ETFs de Dogecoin nos EUA — DOGE vai a US$ 1?

A Grayscale inaugurou um novo marco no mercado cripto norte-americano ao lançar o primeiro dos ETFs spot de DOGE.

Chamado Grayscale Dogecoin Trust ETF, o ativo passou a ser negociado sob o ticker $GDOG a partir de hoje (24/11).

A gestora anunciou o produto de forma bem-humorada, afirmando: ‘Much wow. Big ETP’ (Nossa, que incrível! Grande ETP).

Segundo a empresa, o ETF normalmente teria uma taxa de 35 bps. No entanto, a taxa neste caso será zerada.

Isso vale para o primeiro US$ 1 bilhão sob gestão ou durante os três primeiros meses de funcionamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

O analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas destacou que o $GDOG terá apenas ‘dois dias de palco’ antes de outro ETF de Dogecoin chegar ao mercado.

Isso porque um produto da Bitwise será lançado na quarta-feira (26/11) com o ticker $BWOW.

Para Balchunas, é positivo ver diferentes emissoras finalmente conquistando seu espaço. Além disso, ele lembrou que empresas como a Grayscale foram fundamentais para impulsionar o setor até este ponto.

Preço do DOGE ainda não reage

Apesar da empolgação, o Dogecoin (DOGE) não apresentou reação significativa após o anúncio. No momento, o ativo opera próximo de US$ 0,1438, com alta inferior a 1% nas últimas 24 horas.

O gráfico mostra que o DOGE continua limitado por uma estrutura de topos descendentes, dentro de um canal de baixa.

Em resumo, a resistência crítica permanece em US$ 0,16, nível que já rejeitou diversas tentativas de rompimento. No horizonte semanal, o preço caiu 7%.

O fato é que manter o suporte em US$ 0,14 é vital para os compradores. Afinal, uma perda dessa faixa poderia abrir espaço para uma queda até US$ 0,10.

Um analista no X apontou que a vela semanal tocou pela terceira vez a trendline de suporte de longo prazo, padrão semelhante ao observado entre 2023 e 2024.

Aliás, este foi o período que marcou o início da lenta pernada de alta das principais memecoins no ciclo 2021-2026.

ETFs sinalizam um novo ciclo explosivo para o DOGE?

Os sinais ainda são mistos. Por um lado, o lançamento do primeiro ETF spot de Dogecoin é, sem dúvida, um marco de legitimidade institucional.

Por outro, o gráfico indica que nenhum movimento explosivo ocorrerá sem um rompimento firme de US$ 0,16.

Se esse rompimento vier, analistas acreditam que o DOGE pode finalmente ganhar força para buscar uma recuperação mais agressiva.

Até lá, o mercado segue observando de perto o impacto real dos ETFs de DOGE nas próximas semanas.

Apesar disso, o lançamento do primeiro ETF spot de Dogecoin nos Estados Unidos não é um marco isolado.

Afinal, ele se encaixa em uma tendência muito maior que está prestes a transformar o mercado cripto nos próximos meses.

Eric Balchunas destaca que estamos entrando em uma fase inédita de institucionalização:

Cinco ETFs cripto spot serão lançados nos próximos seis dias. E esperamos mais de 100 novos ETFs nos próximos seis meses.

Esse tipo de expansão simplesmente nunca ocorreu antes. E quando Wall Street abre suas portas a um segmento, todo o ecossistema ao redor tende a se valorizar.

Isso ocorreu com o Ethereum depois do ETF de ETH. Também com as L2 depois do boom do Bitcoin. E agora está prestes a acontecer com as memecoins.

