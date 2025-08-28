Santa Catarina veta registros de imóveis na blockchain

Resumo da notícia

Santa Catarina aprovou uma norma que veta a vinculação de imóveis a tokens digitais ou registros em blockchain. A medida, publicada no dia 18 de agosto pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado, foi incluída no Código de Normas Extrajudicial e já causa forte polêmica.

O texto determina que oficiais não podem realizar anotações ou registros que conectem matrículas imobiliárias a representações digitais.

O provimento responde a uma solicitação do Registro de Imóveis do Brasil, que defende cautela até que haja regulamentação federal ou uma análise mais detalhada sobre a viabilidade técnica e a segurança jurídica do modelo.

O que diz a ABToken

No entanto, o setor de tokenização não recebeu bem a notícia. A ABToken divulgou nota pública afirmando que a medida representa um ‘enorme retrocesso’. Afinal, para a entidade, a blockchain pode trazer maior segurança, transparência e eficiência às transações imobiliárias.

Além disso, a associação destacou que a tokenização amplia o acesso de cidadãos a investimentos e melhora o aproveitamento de bens móveis e imóveis. Também reforçou que a tecnologia é uma das infraestruturas mais importantes a surgir nos últimos anos. Afinal, expandiu o uso da blockchain para além das operações de criptomoedas promissoras.

Por outro lado, a diretora executiva da entidade, Regina Pedroso, afirmou que o grupo segue aberto ao diálogo. Segundo ela, a associação trabalha para oferecer informações de qualidade, colaborar na redução de crimes digitais e participar de debates regulatórios em Brasília.

O Registro de Imóveis do Brasil ressalta que a proibição não significa o abandono definitivo da tecnologia. Afinal, a decisão seria temporária até que o Conselho Nacional de Justiça defina parâmetros técnicos e jurídicos claros para sua aplicação no setor imobiliário.

Registro na blockchain pode modernizar setor imobiliário

A medida acende um debate nacional sobre a modernização do registro de imóveis. A tokenização vem sendo vista como uma ferramenta capaz de atrair investidores, democratizar o acesso e aumentar a liquidez do setor.

Em julho, Caixa e BB testaram com sucesso a venda de um imóvel tokenizado no Drex, durante o piloto do Banco Central (BC).

No entanto, a resistência de autoridades mostra que o avanço da inovação esbarra em preocupações com segurança jurídica.

Afinal, segundo o Provimento CGJ n.° 43/2025 do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, agora:

É vedado ao oficial realizar qualquer anotação, averbação ou registro que vincule a matrícula imobiliária a tokens digitais, representações em blockchain ou qualquer outro instrumento extrarregistral, com ou sem pretensão de representar a titularidade do domínio.

Por outro lado, a discussão em Santa Catarina pode servir como referência para decisões semelhantes em outros estados. Também deve ampliar o embate entre inovação tecnológica e conservadorismo regulatório no país.

