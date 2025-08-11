Relatório da Binance aponta alta no mercado cripto em julho

Resumo da notícia

Capitalização do mercado cripto subiu 13,3% em julho.

Ethereum valorizou 51% e ampliou participação institucional.

Stablecoins movimentaram US$ 2,1 trilhões no mês.

Tokenização de ações atinge US$ 370 milhões e ganha tração.

Segundo o relatório da Binance, o mercado cripto fechou julho com desempenho expressivo, já que a capitalização total subiu 13,3% no mês.

A recuperação foi impulsionada por novos recordes do Bitcoin, forte valorização do Ethereum e crescente participação institucional. Além disso, a melhora nas condições macroeconômicas e avanços regulatórios também ajudaram a fortalecer o sentimento do mercado.

ETH ganha espaço sobre BTC

Um dos pontos centrais do relatório é a mudança na dominância de mercado. Afinal, o Bitcoin, que vinha liderando o ciclo, perdeu 5,2 pontos percentuais, caindo para 60,6%. Ao mesmo tempo, as melhores altcoins subiram para 39,2% de participação.

O Ethereum foi o grande destaque. Já que a criptomoeda valorizou 51% em julho, puxada por dois fatores principais: o recorde de 19 dias consecutivos de entradas líquidas positivas nos ETFs de ETH e a disparada nas tesourarias corporativas.

Isso significa que, as empresas que seguram o ativo agora detêm mais de 2,7 milhões de ETH, ou seja, um aumento de 127,7% em relação a junho.

Em suma, este movimento indica uma rotação de capital semelhante à que ocorreu em ciclos passados, com investidores buscando ativos além do Bitcoin para capturar maiores ganhos.

Tesourarias corporativas apostam no ETH e stablecoins se consolidam

O relatório da Binance ainda destaca que 24 novas empresas adicionaram Ethereum aos seus balanços em julho. Entre elas, nomes como Bitmine e Sharplink, que já superam até mesmo as reservas da Ethereum Foundation.

O interesse corporativo é explicado por vantagens exclusivas do ETH, como, por exemplo, rendimento com staking, mecanismo deflacionário e papel central como colateral no ecossistema DeFi.

Esses fatores, combinados à clareza regulatória crescente, aumentam a atratividade do ativo para estratégias de longo prazo.

Outro capítulo importante do relatório da Binance é a análise do setor de stablecoins. O destaque foi a sanção do GENIUS Act nos Estados Unidos, criando o primeiro marco federal para stablecoins 100% lastreadas.

Em suma, a lei exige reservas em caixa ou títulos do Tesouro de curto prazo e restringe emissões a instituições reguladas. Após a aprovação, grandes players se moveram rapidamente.

Só para ilustrar, o JPMorgan expandiu seu piloto de depósitos tokenizados, o Citi iniciou testes para pagamentos internacionais; e a Visa confirmou planos para ampliar liquidações com stablecoins.

Em volume, o setor atingiu US$ 2,1 trilhões em transações on-chain no mês. Desde o final de 2024, as stablecoins superam a Visa nesse indicador, sinalizando seu avanço como infraestrutura global de pagamentos.

Tokenização de ações acelera e lembra boom do DeFi

O mercado de ações tokenizadas também mostrou crescimento expressivo. Afinal, o valor total atingiu US$ 370 milhões em julho, com destaque para ativos como TSLA e SPY, que registraram alta de 220% no mês.

O número de carteiras ativas saltou de 1,6 mil para 90 mil, indicando maior interesse dos investidores. Para a Binance, o ritmo e a escala de crescimento lembram o início do boom do DeFi em 2020 e 2021, quando o valor bloqueado no setor disparou em poucos meses.

Aliás, segundo o relatório, a tokenização de apenas 1% das ações globais poderia criar um mercado de US$ 1,3 trilhão, ampliando a demanda por infraestrutura DeFi e ativos on-chain.

Além do Ethereum, outras criptomoedas tiveram fortes ganhos no mês. O XRP subiu 34,6%, ADA avançou 33,8%, DOGE ganhou 30% e BNB registrou alta de 22,1%.

O relatório da Binance também aponta que o movimento foi estimulado pelo apetite por risco, lançamentos de atualizações de rede e anúncios de tesourarias corporativas voltadas a esses ativos.

Relatório da Binance também traz perspectivas para agosto

Apesar do otimismo, o relatório da Binance lista riscos que podem afetar o mercado. Entre eles, o retorno de tarifas comerciais pelos EUA, a postura cautelosa do Federal Reserve sobre cortes de juros e os possíveis impactos do relatório cripto divulgado pela Casa Branca.

Ainda assim, a Binance Research vê fundamentos sólidos para o mercado cripto no curto prazo. Com o avanço do Ethereum, a consolidação das stablecoins e a expansão da tokenização, o cenário permanece favorável para novos movimentos de alta.

