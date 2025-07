Resumo da notícia

Trader realiza lucro de US$ 8 milhões com venda massiva de FARTCOIN.

Token perde liderança entre memecoins Solana para BONK.

RSI indica condição de sobrevenda com possível repique técnico.

77% dos investidores seguem comprados, segundo Coinvo.

TOKEN6900 atrai atenção com culto cripto e staking de 44%.

O mercado de memecoins foi abalado nas últimas horas com a operação de um trader de FARTCOIN.

Isso porque uma baleia vendeu mais de US$ 3,65 milhões em FARTCOIN, causando uma queda abrupta de 20% no preço do token, que agora luta para manter o suporte de US$ 1.

Lucro gigante, pressão de venda ainda maior

De acordo com dados do Solscan, o investidor por trás da carteira ’24BLFj’ acumulou cerca de 8,89 milhões de FARTCOIN entre fevereiro e março, pagando US$ 0,26 por unidade. Assim, a operação desta semana rendeu um lucro expressivo: mais de US$ 8 milhões.

Mesmo após a liquidação, a baleia ainda detém 1,89 milhão de tokens, além de participações em outras das melhores memecoins Solana e mais de US$ 7 milhões em USDC.

Whale 24BLFj sold another 3M $Fartcoin($3.65M) at $1.22 9 hours ago. This whale bought 8.89M $Fartcoin(cost $2.31M) at an average price of $0.26 from Feb 26 to Mar 21. He still holds 1.89M $Fartcoin($2.16M), with a total profit of $8.07M(+349%).https://t.co/PwSotDsDwN pic.twitter.com/DXWPBFbb3n — Lookonchain (@lookonchain) July 29, 2025

FARTCOIN perde o trono em SOL

A venda gigante tirou o token do posto de líder entre as memecoins da rede Solana. Isso porque, com a queda, o BONK reassumiu o topo, seguido agora por PENGU e TRUMP. A FARTCOIN caiu para a quarta posição.

O preço atual gira em torno de US$ 1,09, acumulando uma queda de quase 30% na semana. E se romper o suporte de US$ 1, a pressão pode aumentar ainda mais.

Além disso, nas últimas 24h, foram US$ 12,4 milhões em liquidações de posições longas em FARTCOIN, o segundo maior volume entre as memecoins.

Mesmo com queda, investidores seguem otimistas

Apesar da turbulência, a Coinvo mostra que o interesse permanece, afinal, 77% dos investidores seguem em posição de compra.

Ademais, o trader ‘Bmerke’ lembrou que, após as últimas duas reuniões do FOMC, o preço do token também recuou para níveis parecidos, mas se recuperou e atingiu novas máximas. Ele acredita que ‘quem vendeu no pânico terá que recomprar mais caro até o fim de semana’.

Interesting: The last 2 FOMC Meetings (May 6/June 18) Fartcoin was at these exact same levels we are today. Each proceeded to make a new high shortly after. Everyone who derisks today will buy back in by the weekend. Just how it works. pic.twitter.com/5EChpaLEG2 — bmerke (@bmerke1) July 29, 2025

Especialistas ainda acreditam em FARTCOIN valendo US$ 2

Dados da Nansen revelam que carteiras classificadas como ‘smart money’ continuam confiando no token. Ao todo, 24 dessas carteiras somam US$ 19 milhões em FARTCOIN, mais do que em PEPE ou BONK.

O analista Jireon0X destaca que o ativo segue em um triângulo ascendente. Assim, se mantiver o suporte em US$ 1,10, o token pode mirar US$ 1,50 e até buscar o tão falado alvo de US$ 2, caso rompa US$ 1,62.

O gráfico de 4 horas mostra que o FARTCOIN perdeu o canal ascendente traçado desde junho. O RSI atual está em 27,14, indicando que o token está sobrevendido.

Isso pode sinalizar um repique técnico nos próximos dias, com foco na faixa de US$ 1,00 a US$ 1,10 como base de curto prazo. Se recuperar fôlego, os alvos seguintes são US$ 1,40 e US$ 1,54.

No entanto, caso o suporte de US$ 1 falhe, o preço pode escorregar até os US$ 0,87, anulando a expectativa de recuperação rápida.

Traders também estão de olho no TOKEN6900

Enquanto o mercado de memecoins ainda digere a queda abrupta da FARTCOIN, outro ativo começa a ganhar força entre os traders mais ‘desencanados’ da criptoesfera, o TOKEN6900.

Impressionantemente, sem prometer utilidade, sem roadmap, sem IA e com zero firulas, o projeto já levantou mais de US$ 1,3 milhão em pré-venda. Tudo isso com uma proposta clara, ou melhor, honestamente absurda: ser apenas uma memecoin com ‘vibes eternas’.

Em suma, no universo do TOKEN6900 não há promessas de revolução ou whitepapers de 40 páginas. Há apenas um culto cada vez maior ao caos, à ironia e ao espírito degen da cultura cripto. A própria comunidade batizou o projeto de NCT, isto é, Non-Corrupt Token.

Com um hard cap de US$ 5 milhões e APY de 44% em staking, o TOKEN6900 já virou um culto com muitos adeptos. E mesmo sem ‘oferecer’ nada, ele já está disponível para compra na Best Wallet, um aplicativo cripto certificado pela CertiK e usado por milhares de investidores sérios (e nem tão sérios assim).

Se a FARTCOIN representa a montanha-russa da volatilidade, o TOKEN6900 é o sofá inflável no meio da tempestade, e tem gente entrando justamente por isso.

Aproveite a pré-venda do TOKEN6900

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.