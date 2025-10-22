Coinspeaker

Elon Musk faz Floki disparar 30% e reacende febre das memecoins

Bilionário postou foto de seu cão ‘de volta ao cargo de CEO do X’.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • FLOKI sobe 30% após novo tweet de Elon Musk sobre um cão Shiba Inu.
  • Token ganha exposição institucional na Europa com o Valour Floki SEK.
  • Indicadores técnicos apontam reversão e possibilidade de alta de 1.000%.
  • Setor de memecoins se recupera de queda de 40% registrada em outubro.
  • MaxiDoge (MAXI) emerge como nova sensação do mercado.

O mercado de memecoins voltou a ferver na segunda-feira (20/10), impulsionado por mais um post enigmático de Elon Musk sobre o Floki.

O bilionário compartilhou no X (antigo Twitter) uma imagem de um cão Shiba Inu, chamado Floki, sentado à mesa de terno e gravata com a legenda:

Flōki is back on the job as X CEO! (Floki está de volta ao trabalho como CEO do X!)

O resultado foi imediato e, em poucas horas, o token FLOKI disparou 30%. Ele saltou de US$ 0,000065 para US$ 0,000084, com picos acima de US$ 0,00009 em exchanges asiáticas.

O movimento reacendeu o entusiasmo por ativos especulativos, especialmente após meses de queda e baixa liquidez no setor.

Floki volta aos holofotes

O rali atual acontece em um momento estratégico. Nas últimas semanas, o projeto ganhou visibilidade na Europa com o lançamento do Valour Floki (FLOKI) SEK, produto listado em bolsas que dá exposição regulada à memecoin.

Isso significa que investidores institucionais agora podem negociar FLOKI de forma legal e transparente. Aliás, este é um feito inédito para uma das principais memecoins.

O analista Mike Ermolaev destacou que ‘a combinação entre narrativa viral e integração institucional torna o FLOKI uma aposta arriscada, porém cada vez mais relevante’.

Além disso, gráficos técnicos reforçam a leitura positiva:

  • O preço formou um duplo fundo em US$ 0,000064;
  • O RSI ultrapassou 50, indicando retomada de força compradora;
  • O MACD está próximo de um cruzamento de alta, conhecido como golden cross.

Portanto, caso o token recupere US$ 0,000115 como suporte, analistas projetam uma busca pela máxima histórica de US$ 0,00035 até US$ 0,00095. Isso representaria um salto de 1.000% em relação aos níveis atuais.

Memecoins recuperam tração após crash de outubro

O rali liderado pelo FLOKI aconteceu apenas dez dias após o colapso de 40% no mercado de memecoins, que havia derrubado o setor de US$ 72 bilhões para US$ 44 bilhões em capitalização.

Agora, o movimento de recuperação é visto como um teste de força do varejo, já que estes investidores operam por narrativa, e não por fundamentos.

Apesar da volatilidade, analistas lembram que a influência de Musk continua sem paralelo. Mais uma vez, Elon Musk mostrou que ainda dita o ritmo do mercado cripto.

Seus tweets já provocaram saltos de 500% a 1.000% em moedas como Dogecoin e Floki no passado. E continuam sendo um termômetro emocional para traders especulativos.

De um simples post com seu cachorro, o empresário provocou bilhões em volume, reacendeu o debate sobre a força das narrativas.

Além disso, o episódio serviu para lembrar que, no mundo das memecoins, entretenimento e capital andam lado a lado.

Maxi Doge: o novo ‘CEO’ das memecoins?

home maxi doge

No meio do novo frenesi das memecoins, surge o Maxi Doge (MAXI). Trata-se de um projeto que mistura humor, cultura de degens e a estética de academia com o universo cripto.

Inspirado no Dogecoin original, o token apresenta uma versão musculosa e obcecada por operações de alta alavancagem. Assim, o Maxi Doge transforma o ícone canino em um verdadeiro ‘trader maromba’ do blockchain.

Além disso, ao contrário de muitos tokens que prometem utilidade ou soluções complexas, o Maxi Doge assume sem pudor sua natureza 100% meme.

A ideia é, basicamente, celebrar o espírito caótico e divertido das criptomoedas sem se levar tão a sério. Ainda assim, o projeto vem atraindo atenção de investidores e já arrecadou mais de US$ 3,7 milhões em sua pré-venda.

A equipe por trás do Maxi Doge mantém o foco em transparência e segurança, com contratos auditados por Coinsult e SolidProof, sem funções de mint ou taxas arbitrárias.

Além disso, os compradores da pré-venda podem participar de um programa de staking com rendimento anual de até 85%.

Com uma comunidade em rápido crescimento e uma estratégia de marketing baseada em cultura digital e humor autêntico, o Maxi Doge promete ser o ‘alfa do canil’ da nova geração de memecoins.

Ou seja, ele faz um tributo ao legado do Dogecoin, mas com o corpo e a confiança de quem vive no modo ‘no pain no gain’.

Visite a pré-venda do $MAXI

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

