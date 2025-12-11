Trump lança jogo cripto com prêmios e mira fãs mais engajados

Resumo da notícia

Jogo oficial de Trump promete distribuir US$ 1 milhão em memecoins TRUMP.

A plataforma será lançada ainda este ano com versões cripto e tradicional.

Vínculos empresariais levantam dúvidas sobre quem controla o projeto.

O anúncio do jogo Trump Billionaires Club reacendeu o debate sobre a crescente presença de Trump no mercado cripto.

A novidade chega enquanto aliados buscam ampliar a influência digital do presidente. Além disso, o tema movimenta os investidores que acompanham tendências políticas nos EUA.

O projeto oferece ‘a chance de ganhar uma parte de US$ 1 milhão em recompensas em moedas TRUMP’, o que aumenta o apelo entre fãs e especuladores.

No entanto, a estrutura empresarial por trás do jogo ainda levanta questionamentos sobre quem realmente controla a operação e como o ecossistema será administrado no longo prazo.

Jogo de Trump promete prêmios milionários

O Trump Billionaires Club será lançado para celular e web, com uma dinâmica inspirada em um jogo de tabuleiro 3D.

Os jogadores avançarão por uma ‘escada bilionária’ baseada em sorte e em decisões estratégicas. Também haverá versões com e sem criptomoedas, embora os detalhes sobre o sistema de recompensas permaneçam indefinidos.

O jogo é licenciado pela Freedom45Games LLC, empresa que tem ligações com outros negócios envolvendo a família Trump. Aliás, documentos anteriores já relacionaram figuras próximas ao ex-presidente às iniciativas cripto que usam sua imagem.

O jogo reforça a tendência de celebridades explorarem novos tokens, produtos licenciados e experiências digitais.

Por outro lado, a equipe afirma que ‘os serviços oferecidos no site não são afiliados a nenhuma campanha política’, apesar das diversas referências ao presidente dos EUA.

O lançamento ocorre em um momento em que o mercado das memecoins tenta recuperar tração após fortes quedas.

Além disso, a iniciativa amplia a rede de produtos que orbitam o nome Trump, que incluem relógios, calçados e criptos próprias.

PepeNode cresce como jogo de mineração virtual

O interesse por modelos alternativos de mineração cripto também continua a ganhar força. E uma das saídas, hoje, é explorar a gamificação da atividade.

O PepeNode é um desses projetos, oferecendo mineração virtual — portanto, sem a necessidade de hardware caro.

Os participantes podem receber recompensas em PEPENODE, PEPE e FARTCOIN, o que atrai usuários em busca de renda acessível.

O token PEPENODE opera no padrão ERC-20 e permite adquirir nós virtuais, votar e gerar rendimento com staking que pode chegar a 700%. Aliás, mais de 1,1 bilhão de tokens já estão em staking, reforçando a adesão ao modelo.

Também vale lembrar que o sistema é deflacionário, pois queima 70% dos tokens usados em melhorias. Isso ajuda a sustentar o interesse e já impulsionou a pré-venda para mais de US$ 2 milhões.

Os investidores podem comprar PEPENODE com ETH, BNB, USDT ou cartões no site oficial. Também há a alternativa de adquirir via Best Wallet, carteira cripto que é parceira do projeto.

