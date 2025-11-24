Coinspeaker

ETFs de Dogecoin nos EUA — DOGE vai a US$ 1?

Estreia inaugura uma nova onda de institucionalização.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Resumo da notícia

  • Grayscale lança o primeiro ETF spot de Dogecoin com taxa zerada inicial.
  • DOGE precisa romper marca de US$ 0,16 para iniciar um rali mais forte.
  • Mercado espera mais de 100 novos ETFs cripto nos próximos meses.
  • Maxi Doge pode surfar a valorização gerada pela institucionalização das memecoins.

A Grayscale inaugurou um novo marco no mercado cripto norte-americano ao lançar o primeiro dos ETFs spot de DOGE.

Chamado Grayscale Dogecoin Trust ETF, o ativo passou a ser negociado sob o ticker $GDOG a partir de hoje (24/11).

A gestora anunciou o produto de forma bem-humorada, afirmando: ‘Much wow. Big ETP’ (Nossa, que incrível! Grande ETP).

Segundo a empresa, o ETF normalmente teria uma taxa de 35 bps. No entanto, a taxa  neste caso será zerada.

Isso vale para o primeiro US$ 1 bilhão sob gestão ou durante os três primeiros meses de funcionamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

O analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas destacou que o $GDOG terá apenas ‘dois dias de palco’ antes de outro ETF de Dogecoin chegar ao mercado.

Isso porque um produto da Bitwise será lançado na quarta-feira (26/11) com o ticker $BWOW.

Para Balchunas, é positivo ver diferentes emissoras finalmente conquistando seu espaço. Além disso, ele lembrou que empresas como a Grayscale foram fundamentais para impulsionar o setor até este ponto.

Preço do DOGE ainda não reage

Apesar da empolgação, o Dogecoin (DOGE) não apresentou reação significativa após o anúncio. No momento, o ativo opera próximo de US$ 0,1438, com alta inferior a 1% nas últimas 24 horas.

O gráfico mostra que o DOGE continua limitado por uma estrutura de topos descendentes, dentro de um canal de baixa.

Em resumo, a resistência crítica permanece em US$ 0,16, nível que já rejeitou diversas tentativas de rompimento. No horizonte semanal, o preço caiu 7%.

O fato é que manter o suporte em US$ 0,14 é vital para os compradores. Afinal, uma perda dessa faixa poderia abrir espaço para uma queda até US$ 0,10.

Um analista no X apontou que a vela semanal tocou pela terceira vez a trendline de suporte de longo prazo, padrão semelhante ao observado entre 2023 e 2024.

Aliás, este foi o período que marcou o início da lenta pernada de alta das principais memecoins no ciclo 2021-2026.

ETFs sinalizam um novo ciclo explosivo para o DOGE?

Os sinais ainda são mistos. Por um lado, o lançamento do primeiro ETF spot de Dogecoin é, sem dúvida, um marco de legitimidade institucional.

Por outro, o gráfico indica que nenhum movimento explosivo ocorrerá sem um rompimento firme de US$ 0,16.

Se esse rompimento vier, analistas acreditam que o DOGE pode finalmente ganhar força para buscar uma recuperação mais agressiva.

Até lá, o mercado segue observando de perto o impacto real dos ETFs de DOGE nas próximas semanas.

Apesar disso, o lançamento do primeiro ETF spot de Dogecoin nos Estados Unidos não é um marco isolado.

Afinal, ele se encaixa em uma tendência muito maior que está prestes a transformar o mercado cripto nos próximos meses.

Eric Balchunas destaca que estamos entrando em uma fase inédita de institucionalização:

Cinco ETFs cripto spot serão lançados nos próximos seis dias. E esperamos mais de 100 novos ETFs nos próximos seis meses.

Esse tipo de expansão simplesmente nunca ocorreu antes. E quando Wall Street abre suas portas a um segmento, todo o ecossistema ao redor tende a se valorizar.

Isso ocorreu com o Ethereum depois do ETF de ETH. Também com as L2 depois do boom do Bitcoin. E agora está prestes a acontecer com as memecoins.

Maxi Doge pode surfar sobre a próxima onda de valorização

home maxi doge

Com o Dogecoin ganhando força no ambiente regulado, a demanda por memecoins que mantenham a mesma estética cultural cresce automaticamente .

É aí que o Maxi Doge (MAXI) se destaca. Afinal, ele mantém o espírito original do meme (irreverente, divertido e comunitário).

No entanto, apresenta uma estrutura pensada para a explosão especulativa, algo que o DOGE já não consegue replicar por ser um ativo maduro.

Em outras palavras, se o DOGE subir com força graças aos novos ETFs, o Maxi Doge pode ser uma das maiores oportunidades de multiplicação do próximo ciclo.

Visite a pré-venda do $MAXI

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

