das vagas a Portugal, evidenciando assim a aposta da empresa no talento local. As oportunidades concentram-se em áreas de alta especialização, como desenvolvimento backend e frontend, ciência de dados e cibersegurança, setores cruciais para a inovação da sua plataforma de trading.

Consequentemente, a adição de mais 150 profissionais à equipe atual de 200 consolidará a operação portuguesa como um pilar estratégico para o crescimento global da companhia.

‘Fase discreta chegou ao fim’, diz CIO

De acordo com Marco Oliveira, Chief Innovation Officer da Uphold, a empresa encerra um ciclo de construção silenciosa. Ele afirma em comunicado:

A fase discreta da Uphold chegou ao fim. Durante mais de uma década, estivemos inteiramente focados em construir e, agora que este mercado amadureceu, é o momento da Uphold se dar a conhecer. Sem desviar do essencial, queremos convidar cada vez mais talento a juntar-se a nós, e o ecossistema inovador do Norte tem o potencial para nos ajudar a concretizar esta visão, de servir e impactar a área de tecnologia financeira a nível global.

Oliveira acrescentou que a empresa está a ‘aumentar a nossa equipe no Norte e a aprofundar parcerias com a comunidade tecnológica, mantendo sempre a disciplina e vontade de continuar a inovar’. Portanto, a declaração reforça a visão de que a fase de construção silenciosa terminou, dando lugar a uma era de crescimento e visibilidade para a Uphold.

Braga e Porto consolidam-se como tech hubs

A escolha de Braga e do Porto como centros para esta expansão não é acidental. Na verdade, a região Norte de Portugal afirma-se como um hub tecnológico dinâmico. A região oferece uma combinação atrativa de custos, inovação e qualidade de vida. Como resultado, esse ecossistema tem atraído empresas de tecnologia e blockchain. Elas encontram nessas cidades um terreno fértil para novos projetos e talentos.

Por outro lado, o amadurecimento do mercado também é impulsionado por um quadro regulatório em evolução. Portugal está implementando o regulamento europeu MiCA (Markets in Crypto-Assets). Ou seja, a clareza regulatória cria um ambiente seguro e promissor para empresas como a Uphold.

A expansão da fintech americana é um testemunho do potencial de Portugal. Afinal, o país pode se tornar um dos principais destinos para a indústria de criptomoedas em Portugal e na Europa.

