Fazenda planeja aplicar IOF sobre transações com criptomoedas

Resumo da notícia

Governo indica que pretende aplicar IOF sobre transações com ativos digitais.

Reclassificação do Banco Central abre espaço para cobrança de operações como câmbio.

Receita Federal amplia fiscalização e deve definir alíquota e início da cobrança.

O Ministério da Fazenda sinalizou nesta semana que irá avançar na aplicação do IOF sobre criptomoedas. E, como era de se esperar, o tema reacendeu debates sobre regulação, competitividade e custo operacional no setor.

A expectativa do mercado aumentou diante de uma declaração do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan. Afinal, ele confirmou que a equipe econômica vai concluir a regulação e a tributação do setor.

A discussão envolvendo o IOF sobre criptomoedas ganhou urgência após as mudanças recentes promovidas pelo Banco Central.

Classificação do BC abre caminho para IOF sobre criptomoedas

A decisão do Banco Central de reclassificar operações com ativos digitais como transações de câmbio cria uma nova base legal. Com ela, as stablecoins e os pagamentos internacionais com criptomoedas promissoras passam a seguir regras semelhantes às de operações cambiais tradicionais.

O IOF já incide sobre transações cambiais. Portanto, a interpretação é de que o tributo pode se estender ao setor.

Durigan afirmou que o governo pretende fechar brechas usadas para driblar tributos em operações internacionais. Também destacou que as stablecoins se tornaram uma alternativa ao câmbio convencional em compras no exterior e transferências para outros países. Por fim, ele afirmou:

Vamos entregar a tributação e regulação de criptoativos sim, isso é merecido.

Intensificação da fiscalização

A Receita Federal também ampliou as regras de reporte de operações com criptoativos recentemente. O órgão adotou padrões internacionais da OCDE, ampliando a cobertura para exchanges estrangeiras que prestam serviços a clientes brasileiros.

A mudança exige mais transparência de empresas e usuários. Portanto, pode facilitar a aplicação do futuro IOF sobre criptomoedas.

O Banco Central agora supervisiona fluxos de stablecoins dentro do sistema de câmbio. Então, operações que antes ficavam fora do alcance regulatório passam a exigir registro formal.

Por exemplo, remessas internacionais via stablecoins terão de seguir regras mais rígidas, incluindo monitoramento e comunicação às autoridades.

Impacto esperado pelo mercado

Mas o setor ainda aguarda definições essenciais, como em relação à alíquota e à data de início da cobrança. Afinal, sem esses detalhes, os investidores seguem avaliando cenários sobre impacto nos custos de envio, negociação e liquidação.

Também há dúvidas sobre como será a aplicação do imposto sobre operações P2P e plataformas com sede no exterior.

No entanto, já há críticas a respeito, especificamente no caso das stablecoins, devido ao potencial impacto sobre o setor.

Os especialistas afirmam que a tributação parece inevitável, considerando o avanço regulatório e o alinhamento com normas internacionais. No entanto, o mercado brasileiro pode enfrentar um período de adaptação, especialmente no caso de empresas que operam com stablecoins para pagamentos e remessas.

O IOF sobre criptomoedas surge agora como uma peça central na tentativa do governo de equiparar ativos digitais ao sistema financeiro tradicional. Além disso, pode influenciar a competitividade do país em um ambiente global cada vez mais regulado.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.