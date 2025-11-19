Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.
- Dino Tycoon subiu 123% e já lidera o setor P2E.
- Investidores migram para projetos com maior potencial explosivo.
- PepeNode reinventa mineração com modelo mine-to-earn acessível.
- Pré-venda do PEPENODE atrai milhões e quase se esgota.
O jogo de simulação Dino Tycoon (TYCOON), impulsionado por inteligência artificial (IA), registrou um salto impressionante de 123% da noite para o dia.
Com isso, tornou-se o grande destaque do setor Play-to-Earn (P2E), mesmo com o restante do mercado cripto em queda.
Mas o próximo projeto a disputar os holofotes é um novo jogo de mineração que combina mecânicas P2E com um modelo inovador de mine-to-earn: o PepeNode (PEPENODE).
Em resumo, o PepeNode traz uma versão gamificada da mineração cripto, permitindo que os jogadores ganhem tokens.
Eles podem receber tanto PEPENODE quanto memecoins populares como Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) e outras que devem ser adicionadas com a expansão do ecossistema.
O projeto já levantou US$ 2,1 milhões em pré-venda e segue em forte aceleração. A rodada atual está perto do fim.
Nas próximas 24 horas, o token permanece em US$ 0,0011546. Depois disso, a próxima fase começa com um preço mais alto.
Dino Tycoon explode — PepeNode é o próximo a decolar?
O Dino Tycoon realizou seu TGE em 4 de novembro e já acumula alta de 23% desde o lançamento.
Mas o grande salto veio na madrugada passada, quando o jogo Web3 baseado na BNB Smart Chain disparou 123%, tornando-se o P2E com melhor desempenho do dia.
O game segue o estilo clássico de jogos tycoon, em que os usuários administram ativos, recursos e fluxo de visitantes. O projeto afirma ainda usar análises baseadas em IA para ajustar a economia interna do jogo.
Mas o mais surpreendente é que essa disparada ocorre em um mercado sangrando. Afinal, o Bitcoin caiu abaixo de US$ 90.000 pela primeira vez desde fevereiro, e o Ethereum recuou 4,3%.
Isso sugere que os investidores estão buscando projetos com alto potencial de explosão, em vez de dependerem de ativos grandes e lentos.
Em 2021, o mercado P2E também sustentou a demanda mesmo durante quedas fortes, e isso pode estar ocorrendo de novo.
Nesse sentido, o PepeNode ganha força como a próxima grande aposta do setor, um dos tokens em pré-venda que já estão movendo milhões.
PepeNode reinventa a mineração ao torná-la divertida
O atrativo do PepeNode é pegar algo familiar (mineração) e torná-lo acessível novamente.
Afinal, atualmente, minerar cripto exige capital pesado, equipamentos especiais e contas de energia altíssimas.
Isso expulsou o investidor comum do processo, mas o PepeNode está mudando o jogo.
Os jogadores começam em uma sala de servidores vazia e, a partir dali, constroem sua operação adquirindo nós de mineração com tokens PEPENODE, que só podem ser obtidos na pré-venda.
Cada node é único e adiciona um elemento de estratégia à operação. Com o setup certo, o jogador cria uma máquina geradora de memecoins.
Além disso, conforme expandem e atualizam seus servidores virtuais, a taxa de hash aumenta, elevando os rendimentos diários.
Ainda há os leaderboards que dão acesso a recompensas em memecoins reais, como PEPE e FARTCOIN.
Como PepeNode resolve o problema dos P2E
Axie Infinity, StepN e diversos P2E fracassaram porque ignoraram a regra básica de qualquer economia sustentável, isto é, tokenomics sólidos.
Os jogadores ganhavam tokens apenas para vendê-los. Por isso, o modelo entrou em colapso. Mas o PepeNode faz o oposto.
O token PEPENODE é o centro de toda a economia do jogo, sendo necessário para comprar nós e fazer upgrades. Você também precisa de PEPENODE para expandir o servidor.
O ‘pulo do gato’ é que 70% de todo o PEPENODE gasto em upgrades é queimado permanentemente.
Isso significa que, quanto mais os jogadores jogam, mais escasso fica o token. E, quanto mais escasso, mais valioso ele tende a se tornar.
Portanto, quem quiser competir terá que comprar PEPENODE mais caro no futuro.
Como comprar PEPENODE
A pré-venda está ativa e você pode comprar usando ETH, BNB, USDT (ERC-20 ou BEP-20) ou até cartão de crédito.
O projeto recomenda o uso da Best Wallet, uma das carteiras Web3 mais completas. Aliás, o PepeNode já aparece listado na aba Upcoming Tokens, facilitando a compra, rastreamento e resgate no lançamento.
O token também oferece staking com rendimento anual dinâmico de 596% antes do lançamento.
Por fim, auditorias foram concluídas pela Coinsult e SpyWolf, aumentando a confiança do mercado.
