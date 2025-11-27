Flamengo x Palmeiras: final da Libertadores beneficia fan tokens

Resumo da notícia

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras deve ampliar o volume de fan tokens.

Dados mostram forte relação entre resultados em campo e negociações cripto.

A expectativa é de alta atividade até a decisão e na reta final do Brasileirão.

A final da Libertadores de 2025 entre Flamengo e Palmeiras promete movimentar não só o futebol, mas também o mercado de ativos digitais ligados aos dois clubes. Afinal, deve crescer a atenção dos torcedores que investem em fan tokens.

Os fan tokens conectam a paixão pelo esporte ao universo blockchain. E a reta final da temporada colocou frente a frente Flamengo e Palmeiras não apenas na decisão sul-americana, mas também na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Equilíbrio entre Flamengo e Palmeiras

Os tokens oficiais de Flamengo e Palmeiras registraram comportamento semelhante nas últimas semanas. O equilíbrio aparece nos preços e nos volumes negociados.

Por isso, segundo o Diretor de Novos Negócios do MB, Fabricio Tota, a plataforma espera um aumento consistente na atividade até o dia da decisão:

O resultado em campo poderá impactar diretamente o comportamento do mercado.

Os fan tokens permitem que o torcedor participe de enquetes e experiências exclusivas. Também funcionam como ativos negociáveis, da mesma maneira que as melhores altcoins.

No entanto, neste caso, podem reagir ao desempenho esportivo. Afinal, a combinação de emoção e especulação cria picos de interesse em jogos importantes.

Volume explodiu em confronto recente

Os dados mostram a força dessa dinâmica. Por exemplo, antes de um duelo pelo Brasileirão em maio de 2025, o volume diário do $MENGO disparou 12.900%, passando de cerca de R$ 500 mil para mais de R$ 65 milhões. E o preço subiu mais de 150%, indo de US$ 0,11 para mais de US$ 0,28. Aliás, o Flamengo venceu aquele jogo por 2 a 0.

O token $VERDAO também registrou forte movimento. O volume aumentou 775%, enquanto o preço teve alta de 8,5% na mesma semana.

Portanto, fica claro que os traders tendem a sentir o momento das equipes, ajustando estratégias conforme o desempenho e a expectativa das torcidas. Algo semelhante já havia ocorrido durante o Mundial de Clubes com os tokens de clubes brasileiros.

Fan tokens crescem ainda mais em finais

As finais geram ainda mais intensidade no mercado de fan tokens.

Em 2022, quando o Flamengo decidiu a Libertadores contra o Atlético Paranaense, o volume médio diário do $MENGO era de cerca de US$ 150 mil.

No entanto, o número saltou para US$ 12 milhões em um único dia próximo à final Em seguida, a média se manteve entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões até o jogo, que terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0.

A final da Libertadores deste ano pode repetir o padrão de grandes picos. Também há a expectativa de que o comportamento dos fan tokens seja influenciado pelo desfecho da competição e pela reta final do Brasileirão.

