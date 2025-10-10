Resumo da notícia

PayPay Corporation, do grupo SoftBank, adquiriu 40% da Binance Japão, criando aliança estratégica entre pagamentos digitais e criptomoedas.

A parceria dá acesso direto aos 70 milhões de usuários da PayPay para comprar e vender criptoativos usando PayPay Money.

Integração permitirá transações sem interrupções entre moedas fiduciárias e ativos digitais, reduzindo custos e tempo de operação.

BNB valorizou 15,5% nos últimos 7 dias, atingindo market cap de $175 bilhões e consolidando 4º lugar no ranking cripto.

Acordo marca momento histórico na adoção Web3 do Japão, unindo infraestrutura de pagamentos confiável com tecnologia blockchain. .

O mercado de criptomoedas no Japão testemunhou um movimento sísmico nesta quinta-feira (09/10), com o anúncio de que a PayPay Binance Japão se tornará uma realidade. A PayPay Corporation, gigante japonesa de pagamentos digitais controlada pelo SoftBank, confirmou a aquisição de 40% da Binance Japão, a filial local da maior exchange cripto do mundo.

A aliança estratégica promete remodelar o cenário financeiro do país, conectando diretamente o ecossistema de pagamentos tradicional à crescente economia de ativos digitais.

Este acordo não é apenas uma fusão de capital, mas uma união de forças que pode acelerar massivamente a adoção de criptomoedas em um dos mercados mais inovadores e, ao mesmo tempo, mais cautelosos do mundo.

A parceria visa derrubar as barreiras entre moedas fiduciárias e digitais, oferecendo uma experiência de usuário mais fluida e integrada.

PayPay e SoftBank apostam no mercado cripto japonês

A aquisição de 40% da Binance Japão pela PayPay, posiciona a exchange como uma afiliada de método patrimonial da gigante de pagamentos. Com mais de 70 milhões de usuários ativos, a PayPay não é uma participante qualquer. E o impacto disso para o mercado de novos projetos cripto será sentido.

Fundada em 2018, a empresa, que tem o respaldo do conglomerado SoftBank, tornou-se a líder indiscutível em pagamentos móveis no Japão, processando 380 milhões de remessas apenas em 2024.

O movimento é particularmente estratégico em um país conhecido por sua regulação rigorosa sobre criptoativos, que historicamente exigiu parcerias com empresas locais para qualquer avanço significativo.

Ao se aliar à PayPay, a Binance ganha acesso direto a uma base de consumidores vasta e estabelecida, criando um canal sem precedentes entre pagamentos do dia a dia e o universo dos ativos digitais. A aposta do SoftBank, através da PayPay, sinaliza uma forte confiança no potencial de crescimento do mercado cripto japonês.

Como funciona a integração PayPay Money com Binance Japão

A essência desta parceria reside na integração de serviços. O objetivo é permitir que os usuários transitem com facilidade entre seus saldos em ienes e seus investimentos em criptomoedas. Como primeiro passo, a colaboração permitirá que os clientes da Binance Japão utilizem o PayPay Money, o serviço de carteira digital da fintech, para comprar e vender ativos digitais.

Na prática, isso significa que um usuário poderá carregar sua conta na Binance Japão usando seu saldo no aplicativo PayPay e, da mesma forma, sacar os lucros de suas vendas de cripto diretamente para sua carteira PayPay.

Essa integração elimina intermediários, prometendo reduzir custos de transação e, principalmente, o tempo de operação. A conveniência de usar uma plataforma de pagamento já familiar para milhões de japoneses é um fator crucial para diminuir a fricção e incentivar a entrada de novos investidores no mercado.

BNB em alta: valorização reflete otimismo do mercado

O anúncio da parceria PayPay Binance Japão parece já ter repercutido positivamente no mercado. O BNB, token nativo da BNB Chain, registrou uma forte valorização. Nos últimos sete dias, subiu 15,5%. No momento da redação deste artigo, o BNB é negociado a aproximadamente US$ 1.260.

Com isso, consolida sua posição como a quarta maior criptomoeda do mundo. Sua capitalização de mercado alcança US$ 175,41 bilhões, segundo dados do CoinGecko.

É verdade que a alta é influenciada por múltiplos fatores. No entanto, a notícia de uma aliança tão poderosa no Japão certamente injetou uma dose de otimismo entre os investidores. Afinal, a integração com a PayPay representa uma validação institucional significativa. Além disso, abre um novo e massivo mercado para o ecossistema da Binance.

O que muda para o mercado cripto com essa parceria

Este acordo é um divisor de águas para a adoção da Web3 no Japão. A aliança une uma plataforma de pagamentos confiável e onipresente com a tecnologia blockchain de ponta da Binance.

Dessa forma, está pavimentando o caminho para um ecossistema financeiro onde os ativos digitais se tornam parte da vida cotidiana. Vale destacar que a iniciativa reflete uma tendência global. Trata-se da fusão entre a fintech tradicional e as finanças descentralizadas.

This is probably the biggest crypto distribution play ever executed. Let's do the math: PayPay has:

• 70M users (1 in 2 people in Japan)

• 5M+ merchants

• 67% of QR code payment market share

• 1 in every 5 cashless transactions

• 380M remittances in 2024 alone Now add… — Marc Baumann 🌔 (@marcb_xyz) October 9, 2025

Takeshi Chino, gerente-geral da Binance Japão, afirmou que a união permitirá ‘aproximar a Web3 de milhões de pessoas’. Segundo ele, a sinergia entre a tecnologia da Binance e a escala da PayPay pode acelerar a digitalização financeira no país.

Do outro lado, Masayoshi Yanase, diretor corporativo da PayPay, destacou que o investimento fornecerá aos usuários ‘soluções que combinam a conveniência e a segurança do PayPay’.

Expansão global da PayPay e planos futuros

A aliança com a Binance Japão faz parte de uma estratégia de crescimento mais ampla da PayPay. A empresa não está limitando suas ambições ao mercado doméstico. Em setembro, por exemplo, anunciou o lançamento de seu serviço de pagamento na Coreia do Sul. Já em agosto, apresentou confidencialmente um pedido à SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA, para uma possível listagem de ações em uma bolsa americana.

Esses movimentos indicam a intenção da PayPay de se tornar uma força global no setor de pagamentos e finanças digitais. Nesse sentido, a parceria com a Binance, a maior exchange do mundo, fortalece essa posição, demonstrando uma visão de futuro onde as criptomoedas desempenham um papel central.

Por outro lado, para a Binance, a aliança reafirma sua estratégia de colaborar com players locais confiáveis. Assim, busca impulsionar a inovação e garantir a proteção do usuário em mercados-chave ao redor do mundo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.