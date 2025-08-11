Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Relatório da Binance aponta alta no mercado cripto em julho

Stablecoins e tokenização de ações também mostraram crescimento expressivo, reforçando o otimismo para os próximos meses.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Marta Stephens Editor Marta Stephens Atualizado em 5 mins read
Relatório da Binance aponta alta no mercado cripto em julho

Resumo da notícia

  • Capitalização do mercado cripto subiu 13,3% em julho.
  • Ethereum valorizou 51% e ampliou participação institucional.
  • Stablecoins movimentaram US$ 2,1 trilhões no mês.
  • Tokenização de ações atinge US$ 370 milhões e ganha tração.

Segundo o relatório da Binance, o mercado cripto fechou julho com desempenho expressivo, já que a capitalização total subiu 13,3% no mês.

A recuperação foi impulsionada por novos recordes do Bitcoin, forte valorização do Ethereum e crescente participação institucional. Além disso, a melhora nas condições macroeconômicas e avanços regulatórios também ajudaram a fortalecer o sentimento do mercado.

ETH ganha espaço sobre BTC

Um dos pontos centrais do relatório é a mudança na dominância de mercado. Afinal, o Bitcoin, que vinha liderando o ciclo, perdeu 5,2 pontos percentuais, caindo para 60,6%. Ao mesmo tempo, as melhores altcoins subiram para 39,2% de participação.

O Ethereum foi o grande destaque. Já que a criptomoeda valorizou 51% em julho, puxada por dois fatores principais: o recorde de 19 dias consecutivos de entradas líquidas positivas nos ETFs de ETH e a disparada nas tesourarias corporativas.

Isso significa que, as empresas que seguram o ativo agora detêm mais de 2,7 milhões de ETH, ou seja, um aumento de 127,7% em relação a junho.

Em suma, este movimento indica uma rotação de capital semelhante à que ocorreu em ciclos passados, com investidores buscando ativos além do Bitcoin para capturar maiores ganhos.

Tesourarias corporativas apostam no ETH e stablecoins se consolidam

O relatório da Binance ainda destaca que 24 novas empresas adicionaram Ethereum aos seus balanços em julho. Entre elas, nomes como Bitmine e Sharplink, que já superam até mesmo as reservas da Ethereum Foundation.

O interesse corporativo é explicado por vantagens exclusivas do ETH, como, por exemplo, rendimento com staking, mecanismo deflacionário e papel central como colateral no ecossistema DeFi.

Esses fatores, combinados à clareza regulatória crescente, aumentam a atratividade do ativo para estratégias de longo prazo.

Outro capítulo importante do relatório da Binance é a análise do setor de stablecoins. O destaque foi a sanção do GENIUS Act nos Estados Unidos, criando o primeiro marco federal para stablecoins 100% lastreadas.

Em suma, a lei exige reservas em caixa ou títulos do Tesouro de curto prazo e restringe emissões a instituições reguladas. Após a aprovação, grandes players se moveram rapidamente.

Só para ilustrar, o JPMorgan expandiu seu piloto de depósitos tokenizados, o Citi iniciou testes para pagamentos internacionais; e a Visa confirmou planos para ampliar liquidações com stablecoins.

Em volume, o setor atingiu US$ 2,1 trilhões em transações on-chain no mês. Desde o final de 2024, as stablecoins superam a Visa nesse indicador, sinalizando seu avanço como infraestrutura global de pagamentos.

Tokenização de ações acelera e lembra boom do DeFi

O mercado de ações tokenizadas também mostrou crescimento expressivo. Afinal, o valor total atingiu US$ 370 milhões em julho, com destaque para ativos como TSLA e SPY, que registraram alta de 220% no mês.

O número de carteiras ativas saltou de 1,6 mil para 90 mil, indicando maior interesse dos investidores. Para a Binance, o ritmo e a escala de crescimento lembram o início do boom do DeFi em 2020 e 2021, quando o valor bloqueado no setor disparou em poucos meses.

Aliás, segundo o relatório, a tokenização de apenas 1% das ações globais poderia criar um mercado de US$ 1,3 trilhão, ampliando a demanda por infraestrutura DeFi e ativos on-chain.

Além do Ethereum, outras criptomoedas tiveram fortes ganhos no mês. O XRP subiu 34,6%, ADA avançou 33,8%, DOGE ganhou 30% e BNB registrou alta de 22,1%.

O relatório da Binance também aponta que o movimento foi estimulado pelo apetite por risco, lançamentos de atualizações de rede e anúncios de tesourarias corporativas voltadas a esses ativos.

Relatório da Binance também traz perspectivas para agosto

Apesar do otimismo, o relatório da Binance lista riscos que podem afetar o mercado. Entre eles, o retorno de tarifas comerciais pelos EUA, a postura cautelosa do Federal Reserve sobre cortes de juros e os possíveis impactos do relatório cripto divulgado pela Casa Branca.

Ainda assim, a Binance Research vê fundamentos sólidos para o mercado cripto no curto prazo. Com o avanço do Ethereum, a consolidação das stablecoins e a expansão da tokenização, o cenário permanece favorável para novos movimentos de alta.

Snorter Bot: tecnologia para identificar oportunidades antes da alta

No dinâmico mercado das criptomoedas, estar um passo à frente pode significar a diferença entre um lucro expressivo e a frustração de ‘chegar tarde demais’.

Por isso, muitos traders buscam ferramentas capazes de identificar tendências antes que elas se consolidem. É exatamente aí que entra o Snorter Bot, uma solução inovadora desenvolvida na blockchain Solana para rastrear e analisar projetos com alto potencial de valorização.

Em suma, o Snorter Bot funciona como um radar inteligente para novas oportunidades. Assim, ele varre o mercado em tempo real, coletando dados on-chain e detectando sinais de movimentações incomuns em tokens emergentes.

Ao analisar dados como o aumento repentino de volume, movimentação de carteiras relevantes ou crescimento acelerado de comunidades, o Snorter consegue identificar oportunidades antes dos investidores comuns.

Então, ao identificar padrões que historicamente precederam grandes altas, ele fornece alertas que podem ajudar o investidor a agir antes que a maioria descubra o projeto.

Sua arquitetura na rede Solana garante velocidade e baixo custo nas operações, permitindo processar grandes quantidades de dados em segundos. Além disso, a ferramenta oferece filtros ajustáveis, possibilitando que cada investidor configure o monitoramento de acordo com seu perfil de risco e estratégia.

Essa capacidade de antecipação é fundamental porque, no mercado cripto, os maiores multiplicadores costumam surgir nos estágios iniciais, quando o ativo ainda é desconhecido pelo público geral.

Portanto, ao utilizar o Snorter Bot, investidores conseguem identificar essas ‘joias escondidas’ e se posicionar antes das grandes ondas de valorização.

Invista com vantagem usando o Snorter Bot

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Criptomoedas
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados