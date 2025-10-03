Resumo da notícia

Swift adicionará livro-razão blockchain em colaboração com mais de 30 bancos globais.

Chainlink lançou iniciativa com 24 instituições para otimizar ações corporativas via blockchain e IA.

Shutdown dos EUA congelou aprovação de novos ETFs de criptomoedas pela SEC.

Europa já oferece regulamentação abrangente com o MiCA, enquanto os EUA aprovaram apenas lei de stablecoins.

O governo dos Estados Unidos enfrenta mais uma paralisação, o que está travando decisões cruciais sobre a regulamentação cripto. Enquanto isso, a elite financeira global, reunida no SIBOS 2025 em Frankfurt, envia uma mensagem clara de que a inovação não vai esperar. De fato, anúncios massivos sobre a adoção da tecnologia blockchain por gigantes como a Swift, juntamente com um consórcio de mais de 30 instituições financeiras, revelam um forte contraste. Por um lado, há o impasse político americano. Por outro lado, o ritmo acelerado da transformação digital no resto do mundo. O SIBOS 2025, principal encontro do setor de serviços financeiros, tornou-se um palco para a demonstração de força da indústria. Afinal, o setor avança na integração de ativos digitais e da tecnologia de contabilidade distribuída (DLT) em suas operações centrais. E o risco para os Estados Unidos é claro. A inércia regulatória pode custar ao país sua liderança histórica na inovação financeira.

That’s all folks! 🙌 The final curtain has fallen on Sibos 2025, bringing an end to four fantastic days. Together, we made new connections, embraced exciting opportunities and explored groundbreaking technologies shaping the new frontiers of global finance. Thanks to… pic.twitter.com/oDmKmAx70k — Swift (@swiftcommunity) October 2, 2025

Swift e Chainlink lideram a carga blockchain

O anúncio mais impactante do SIBOS 2025 veio da Swift, a espinha dorsal do sistema de mensagens financeiras globais. A organização revelou que adicionará um livro-razão compartilhado baseado em blockchain à sua infraestrutura tecnológica, um passo fundamental para viabilizar transações com ativos digitais em uma escala sem precedentes.

O projeto é fruto de uma colaboração com a Consensys e um grupo de mais de 30 bancos, incluindo gigantes como Bank of America, BBVA, Citi e JP Morgan Chase, focando inicialmente em pagamentos 24/7. Portanto, a movimentação ocorre em um momento crucial para o mercado cripto.

Javier Pérez-Tasso, CEO da Swift, destacou a urgência da evolução:

Fornecemos trilhos poderosos e eficazes hoje e estamos nos movendo em um ritmo rápido com nossa comunidade para criar a infraestrutura do futuro. Através deste conceito inicial de livro-razão, estamos abrindo caminho para que as instituições financeiras levem a experiência de pagamentos para o próximo nível com a plataforma comprovada e confiável da Swift no centro da transformação digital da indústria.

Chainlink e DTCC: inteligência artificial para ações corporativas

Paralelamente, a Chainlink aprofundou sua colaboração com a Swift. No evento, a empresa anunciou uma iniciativa com 24 das maiores instituições do mundo, como DTCC, Euroclear e UBS, para otimizar o processamento de ações corporativas usando blockchain e inteligência artificial. Nesse contexto, a parceria visa criar um ‘registro dourado unificado’ para dados de ações corporativas.

We are excited to announce a major industry milestone in a global corporate actions initiative led by Chainlink in collaboration with 24 of the world’s largest financial organizations, including Swift (@swiftcommunity), DTCC (@The_DTCC), and Euroclear (@EuroclearGroup).… pic.twitter.com/NkymfGWNqE — Chainlink (@chainlink) September 29, 2025

Sergey Nazarov, co-fundador da Chainlink, apresentou em sua palestra no SIBOS como os padrões onchain podem se combinar com sistemas e padrões existentes para criar ativos digitais de próxima geração. Em seguida, em entrevista ao Global Custodian durante o evento, Nazarov enfatizou a importância da colaboração entre instituições tradicionais e tecnologia blockchain para o futuro das finanças.

Nadine Chakar, Chefe Global de Ativos Digitais da DTCC, elogiou a iniciativa, afirmando:

Este é o mais longe que já chegamos na tentativa de [resolver as ações corporativas], e é graças ao trabalho que a Chainlink fez ao reunir a liderança e usar suas abordagens experientes em dados para tudo isso.

O contraste americano: shutdown e incerteza na regulamentação cripto

Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o cenário é de paralisia. O shutdown do governo dos EUA, iniciado em 1º de outubro, colocou em espera as operações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a principal agência reguladora do mercado de capitais.

Por isso, a SEC confirmou que, com uma força de trabalho ‘extremamente limitada’, não revisará ou aprovará novas declarações de registro, congelando efetivamente o lançamento de novos ETFs (fundos negociados em bolsa) de criptomoedas à vista.

🇺🇸 The U.S. Government shutdown currently has the SEC’s crypto ETF reviews paused, leaving pending filings and IPO approvals on hold pic.twitter.com/12OKxhnaGa — Crypto-Gucci.eth ᵍᵐ🦇🔊 (@CryptoGucci) October 3, 2025

Ironicamente, a paralisação ocorreu apenas um dia após o presidente da SEC, Paul Atkins, declarar em um fórum conjunto com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) que a regulamentação cripto havia se tornado a ‘tarefa número um’ da agência. Na ocasião, Atkins prometeu uma ‘abordagem racional, coerente e baseada em princípios’. Isso sinalizava para uma nova era de desenvolvimento de políticas, em vez de ações de fiscalização ad hoc.

No entanto, essa inação legislativa e regulatória não é nova. Há anos, a indústria cripto dos EUA clama por clareza. Por exemplo, Charles Cascarilla, CEO da Paxos, alertou em uma carta aberta no final de 2024 que o país arrisca perder sua liderança financeira sem uma reforma. Segundo ele, o ‘excesso regulatório’ e políticas complexas estão empurrando empresas para jurisdições mais amigáveis à inovação, como Singapura e Emirados Árabes Unidos.

Europa já está no futuro com o MiCA

A paralisia dos EUA contrasta fortemente com o progresso da União Europeia. O regulamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), que estabelece um quadro jurídico abrangente para criptoativos, entrou totalmente em vigor em 30 de dezembro de 2024.

Os EUA aprovaram o GENIUS Act em julho deste ano. No entanto, a legislação americana se limita a stablecoins, enquanto a Europa já oferece um passaporte regulatório abrangente para provedores de serviços de criptoativos operarem em todo o bloco de 27 nações, cobrindo uma gama muito mais ampla de ativos digitais.

2025 was Chainlink’s biggest year at @Sibos yet.https://t.co/S9OzjvQdQs Here’s a breakdown of the week’s biggest moments, including major announcements, product launches, & presentations that show Chainlink is bringing global finance onchain. 🧵⬇️ pic.twitter.com/28n75XDxsK — Chainlink (@chainlink) October 3, 2025

Enquanto os bancos globais reunidos no SIBOS abraçam a tecnologia blockchain, a mensagem para Washington é clara: a inércia tem um custo. Sem dúvidas, sem uma regulamentação cripto clara, os Estados Unidos correm o risco de assistir ao futuro das finanças ser construído em outro lugar. Além disso, outros mercados, como o Brasil, já demonstram sinais claros de crescimento e confiança no setor de criptoativos.

