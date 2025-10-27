Fintech do Japão lança primeira stablecoin com lastro em iene

Resumo da notícia

A fintech JPYC lançou a primeira stablecoin oficial lastreada em ienes.

O token é garantido por reservas em ienes e títulos do governo.

Empresas japonesas já planejam integrar a moeda a seus serviços.

O Japão deu um passo importante no mercado de criptoativos com o lançamento da primeira stablecoin oficial com lastro em ienes. A fintech JPYC iniciou nesta segunda-feira (27/10) a emissão e negociação do token JPYC, marcando um avanço regulatório e tecnológico para o país.

O ativo, legalmente reconhecido pela Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), busca unir estabilidade monetária e inovação digital. Segundo a empresa, a JPYC mantém uma paridade de 1:1 com o iene e tem garantia por depósitos em moeda japonesa e títulos públicos.

Stablecoin opera em múltiplas blockchains

A JPYC foi lançada simultaneamente nas redes Avalanche, Ethereum e Polygon. Além disso, os usuários podem adquirir a stablecoin diretamente na plataforma JPYC EX, após a verificação de identidade com o cartão My Number — documento de identificação oficial japonês.

Além disso, a fintech pretende expandir o projeto, incluindo suporte a novas blockchains e parcerias com empresas do setor financeiro e tecnológico. Afinal, a meta é ambiciosa: alcançar 10 trilhões de ienes em circulação, o equivalente a cerca de US$ 65 bilhões, dentro de três anos.

O JPYC ainda tem um longo caminho até alcançar gigantes como o USDT, cuja oferta atual supera US$ 183 bilhões. Por outro lado, o respaldo legal e a transparência regulatória do projeto japonês podem ser diferenciais relevantes frente a concorrentes internacionais, incluindo novas criptomoedas que venham a surgir.

Empresas japonesas começam a adotar o JPYC

A adoção corporativa da stablecoin JPYC já começou. A empresa de software Densan System está desenvolvendo sistemas de pagamento baseados nela para o varejo e o comércio eletrônico. Além disso, a Asteria pretende integrar o token ao seu software de gestão e integração de dados, que mais de 10.000 empresas utilizam hoje em todo o país.

A carteira digital HashPort também confirmou planos de oferecer suporte a JPYC, permitindo transações diretas em ienes tokenizados. Então, o ecossistema de pagamentos digitais japonês deve se fortalecer rapidamente, ampliando o uso da stablecoin em diferentes contextos comerciais.

O mercado cripto do Japão tem se expandido nos últimos anos. Por exemplo, recentemente, o PayPal comprou 40% da operação da Binance no país, mostrando a força da regulamentação local.

O lançamento do JPYC marca uma nova etapa para o setor financeiro do Japão, que busca equilibrar inovação e segurança. Além disso, o modelo pode inspirar outras economias a seguir o mesmo caminho, especialmente em um cenário global de crescente interesse por stablecoins nacionais.

