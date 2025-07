Fed mantém juros americanos e joga corte para o fim de 2025

Resumo da notícia

Federal Reserve manteve os juros inalterados, citando inflação persistente e novas tarifas comerciais.

Corte de juros nos EUA agora é esperado apenas para o fim de 2025.

Bitcoin segue lateralizado, com leve queda semanal e sem força para retomar a alta no curto prazo.

Incertezas econômicas aumentam a cautela dos investidores.

Momento de estabilidade pode favorecer ativos promissores como o Bitcoin Hyper.

O Federal Reserve decidiu, nesta terça-feira (30 de julho), manter as taxas de juros inalteradas nos Estados Unidos.

A justificativa, segundo o presidente do Fed, Jerome Powell, é a resistência da inflação. Além disso, os efeitos das tarifas comerciais ainda não foram totalmente absorvidos pela economia.

Assim sendo, o tão esperado corte nas taxas, que parte do mercado previa para o segundo semestre, agora foi adiado para o final de 2025.

Inflação persiste e Fed adota postura conservadora

Mesmo abaixo dos picos de 2022, a inflação ainda preocupa. O núcleo do índice de preços PCE, monitorado de perto pelo banco central americano, oscila entre 2,6% e 3,1% ao ano.

Além disso, novas tarifas sobre produtos como roupas e eletrodomésticos podem pressionar ainda mais os preços.

O Fed não vai cortar juros até entender melhor o impacto dessas tarifas na inflação de longo prazo, disse Powell em coletiva.

Com essa fala, o banco central reforça uma política mais conservadora. O objetivo é evitar que cortes prematuros reacendam a alta de preços — algo que afetaria também os mercados emergentes e moedas digitais.

BTC reage com cautela à decisão sobre juros nos EUA

O mercado de criptomoedas promissoras respondeu com moderação à decisão do Fed. O Bitcoin (BTC) manteve o padrão de lateralização, sem força para uma nova alta.

No fechamento de 30 de julho, o BTC estava cotado a US$ 117.038, com queda semanal de 0,87%, segundo dados do CoinMarketCap. A capitalização de mercado é de US$ 2,33 trilhões, com 60,81% de dominância. O volume negociado chegou a US$ 69,5 bilhões.

Segundo analistas do Coincu Research, o Bitcoin segue como termômetro do apetite ao risco. No entanto, a política monetária dos EUA e as novas tarifas comerciais trazem incertezas que afastam os investidores de posições mais agressivas.

Historicamente, novas tarifas aplicadas pelos EUA tendem a provocar um aumento rápido nos preços de bens e insumos. Isso afeta diretamente o poder de compra da população e desestimula o consumo.

Nos mercados, o efeito é semelhante: ações e criptos perdem força diante do risco macroeconômico. Por ora, os investidores adotam uma postura mais defensiva, aguardando novos sinais do Fed.

Expectativas de corte nos juros dos EUA ficam para o fim de 2025

Com o corte de juros praticamente fora do radar para este ano nos EUA, o mercado ajusta as apostas.

Assim sendo, a maioria dos analistas acredita que qualquer flexibilização só deve acontecer no último trimestre de 2025, e isso se a inflação permitir.

Portanto, até lá, a política monetária deve seguir firme, com impacto direto sobre o crédito, o dólar e, claro, o apetite por ativos de risco como o Bitcoin.

Momento de lateralização pode ser oportunidade para reforçar a carteira

Com o mercado em ritmo de espera, muitos ativos estão com volatilidade reduzida. Esse cenário de lateralização, embora pareça desinteressante para quem busca ganhos rápidos, pode ser um ótimo momento para quem pensa no longo prazo.

Historicamente, fases como essa permitem comprar bons ativos a preços mais estáveis, antes de novos movimentos mais fortes.

Um dos destaques nesse contexto é o Bitcoin Hyper (HYPER), um projeto que vem ganhando espaço entre investidores atentos às tendências emergentes da cripto economia.

Em suma, o HYPER é uma camada 2 construída sobre a Solana Virtual Machine (SVM), voltada para escalar a rede Bitcoin. Ele oferece transações rápidas, baixas taxas e compatibilidade com ferramentas DeFi, NFTs e contratos inteligentes.

Além disso, o projeto já chamou atenção por sua pré-venda bem-sucedida, movimentando milhões de dólares e atraindo holders com visão de futuro.

Afinal, seu foco em performance e usabilidade o torna um nome promissor no ecossistema de altcoins com fundamentos sólidos.

Para quem busca um ativo alternativo ao BTC, com potencial de valorização e tecnologia de ponta, o Bitcoin Hyper pode ser uma excelente adição ao portfólio.

E isso é válido especialmente em momentos de estabilidade, quando há mais tempo para análise estratégica.

Compre tokens $HYPER agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.