Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Empresas listadas compram 4,4 mi de ETH em um trimestre

Corrida corporativa por Ethereum marca um novo ciclo no mercado cripto.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Empresas listadas compram 4,4 mi de ETH em um trimestre

Resumo da notícia

  • Empresas públicas compraram 4,4 milhões de ETH no 3º trimestre.
  • BitMine lidera com mais de 3 milhões de tokens em tesouraria.
  • ETFs e staking reduzem ainda mais a oferta líquida de Ethereum.
  • Analistas projetam ETH entre US$ 10 mil e US$ 12 mil até 2025.
  • Bitcoin Hyper surge como nova aposta para investidores inteligentes.

O Ether (ETH) voltou ao centro das atenções no terceiro trimestre de 2025. De acordo com dados da Bitwise, empresas de capital aberto adicionaram 4,4 milhões de ETH a seus balanços. Isso equivale a US$ 19 bilhões em aquisições corporativas.

O movimento representa uma alta impressionante de 1.937% em relação ao trimestre anterior, sinalizando uma corrida institucional sem precedentes por Ether e uma redução significativa da oferta líquida no mercado.

Acúmulo recorde de ETH em tesourarias corporativas

Segundo o relatório, 95% de todo o Ether detido por companhias públicas foi comprado entre julho e setembro. No total, essas empresas agora somam 4,63 milhões de ETH, avaliados em aproximadamente US$ 19 bilhões.

Apesar de serem apenas 27 empresas, o impacto foi gigantesco. Juntas, elas representam quase 5% de todo o suprimento em circulação do Ethereum, segundo dados da StrategicETHReserve.

O analista Crypto Gucci afirmou que o mercado está entrando em uma nova fase, marcada por uma ‘demanda institucional recorde e a menor oferta líquida da história’.

A BitMine Immersion Technologies lidera o movimento, com mais de 3 milhões de ETH em seu portfólio, o que representa cerca de 51% das reservas corporativas.

A empresa continua comprando nos momentos de queda e planeja chegar a 5% de todo o fornecimento circulante do Ethereum, consolidando sua posição como o maior participante institucional de uma das principais altcoins do mercado.

Oferta reduzida e perspectivas de preço

O interesse institucional não se limita às empresas listadas. Os ETFs de Ethereum já somam 6,84 milhões de ETH, avaliados em cerca de US$ 27 bilhões, o que corresponde a 5,6% do fornecimento total.

Além disso, 35,7 milhões de ETH estão travados em contratos de staking, o que limita ainda mais a liquidez de mercado. Com as reservas corporativas, o resultado é um mercado cada vez mais escasso, com a pressão de compra tendendo a superar a oferta disponível.

Mesmo assim, o preço do ETH ainda sente os efeitos das recentes vendas em exchanges. Após cair de US$ 4.200 para US$ 3.980, o ativo acumula uma queda de 19% em relação à máxima histórica.

No entanto, analistas observam que a atividade de compra cresce nas sessões asiáticas. Enquanto isso, a pressão vendedora aumenta nos horários de abertura dos EUA, o que sugere comportamento especulativo entre regiões.

Ainda assim, Tom Lee (BitMine) e Arthur Hayes (BitMEX) projetam uma valorização entre US$ 10.000 e US$ 12.000 até o fim de 2025. O novo impulso se daria com a entrada de capital institucional, a demanda por ETFs e a oferta limitada em circulação.

O próximo movimento do capital inteligente: Bitcoin Hyper entra no radar

Enquanto o Ethereum ganha espaço nas tesourarias corporativas, uma nova narrativa começa a se formar em torno do Bitcoin Hyper (HYPER). Trata-se de um projeto que promete transformar o Bitcoin em um ativo produtivo.

Construído sobre a Solana Virtual Machine (SVM), o HYPER funciona como uma camada de alta performance sobre a rede Bitcoin, permitindo staking, empréstimos, swaps e pools de liquidez de forma rápida, segura e totalmente interoperável.

Para analistas, essa abordagem coloca o HYPER na vanguarda do novo ciclo de demanda institucional, combinando a solidez do Bitcoin com a eficiência do DeFi.

Assim como o Ethereum conquistou as corporações ao oferecer rendimento via staking, o HYPER pode fazer o mesmo com o BTC. Porém, com maior escalabilidade e integração multichain.

A pré-venda do Bitcoin Hyper já ultrapassou US$ 24 milhões, refletindo o crescente interesse de investidores que buscam exposição antecipada.

Afinal, um projeto capaz de canalizar liquidez de volta ao Bitcoin, ampliando suas utilidades mesmo em fases de correção do mercado, mostra-se bastante promissor.

Em outras palavras, se o Ethereum se tornou o presente da adoção institucional, o Bitcoin Hyper representa o futuro da produtividade do capital digital, com as reservas corporativas podendo gerar rendimento direto na blockchain.

Visite o site oficial do Bitcoin Hyper para saber mais sobre o projeto e participar da pré-venda antes da próxima rodada de valorização.

Comprar Bitcoin Hyper agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados