CoinShares prepara listagem na Nasdaq em 2025

Resumo da notícia

CoinShares fará estreia na Nasdaq em fusão de US$ 1,2 bilhão.

A gestora deixará de ser listada na bolsa sueca.

Movimento ocorre em meio a ambiente favorável ao setor cripto nos EUA.

A CoinShares anunciou um acordo de fusão com a SPAC Vine Hill Capital Investment Corp., que abre caminho para a listagem da empresa na bolsa Nasdaq, nos EUA.

O acordo prevê um valor de US$ 1,2 bilhão para a avaliação da CoinShares. A empresa administra cerca de US$ 10 bilhões em ativos e deixará de ser negociada na Nasdaq de Estocolmo para abrir capital nos Estados Unidos.

A notícia impulsionou as ações da CoinShares, que subiram cerca de 1% após atingirem a máxima de 52 semanas.

Segundo o CEO Jean-Marie Mognetti, o movimento representa ‘uma transição estratégica para a CoinShares, acelerando nossa ambição de liderança global’.

Mudança estratégica e expansão global

No entanto, a listagem vai além de uma simples mudança de praça. Afinal, a CoinShares busca maior visibilidade e acesso a investidores institucionais dos EUA.

O cenário regulatório americano vem se tornando mais receptivo às empresas cripto, assim como a novas criptomoedas. E isso favorece o plano de expansão da gestora.

Também é relevante lembrar que a CoinShares comprou a Valkyrie Funds em 2023, passando a controlar ETFs de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Essa aquisição fortaleceu o portfólio da empresa, tornando-a uma das maiores gestoras de ETFs cripto do mundo.

Ambiente cripto nos EUA favorece IPOs

A decisão ocorre em um momento de otimismo no setor. Afinal, empresas como Bullish e Circle abriram capital recentemente, com grande repercussão no mercado. Além disso, companhias como a Gemini e a Figure Technologies se preparam para seguir o mesmo caminho em breve.

O apoio político também influencia o movimento. O presidente dos EUA, Donald Trump, tem se posicionado como um árduo defensor da indústria cripto e até lançou sua própria memecoin na Solana.

Além disso, uma mineradora controlada por sua família, a American Bitcoin, estreou na Nasdaq na semana passada, com alta de 80% no primeiro dia de negociação.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.