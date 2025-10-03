Coinspeaker

Regulamentação cripto: EUA arrisca liderança enquanto Europa e Swift avançam

O SIBOS 2025, principal encontro do setor de serviços financeiros, tornou-se um palco para a demonstração de força da indústria

Resumo da notícia

  • Swift adicionará livro-razão blockchain em colaboração com mais de 30 bancos globais.
  • Chainlink lançou iniciativa com 24 instituições para otimizar ações corporativas via blockchain e IA.
  • Shutdown dos EUA congelou aprovação de novos ETFs de criptomoedas pela SEC.
  • Europa já oferece regulamentação abrangente com o MiCA, enquanto os EUA aprovaram apenas lei de stablecoins.

O governo dos Estados Unidos enfrenta mais uma paralisação, o que está travando decisões cruciais sobre a regulamentação cripto. Enquanto isso, a elite financeira global, reunida no SIBOS 2025 em Frankfurt, envia uma mensagem clara de que a inovação não vai esperar.

De fato, anúncios massivos sobre a adoção da tecnologia blockchain por gigantes como a Swift, juntamente com um consórcio de mais de 30 instituições financeiras, revelam um forte contraste. Por um lado, há o impasse político americano. Por outro lado, o ritmo acelerado da transformação digital no resto do mundo.

O SIBOS 2025, principal encontro do setor de serviços financeiros, tornou-se um palco para a demonstração de força da indústria. Afinal, o setor avança na integração de ativos digitais e da tecnologia de contabilidade distribuída (DLT) em suas operações centrais. E o risco para os Estados Unidos é claro. A inércia regulatória pode custar ao país sua liderança histórica na inovação financeira.

Swift e Chainlink lideram a carga blockchain

O anúncio mais impactante do SIBOS 2025 veio da Swift, a espinha dorsal do sistema de mensagens financeiras globais. A organização revelou que adicionará um livro-razão compartilhado baseado em blockchain à sua infraestrutura tecnológica, um passo fundamental para viabilizar transações com ativos digitais em uma escala sem precedentes.

O projeto é fruto de uma colaboração com a Consensys e um grupo de mais de 30 bancos, incluindo gigantes como Bank of America, BBVA, Citi e JP Morgan Chase, focando inicialmente em pagamentos 24/7. Portanto, a movimentação ocorre em um momento crucial para o mercado cripto.

Javier Pérez-Tasso, CEO da Swift, destacou a urgência da evolução:

Fornecemos trilhos poderosos e eficazes hoje e estamos nos movendo em um ritmo rápido com nossa comunidade para criar a infraestrutura do futuro. Através deste conceito inicial de livro-razão, estamos abrindo caminho para que as instituições financeiras levem a experiência de pagamentos para o próximo nível com a plataforma comprovada e confiável da Swift no centro da transformação digital da indústria.

Chainlink e DTCC: inteligência artificial para ações corporativas

Paralelamente, a Chainlink aprofundou sua colaboração com a Swift. No evento, a empresa anunciou uma iniciativa com 24 das maiores instituições do mundo, como DTCC, Euroclear e UBS, para otimizar o processamento de ações corporativas usando blockchain e inteligência artificial. Nesse contexto, a parceria visa criar um ‘registro dourado unificado’ para dados de ações corporativas.

Sergey Nazarov, co-fundador da Chainlink, apresentou em sua palestra no SIBOS como os padrões onchain podem se combinar com sistemas e padrões existentes para criar ativos digitais de próxima geração. Em seguida, em entrevista ao Global Custodian durante o evento, Nazarov enfatizou a importância da colaboração entre instituições tradicionais e tecnologia blockchain para o futuro das finanças.

Nadine Chakar, Chefe Global de Ativos Digitais da DTCC, elogiou a iniciativa, afirmando:

Este é o mais longe que já chegamos na tentativa de [resolver as ações corporativas], e é graças ao trabalho que a Chainlink fez ao reunir a liderança e usar suas abordagens experientes em dados para tudo isso.

O contraste americano: shutdown e incerteza na regulamentação cripto

Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o cenário é de paralisia. O shutdown do governo dos EUA, iniciado em 1º de outubro, colocou em espera as operações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a principal agência reguladora do mercado de capitais.

Por isso, a SEC confirmou que, com uma força de trabalho ‘extremamente limitada’, não revisará ou aprovará novas declarações de registro, congelando efetivamente o lançamento de novos ETFs (fundos negociados em bolsa) de criptomoedas à vista.

Ironicamente, a paralisação ocorreu apenas um dia após o presidente da SEC, Paul Atkins, declarar em um fórum conjunto com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) que a regulamentação cripto havia se tornado a ‘tarefa número um’ da agência. Na ocasião, Atkins prometeu uma ‘abordagem racional, coerente e baseada em princípios’. Isso sinalizava para uma nova era de desenvolvimento de políticas, em vez de ações de fiscalização ad hoc.

No entanto, essa inação legislativa e regulatória não é nova. Há anos, a indústria cripto dos EUA clama por clareza. Por exemplo, Charles Cascarilla, CEO da Paxos, alertou em uma carta aberta no final de 2024 que o país arrisca perder sua liderança financeira sem uma reforma. Segundo ele, o ‘excesso regulatório’ e políticas complexas estão empurrando empresas para jurisdições mais amigáveis à inovação, como Singapura e Emirados Árabes Unidos.

Europa já está no futuro com o MiCA

A paralisia dos EUA contrasta fortemente com o progresso da União Europeia. O regulamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), que estabelece um quadro jurídico abrangente para criptoativos, entrou totalmente em vigor em 30 de dezembro de 2024.

Os EUA aprovaram o GENIUS Act em julho deste ano. No entanto, a legislação americana se limita a stablecoins, enquanto a Europa já oferece um passaporte regulatório abrangente para provedores de serviços de criptoativos operarem em todo o bloco de 27 nações, cobrindo uma gama muito mais ampla de ativos digitais.

Enquanto os bancos globais reunidos no SIBOS abraçam a tecnologia blockchain, a mensagem para Washington é clara: a inércia tem um custo. Sem dúvidas, sem uma regulamentação cripto clara, os Estados Unidos correm o risco de assistir ao futuro das finanças ser construído em outro lugar. Além disso, outros mercados, como o Brasil, já demonstram sinais claros de crescimento e confiança no setor de criptoativos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Porém, não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Blockchain
Camila Picheth
Camila Picheth

Camila Picheth é jornalista com mais de 10 anos de experiência, especializada em Web3. Traduz tecnologias emergentes em narrativas claras e acessíveis para diferentes públicos do universo cripto e atua como Chainlink Advocate.

Camila Picheth on X

