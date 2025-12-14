CVM coloca tokenização como prioridade para regulação em 2026

Resumo da notícia

CVM coloca a tokenização como prioridade da agenda regulatória de 2026.

O órgão revisará regras para ampliar espaço a mercados menores e modernizar o crowdfunding.

Propostas incluem ajustes em normas de fundos, rating, suitability e mercado de carbono.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) colocou a tokenização no centro de sua agenda regulatória para 2026. O órgão quer atualizar normas, ampliar espaço para mercados menores e modernizar estruturas que hoje limitam o avanço de modelos digitais.

Além disso, a autarquia reconhece que o tema deixou de ser experimental e passou a influenciar diretamente a competitividade do mercado de capitais. O novo ciclo regulatório busca equilibrar inovação e segurança jurídica, especialmente em operações com recebíveis e ativos estruturados.

Por fim, a própria CVM admite que a tokenização ganhou peso suficiente para orientar consultas públicas e ajustes normativos ao longo do próximo ano.

Agenda regulatória amplia escopo da revisão

A agenda divulgada em 10 de dezembro inclui o Projeto 135 Light, que revisa as Resoluções 135 e 31. Além disso, o plano prevê aprimoramentos voltados à inclusão de mercados menores e ao suporte a negócios digitais que dependem de estruturas mais ágeis.

Também há expectativa de atualização completa da regra que substituirá a CVM 88. Hoje responsável por disciplinar o crowdfunding, essa resolução também trata de tokenização.

O órgão reforça que a reformulação responde à demanda crescente por limites mais amplos e melhor adaptação às práticas atuais. Portanto, a ampliação do espaço para ofertas eletrônicas deve favorecer empresas emergentes e projetos baseados em blockchain, que vão muito além do lançamento de novas criptomoedas.

Outros temas estratégicos para 2026

Em sua agenda para 2026, a CVM também incluiu ajustes na Resolução 175 que afetam FIP, FIF e FII. Além disso, fazem parte das prioridades aprimoramentos em regras de divulgação de fatos relevantes.

Além disso, o órgão promete revisar normas para agências de rating e atualizar o rol de certificações exigidas de consultores. Também serão abertas consultas sobre suitability, atuação de influenciadores financeiros e regulação do mercado de carbono.

O próprio avanço da tokenização deve influenciar discussões sobre classificações de risco e padrões de reporte. Especialistas entendem que o conjunto de medidas pode reduzir incertezas e estimular investimentos.

Segundo Antonio Berwanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado (SDM) da CVM:

Ao atualizar marcos relevantes e submeter à consulta pública temas como tokenização, atuação de finfluencers, aprimoramentos de suitability e mercado de carbono, buscamos tornar a regulação mais alinhada à complexidade atual e mais propícia à inovação e ao desenvolvimento sustentável do mercado de capitais.

A expectativa é que o próximo ano traga diretrizes mais claras e incentive projetos que dependem de estruturas digitais. Também cresce a visão de que a tokenização ampliará a liquidez, o acesso e a eficiência operacional.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.