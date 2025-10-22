Elon Musk faz Floki disparar 30% e reacende febre das memecoins

Resumo da notícia

FLOKI sobe 30% após novo tweet de Elon Musk sobre um cão Shiba Inu.

Token ganha exposição institucional na Europa com o Valour Floki SEK.

Indicadores técnicos apontam reversão e possibilidade de alta de 1.000%.

Setor de memecoins se recupera de queda de 40% registrada em outubro.

MaxiDoge (MAXI) emerge como nova sensação do mercado.

O mercado de memecoins voltou a ferver na segunda-feira (20/10), impulsionado por mais um post enigmático de Elon Musk sobre o Floki.

O bilionário compartilhou no X (antigo Twitter) uma imagem de um cão Shiba Inu, chamado Floki, sentado à mesa de terno e gravata com a legenda:

Flōki is back on the job as X CEO! (Floki está de volta ao trabalho como CEO do X!)

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

O resultado foi imediato e, em poucas horas, o token FLOKI disparou 30%. Ele saltou de US$ 0,000065 para US$ 0,000084, com picos acima de US$ 0,00009 em exchanges asiáticas.

O movimento reacendeu o entusiasmo por ativos especulativos, especialmente após meses de queda e baixa liquidez no setor.

Floki volta aos holofotes

O rali atual acontece em um momento estratégico. Nas últimas semanas, o projeto ganhou visibilidade na Europa com o lançamento do Valour Floki (FLOKI) SEK, produto listado em bolsas que dá exposição regulada à memecoin.

Isso significa que investidores institucionais agora podem negociar FLOKI de forma legal e transparente. Aliás, este é um feito inédito para uma das principais memecoins.

O analista Mike Ermolaev destacou que ‘a combinação entre narrativa viral e integração institucional torna o FLOKI uma aposta arriscada, porém cada vez mais relevante’.

Além disso, gráficos técnicos reforçam a leitura positiva:

O preço formou um duplo fundo em US$ 0,000064;

O RSI ultrapassou 50, indicando retomada de força compradora;

O MACD está próximo de um cruzamento de alta, conhecido como golden cross.

Portanto, caso o token recupere US$ 0,000115 como suporte, analistas projetam uma busca pela máxima histórica de US$ 0,00035 até US$ 0,00095. Isso representaria um salto de 1.000% em relação aos níveis atuais.

Memecoins recuperam tração após crash de outubro

O rali liderado pelo FLOKI aconteceu apenas dez dias após o colapso de 40% no mercado de memecoins, que havia derrubado o setor de US$ 72 bilhões para US$ 44 bilhões em capitalização.

Agora, o movimento de recuperação é visto como um teste de força do varejo, já que estes investidores operam por narrativa, e não por fundamentos.

Apesar da volatilidade, analistas lembram que a influência de Musk continua sem paralelo. Mais uma vez, Elon Musk mostrou que ainda dita o ritmo do mercado cripto.

Seus tweets já provocaram saltos de 500% a 1.000% em moedas como Dogecoin e Floki no passado. E continuam sendo um termômetro emocional para traders especulativos.

De um simples post com seu cachorro, o empresário provocou bilhões em volume, reacendeu o debate sobre a força das narrativas.

Além disso, o episódio serviu para lembrar que, no mundo das memecoins, entretenimento e capital andam lado a lado.

Maxi Doge: o novo ‘CEO’ das memecoins?

No meio do novo frenesi das memecoins, surge o Maxi Doge (MAXI). Trata-se de um projeto que mistura humor, cultura de degens e a estética de academia com o universo cripto.

Inspirado no Dogecoin original, o token apresenta uma versão musculosa e obcecada por operações de alta alavancagem. Assim, o Maxi Doge transforma o ícone canino em um verdadeiro ‘trader maromba’ do blockchain.

Além disso, ao contrário de muitos tokens que prometem utilidade ou soluções complexas, o Maxi Doge assume sem pudor sua natureza 100% meme.

A ideia é, basicamente, celebrar o espírito caótico e divertido das criptomoedas sem se levar tão a sério. Ainda assim, o projeto vem atraindo atenção de investidores e já arrecadou mais de US$ 3,7 milhões em sua pré-venda.

A equipe por trás do Maxi Doge mantém o foco em transparência e segurança, com contratos auditados por Coinsult e SolidProof, sem funções de mint ou taxas arbitrárias.

Além disso, os compradores da pré-venda podem participar de um programa de staking com rendimento anual de até 85%.

Com uma comunidade em rápido crescimento e uma estratégia de marketing baseada em cultura digital e humor autêntico, o Maxi Doge promete ser o ‘alfa do canil’ da nova geração de memecoins.

Ou seja, ele faz um tributo ao legado do Dogecoin, mas com o corpo e a confiança de quem vive no modo ‘no pain no gain’.

