Shayne Coplan vira o bilionário self-made mais jovem do mundo.

ICE investe US$ 2 bilhões e valoriza Polymarket em US$ 8 bi.

Plataforma transforma previsões em mercado cripto com liquidez real.

Polymarket supera polêmicas e se legaliza com aquisição da QCEX.

Shayne Coplan, fundador da Polymarket, alcançou o posto de bilionário ‘self-made’ mais jovem do mundo aos 27 anos. Assim, o mundo cripto acaba de ganhar um novo bilionário, e dos mais jovens da história.

Ele alcançou este feito depois que a Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Nova York (NYSE), anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Polymarket.

Com isso, a plataforma passou a valer quase US$ 8 bilhões, marcando um feito impressionante para uma empresa que nasceu, literalmente, durante a pandemia e dentro do banheiro do apartamento de Coplan.

Vale salientar que self-made é um termo em inglês comumente utilizado para descrever alguém que alcança algo por conta própria. Ou seja, o feito de Shayne Coplan se torna ainda mais impressionante, já que ele construiu essa fortuna sem herança.

De estudante frustrado a visionário do mercado cripto

Poucos poderiam imaginar que um universitário frustrado da Universidade de Nova York (NYU) se tornaria o rosto de uma das startups mais revolucionárias do setor.

Coplan abandonou a faculdade ao perceber que os projetos de novos tokens da época eram, em grande parte, especulativos e sem propósito real.

Entretanto, tudo mudou quando ele conheceu as ideias do economista Robin Hanson, criador do conceito de mercados de previsão, em que pessoas podem negociar probabilidades de eventos reais. A inspiração foi imediata.

Essa ideia é boa demais para ficar só em artigos acadêmicos, escreveu Coplan em 2020.

Assim, durante o auge da pandemia, ele começou a programar a Polymarket do próprio banheiro, determinado a transformar teoria em prática.

O que é a Polymarket e porque ela vale bilhões

A Polymarket é uma plataforma que permite apostar em resultados de eventos do mundo real, usando stablecoins.

Na prática, ela transforma opiniões e previsões em um mercado descentralizado, onde o preço reflete o sentimento coletivo dos usuários.

Por exemplo: se 70% das pessoas acreditam que determinado candidato vencerá uma eleição, o preço desse resultado sobe, criando um indicador de probabilidade de mercado.

A proposta ganhou tração rapidamente e, durante as eleições americanas de 2024, os usuários movimentaram mais de US$ 3 bilhões em apostas.

Desde então, a Polymarket se tornou uma espécie de ‘bolsa de previsões’, atraindo curiosos, traders e até instituições.

A volta por cima da Polymarket após crises e polêmicas

Mas o caminho de Coplan até o topo não foi fácil. Em 2022, a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA) multou a Polymarket em US$ 1,4 milhão por operar sem registro e permitir o acesso de usuários americanos.

Dois anos depois, durante as eleições de 2024, o FBI invadiu o apartamento de Coplan, suspeitando que a empresa ainda estivesse ativa nos EUA irregularmente. Foi um golpe duro. Porém, o empreendedor não desistiu.

Em julho de 2025, tanto o Departamento de Justiça quanto a CFTC encerraram as investigações. E, para dar a volta por cima, Coplan adquiriu a exchange licenciada QCEX por US$ 112 milhões, legalizando as operações da Polymarket no país. Assim, o que parecia o fim se transformou em um recomeço.

ICE aposta em Coplan e legitima os mercados de previsão

A entrada da Intercontinental Exchange (ICE) foi o ponto de virada definitivo. O grupo, dono da Bolsa de Nova York, investiu US$ 2 bilhões na Polymarket, não apenas como injeção de capital, mas como selo de legitimidade.

Segundo analistas de Wall Street, o movimento representa uma aproximação inédita entre as finanças tradicionais e o universo cripto.

Agora, os mercados de previsão descentralizados começam a ser vistos como uma nova categoria de investimento, que combina dados, inteligência coletiva e blockchain.

Além disso, entre os investidores da Polymarket estão nomes de peso, como:

Founders Fund (de Peter Thiel);

Blockchain Capital;

Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum;

Fundo 1789 Capital, onde Donald Trump Jr. atua como conselheiro.

Do banheiro à Bloomberg: o bilionário improvável

O investimento da ICE elevou o valor de mercado da Polymarket para cerca de US$ 8 bilhões, fazendo com que a fortuna pessoal de Shayne Coplan ultrapassasse US$ 1 bilhão.

Hoje, ele integra o Bloomberg Billionaires Index e representa uma nova geração de empreendedores. Estamos falando daqueles que começaram do zero, enfrentaram a burocracia e desafiaram a lógica de Wall Street com inovação e persistência.

Assim, o jovem que já precisou vender seus pertences para pagar o aluguel agora é visto como o símbolo de uma era em que informação, capital e tecnologia se fundem em uma nova forma de mercado.

A trajetória de Coplan mostra que os mercados descentralizados de informação não são mais uma curiosidade do mundo cripto. Eles são, na verdade, o próximo passo da economia digital.

Com a Polymarket, qualquer pessoa pode transformar conhecimento em valor, apostando não apenas em eventos, mas no poder da inteligência coletiva.

Um mercado em maturação ainda cheio de oportunidades

O setor cripto está amadurecendo, mas isso não significa que as grandes oportunidades acabaram, muito pelo contrário.

Com a entrada de bancos, fundos e empresas tradicionais, o mercado está se tornando mais estruturado, transparente e, ao mesmo tempo, mais competitivo.

Entretanto, essa nova fase também abre espaço para ideias realmente disruptivas. Em um ecossistema em expansão, qualquer tecnologia capaz de resolver problemas antigos ou melhorar o que já existe pode se transformar em um fenômeno global.

Portanto, ainda há muito dinheiro a ser feito no universo cripto. Para quem acompanha o setor com olhar atento, o segredo é identificar essas revoluções antes que o mercado as precifique.

