KCEX lança campanha com bônus de até 21.000 USDT

Resumo da notícia

A KCEX lançou a promoção Trading Showdown com bônus de 10% no primeiro depósito.

A campanha oferece até 21.000 USDT em prêmios progressivos.

A corretora reforça seu foco em taxas competitivas e liquidez global.

A corretora KCEX anunciou o lançamento do Trading Showdown, uma campanha que promete se destacar no mercado cripto em 2025. Afinal, ela concede um bônus de 10% sobre o primeiro depósito, com prêmios que podem chegar a 21.000 USDT. O foco está em novos usuários.

Com a iniciativa, a plataforma busca fortalecer sua presença entre as exchanges com maior eficiência operacional, combinando liquidez, taxas competitivas e ferramentas avançadas de negociação. Além disso, o modelo de recompensas progressivas visa atrair tanto iniciantes quanto traders experientes.

Trading Showdown traz benefícios já no cadastro

O Trading Showdown é uma campanha global com uma proposta simples: quanto mais o usuário negocia, mais consegue desbloquear prêmios na plataforma. Isso inclui recompensas desde o primeiro cadastro, que aumentam conforme o volume de operações.

Há um bônus inicial para quem se registra utilizando o código XUCP5K. Nessa primeira fase, o usuário pode receber até 470 USDT em recompensas de boas-vindas.

Em seguida, a KCEX oferece um bônus de 10% sobre o primeiro depósito, limitado a 1.000 USDT, desde que a operação seja feita on-chain, em USDT, BTC ou usando algumas das melhores altcoins, como SOL ou ETH.

Vale destacar que os depósitos internos entre contas não se qualificam para o benefício. Após manter o saldo líquido por três dias consecutivos, o bônus é liberado e creditado na conta de futuros. Ele pode ser usado para cobrir taxas e ampliar margens. Mas não é possível sacá-lo diretamente.

Corretora KCEX tem prêmios progressivos

A terceira etapa do Trading Showdown premia o volume de trading. Por exemplo, quem movimenta entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões ganha 400 USDT, enquanto volumes superiores a US$ 100 milhões podem render até 4.000 USDT.

Além disso, um sistema de recompensas quinzenais visa manter o engajamento dos usuários. Elas ocorrem sete dias após o dia 1º e o dia 15 de cada mês, garantindo um fluxo contínuo de prêmios.

A campanha é exclusiva para novos usuários que se registrarem com o código promocional. Portanto, cada participante só pode utilizar uma conta, e qualquer retirada antes do prazo anula o saldo restante de bônus.

Taxas reduzidas e liquidez como diferencial

Mais do que recompensas, a exchange KCEX aposta em eficiência e custos baixos para se destacar. No mercado spot, a corretora pratica taxa zero, enquanto nos contratos futuros as taxas variam entre 0% para ordens maker e 0,01% para ordens taker.

A exchange também é reconhecida pela rapidez na listagem de novos ativos e pela alta liquidez, o que reduz os spreads e melhora a execução das ordens. Também vale mencionar que a interface da plataforma é intuitiva, tanto na versão desktop quanto no aplicativo móvel, oferecendo ferramentas gráficas e de análise integradas.

Por fim, a KCEX reforça seu compromisso com a transparência e a segurança cripto. Todas as regras da campanha estão descritas nos Termos de Uso, e a empresa mantém um sistema de monitoramento para garantir justiça e conformidade.

No entanto, a campanha Trading Showdown acaba sendo uma atração a mais. Afinal, combina bônus atrativos, prêmios escalonados e taxas competitivas.

Para os traders que buscam oportunidades de crescimento e uma experiência sólida, a corretora KCEX se posiciona como uma das exchanges mais completas e vantajosas do cenário global em 2025.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.