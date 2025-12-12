Do Kwon é condenado a 15 anos pelo colapso da Terra LUNA

Resumo da notícia

Do Kwon pega 15 anos por fraude ligada ao colapso do ecossistema Terra.

Justiça afirma que ele ocultou riscos e enganou investidores globalmente.

Queda do UST desencadeou crash sistêmico e perdas bilionárias.

Caso reforça urgência de segurança pessoal e auto custódia no mercado.

Do Kwon, o fundador da Terraform Labs, acabou condenado a 15 anos de prisão nesta quinta-feira.

A decisão foi tomada no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque e marcou o fim de um dos episódios mais marcantes, e sombrios, do mercado cripto.

Em suma, o juiz Paul Engelmayer afirmou que Do Kwon ‘escolheu mentir’ e tomou decisões que contribuíram diretamente para a queda do token LUNA e da stablecoin TerraUSD (UST).

O colapso dizimou cerca de US$ 40 bilhões em valor de mercado e desencadeou um efeito dominó que derrubou credores, fundos e mesas de negociação.

Os advogados de defesa até tentaram reduzir pena, pedindo cinco anos. Eles argumentaram que pesquisas acadêmicas e análises da Chainalysis indicavam possíveis manipulações externas que exploraram falhas no design do UST.

Porém, os promotores sustentaram que a fraude estava centrada nas próprias declarações de Do Kwon sobre a estabilidade do sistema e no ocultamento de riscos críticos.

Por que a sentença de Do Kwon foi tão dura?

A pena é ainda mais severa que os 12 anos solicitados pelos promotores. Assim, tornou-se uma das decisões mais duras já aplicadas em um caso envolvendo criptomoedas.

Do Kwon foi inicialmente acusado em março de 2023 por diversos crimes ligados a ativos digitais, dentre eles:

Fraude eletrônica;

Fraude de commodities;

Fraude de valores mobiliários;

Conspiração para fraude e manipulação de mercado;

Lavagem de dinheiro.

O UST, estável apenas por mecanismos algorítmicos, entrou em espiral em maio de 2022 após turbulência no mercado, expondo falhas estruturais do modelo.

Segundo o DOJ, Kwon enganou investidores sobre a solidez do sistema e sobre a capacidade de manter o peg de 1 para 1 com o dólar.

Após meses fugindo das autoridades, ele acabou preso em Montenegro em março de 2024 por usar documentos falsificados.

EUA e Coreia do Sul disputaram sua extradição, até que ele acabou sendo enviado aos Estados Unidos em dezembro de 2024.

Do Kwon se declarou culpado em agosto de 2024 de fraude eletrônica e conspiração para fraudar.

Sem acordo, poderia enfrentar até 135 anos de prisão e, mesmo fazendo um, ainda havia a chance de até 25 anos. Os promotores também pediram o confisco de US$ 19 milhões.

Segundo o CoinDesk, Do Kwon deverá cumprir pelo menos metade da pena nos EUA antes de solicitar transferência para a Coreia do Sul.

Colapso da Terra provocou um crash sistêmico

A queda do UST desencadeou uma reação em cadeia em 2022. O token LUNA despencou praticamente a zero. Assim, empresas fortemente expostas perderam colaterais, liquidez e linhas de crédito.

Entre as vítimas subsequentes estiveram Celsius, Voyager e diversas mesas de trading, aprofundando o inverno cripto.

Reguladores nos EUA, Europa e Ásia passaram a citar o caso como evidência de que stablecoins algorítmicas podem representar riscos sistêmicos em escala global.

Desde então, o setor passou a adotar critérios muito mais rígidos de transparência, auditoria e gestão de risco.

Caso mostra que proteger seus criptoativos nunca foi tão urgente

A sentença de 15 anos imposta a Do Kwon encerra um dos capítulos mais devastadores da história das criptomoedas, mas também deixa um lembrete claro para o mercado.

A implosão de Terra não foi apenas um fracasso tecnológico, mas um colapso que deixou milhões de investidores expostos, muitos sem qualquer proteção prática além da confiança em promessas de estabilidade.

Em meio a eventos tão imprevisíveis, cresce a percepção de que segurança pessoal é a única camada de proteção que o investidor realmente controla.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.