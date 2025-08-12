Do Kwon pode se declarar culpado em caso de fraude nos EUA

Resumo da notícia

Do Kwon enfrenta nove acusações de fraude nos EUA.

Admissão de culpa pode acelerar o processo e impactar LUNA e Terra USD.

Mercado cripto ainda é jovem e sujeito a eventos como o da TerraUSD.

Bitcoin Hyper surge como alternativa promissora com pré-venda em alta.

O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, pode mudar sua defesa para culpado em um processo de fraude nos Estados Unidos. O caso está ligado ao colapso da stablecoin TerraUSD (UST) em 2022, que destruiu cerca de US$ 40 bilhões em valor de mercado.

A audiência está marcada para esta terça-feira (12/8), no tribunal federal de Nova York, e pode marcar um ponto de virada no processo.

Acusações graves contra Do Kwon e possível mudança de rumo

O Departamento de Justiça dos EUA acusa Do Kwon de nove crimes, incluindo fraude de valores mobiliários. Caso decida se declarar culpado, ele terá de apresentar uma narrativa descrevendo todos os detalhes das acusações aceitas (narrative allocution).

O juiz Paul A. Engelmayer, do Distrito Sul de Nova York, afirmou que o executivo deve estar pronto para formalizar a mudança de como se declara e responder às perguntas em audiência.

Se condenado, Do Kwon pode enfrentar multas pesadas e até negociações de restituição para os investidores prejudicados pelo colapso da TerraUSD, que no passado já foi considerada uma das melhores altcoins do mercado.

O episódio foi um dos mais marcantes na história recente das criptomoedas, deixando um rastro de perdas bilionárias. A admissão de culpa também pode abrir espaço para acordos e acelerar a resolução judicial do caso.

Risco regulatório em alta

Uma eventual admissão de culpa pode gerar consequências diretas para os tokens ligados ao ecossistema Terra, como o LUNA e a própria UST. Investidores ainda avaliam como a notícia pode afetar o valor e a liquidez desses ativos no curto prazo.

Além disso, o mercado cripto como um todo pode sentir os reflexos, já que o caso reacende debates sobre confiança, transparência e supervisão no setor.

Analistas apontam que o desfecho do processo pode influenciar novas regulamentações no setor cripto, tanto nos EUA quanto em outros mercados.

Além disso, um endurecimento nas regras é visto como possível, especialmente para emissores de stablecoins e projetos de blockchain que prometem rendimentos ou estabilidade.

O caso Do Kwon também deve servir como referência para julgamentos futuros envolvendo fraude e má conduta no mercado de criptomoedas.

Mercado cripto ainda é jovem e sujeito a riscos

Apesar de movimentar trilhões de dólares e atrair grandes investidores, o mercado de criptomoedas ainda é muito jovem quando comparado ao tradicional mercado de ações, que acumula mais de um século de amadurecimento e regulamentação.

Portanto, enquanto a Bolsa já passou por múltiplos ciclos, crises e reformas, consolidando práticas de transparência e governança, o setor cripto ainda está em fase de construção dessas bases.

Isso significa que episódios como o colapso do TerraUSD podem se repetir, seja por falhas técnicas, má gestão ou falta de fiscalização adequada.

Diante desse cenário, a principal recomendação de especialistas é diversificar o portfólio. Afinal, investir em diferentes tokens reduz o impacto de eventuais perdas e aumenta as chances de capturar grandes oportunidades.

Bitcoin Hyper: utilidade real e alto potencial

Entre as apostas atuais, o Bitcoin Hyper ($HYPER) vem ganhando destaque no radar dos investidores. Afinal, o projeto está em pré-venda e é a primeira solução Layer 2 para Bitcoin construída sobre a Solana Virtual Machine (SVM).

Sua proposta é oferecer transações quase instantâneas, taxas reduzidas e integração direta ao ecossistema BTC. Para isso, usa uma Canonical Bridge descentralizada que movimenta ativos de forma simples e segura entre redes.

Com mais de US$ 8,5 milhões já arrecadados, rendimento atrativo em staking e um mercado-alvo que combina escalabilidade, segurança e velocidade, o Bitcoin Hyper reúne características que podem colocá-lo entre os grandes destaques do próximo ciclo de alta.

Além disso, outro ponto que desperta interesse é o potencial de adoção. Isso porque o token une a solidez da rede Bitcoin com a velocidade e eficiência da rede Solana.

Com isso, o $HYPER pode se tornar a escolha ideal para pagamentos rápidos e integração em aplicações descentralizadas (dApps) que demandam alta performance. Isso abre espaço para uso em setores como games blockchain, DeFi e micropagamentos globais.

Com um suprimento limitado e incentivos para manter os tokens em staking, o Bitcoin Hyper busca criar pressão positiva no preço à medida que a demanda cresce e a circulação diminui.

Essa combinação de tecnologia sólida e tokenomics bem estruturado posiciona o $HYPER como uma aposta estratégica para quem busca multiplicadores significativos no mercado cripto.

Compre Hyper barato agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.