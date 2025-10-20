Resumo da notícia

Empresas públicas compraram 4,4 milhões de ETH no 3º trimestre.

BitMine lidera com mais de 3 milhões de tokens em tesouraria.

ETFs e staking reduzem ainda mais a oferta líquida de Ethereum.

Analistas projetam ETH entre US$ 10 mil e US$ 12 mil até 2025.

Bitcoin Hyper surge como nova aposta para investidores inteligentes.

O Ether (ETH) voltou ao centro das atenções no terceiro trimestre de 2025. De acordo com dados da Bitwise, empresas de capital aberto adicionaram 4,4 milhões de ETH a seus balanços. Isso equivale a US$ 19 bilhões em aquisições corporativas.

O movimento representa uma alta impressionante de 1.937% em relação ao trimestre anterior, sinalizando uma corrida institucional sem precedentes por Ether e uma redução significativa da oferta líquida no mercado.

Acúmulo recorde de ETH em tesourarias corporativas

Segundo o relatório, 95% de todo o Ether detido por companhias públicas foi comprado entre julho e setembro. No total, essas empresas agora somam 4,63 milhões de ETH, avaliados em aproximadamente US$ 19 bilhões.

95% of all ETH held by public companies was purchased in the past quarter alone. Watch this space. Corporate ETH Adoption, Q3 2025 Edition pic.twitter.com/9hDARuo9vQ — Bitwise (@BitwiseInvest) October 15, 2025

Apesar de serem apenas 27 empresas, o impacto foi gigantesco. Juntas, elas representam quase 5% de todo o suprimento em circulação do Ethereum, segundo dados da StrategicETHReserve.

O analista Crypto Gucci afirmou que o mercado está entrando em uma nova fase, marcada por uma ‘demanda institucional recorde e a menor oferta líquida da história’.

A BitMine Immersion Technologies lidera o movimento, com mais de 3 milhões de ETH em seu portfólio, o que representa cerca de 51% das reservas corporativas.

A empresa continua comprando nos momentos de queda e planeja chegar a 5% de todo o fornecimento circulante do Ethereum, consolidando sua posição como o maior participante institucional de uma das principais altcoins do mercado.

Oferta reduzida e perspectivas de preço

O interesse institucional não se limita às empresas listadas. Os ETFs de Ethereum já somam 6,84 milhões de ETH, avaliados em cerca de US$ 27 bilhões, o que corresponde a 5,6% do fornecimento total.

Além disso, 35,7 milhões de ETH estão travados em contratos de staking, o que limita ainda mais a liquidez de mercado. Com as reservas corporativas, o resultado é um mercado cada vez mais escasso, com a pressão de compra tendendo a superar a oferta disponível.

Mesmo assim, o preço do ETH ainda sente os efeitos das recentes vendas em exchanges. Após cair de US$ 4.200 para US$ 3.980, o ativo acumula uma queda de 19% em relação à máxima histórica.

No entanto, analistas observam que a atividade de compra cresce nas sessões asiáticas. Enquanto isso, a pressão vendedora aumenta nos horários de abertura dos EUA, o que sugere comportamento especulativo entre regiões.

Ainda assim, Tom Lee (BitMine) e Arthur Hayes (BitMEX) projetam uma valorização entre US$ 10.000 e US$ 12.000 até o fim de 2025. O novo impulso se daria com a entrada de capital institucional, a demanda por ETFs e a oferta limitada em circulação.

O próximo movimento do capital inteligente: Bitcoin Hyper entra no radar

Enquanto o Ethereum ganha espaço nas tesourarias corporativas, uma nova narrativa começa a se formar em torno do Bitcoin Hyper (HYPER). Trata-se de um projeto que promete transformar o Bitcoin em um ativo produtivo.

Construído sobre a Solana Virtual Machine (SVM), o HYPER funciona como uma camada de alta performance sobre a rede Bitcoin, permitindo staking, empréstimos, swaps e pools de liquidez de forma rápida, segura e totalmente interoperável.

Para analistas, essa abordagem coloca o HYPER na vanguarda do novo ciclo de demanda institucional, combinando a solidez do Bitcoin com a eficiência do DeFi.

Assim como o Ethereum conquistou as corporações ao oferecer rendimento via staking, o HYPER pode fazer o mesmo com o BTC. Porém, com maior escalabilidade e integração multichain.

A pré-venda do Bitcoin Hyper já ultrapassou US$ 24 milhões, refletindo o crescente interesse de investidores que buscam exposição antecipada.

Afinal, um projeto capaz de canalizar liquidez de volta ao Bitcoin, ampliando suas utilidades mesmo em fases de correção do mercado, mostra-se bastante promissor.

Em outras palavras, se o Ethereum se tornou o presente da adoção institucional, o Bitcoin Hyper representa o futuro da produtividade do capital digital, com as reservas corporativas podendo gerar rendimento direto na blockchain.

Visite o site oficial do Bitcoin Hyper para saber mais sobre o projeto e participar da pré-venda antes da próxima rodada de valorização.

Comprar Bitcoin Hyper agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.