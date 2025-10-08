Resumo da notícia

Perguntamos ao ChatGPT-5, a nova versão do modelo de inteligência artificial da OpenAI, quais categorias específicas de criptomoedas devem se destacar no próximo grande ciclo de valorização do mercado.

Na resposta, o chatbot destacou os tokens ligados à Inteligência Artificial (AI) e os ativos de Finanças Descentralizadas (DeFi).

Segundo análises baseadas em tendências de mercado, dados on-chain e volume de negociação global, essas duas frentes tecnológicas concentram os maiores indícios de adoção e crescimento até o fim de 2025.

Tokens de Inteligência Artificial em ascensão

Com o avanço das tecnologias de IA generativa e o aumento do interesse corporativo por automação, o ChatGPT-5 apontou que os tokens de Inteligência Artificial têm um papel central no novo ciclo de alta.

Projetos como Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) e Render (RNDR) despontam como líderes de uma narrativa que une blockchain e aprendizado de máquina.

Esses novos projetos cripto criam ecossistemas de IA descentralizada, nos quais dados, modelos e poder computacional são compartilhados sem a necessidade de intermediários.

O objetivo é democratizar o acesso à inteligência artificial. Isso evita o monopólio de grandes corporações e oferece remuneração direta a quem contribui com dados e processamento.

A integração entre IA e blockchain está apenas começando. O mercado vê isso como a convergência mais poderosa desde o surgimento do DeFi, avaliou o ChatGPT-5, em uma simulação de análise de tendências realizada nesta semana.

Dados do CoinMarketCap indicam que o valor de mercado dos tokens de IA ultrapassa US$ 25 bilhões, com crescimento constante nas últimas semanas.

Esse crescimento foi impulsionado por anúncios de parcerias e lançamentos de novas plataformas de dados descentralizados.

DeFi retoma protagonismo com base sólida

Paralelamente, o setor de Finanças Descentralizadas (DeFi) volta ao radar de investidores institucionais e usuários experientes.

O ChatGPT-5 destaca que o retorno da liquidez para protocolos como Aave, MakerDAO, Uniswap e Curve sinaliza o início de uma fase mais madura para o ecossistema.

Com a valorização do Bitcoin e do Ethereum, o Total Value Locked (TVL) do setor ultrapassou os US$ 120 bilhões. Este é o maior nível desde o início de 2022, segundo dados da DefiLlama.

A nova onda de interesse vem acompanhada de protocolos que unem segurança institucional, auditoria on-chain e integração com stablecoins regulamentadas, o que tende a reduzir riscos e atrair capital mais conservador.

O DeFi está se reinventando, agora com compliance, seguros e governança aprimorada. É uma segunda geração de finanças descentralizadas, mais próxima do sistema tradicional, destacou o ChatGPT-5 em suas projeções.

Convergência entre IA e DeFi pode definir o novo ciclo

Segundo o modelo da OpenAI, as duas categorias compartilham um mesmo vetor: a aplicação prática e escalável da tecnologia blockchain.

Enquanto os tokens de IA descentralizam o poder computacional, o DeFi oferece a infraestrutura financeira para sustentar esses ecossistemas inteligentes.

Essa fusão já começa a ser observada em projetos híbridos, que combinam IA autônoma com contratos inteligentes.

A união entre inteligência artificial e finanças descentralizadas cria o embrião de um novo mercado — o das economias autônomas, observou o ChatGPT-5.

Expectativa para o fim de 2025

De acordo com as simulações de cenário do modelo, caso o Bitcoin mantenha suporte acima de US$ 100 mil, AI e DeFi devem liderar a ‘altseason’ até o fim de 2025.

Investidores institucionais e desenvolvedores estão atentos a essa tendência, que promete unir tecnologia de ponta, liquidez global e inovação descentralizada em uma das fases mais promissoras do mercado cripto nos últimos anos.

Em suma, a análise do ChatGPT-5 reforça o que muitos especialistas já vinham sinalizando: a próxima onda de valorização não será apenas especulativa, mas tecnológica.

Tokens de IA e DeFi representam a evolução natural da Web3, ou seja, uma convergência entre autonomia, finanças e inteligência de dados.

Com essa leitura, o mercado se prepara para um novo capítulo da revolução cripto. Trata-se de um ciclo em que máquinas e algoritmos podem se tornar tão valiosos quanto o próprio dinheiro digital.

Novos projetos despontam como apostas de alto potencial em DeFi e IA

Atualmente, dois são os projetos que melhor representam o avanço das duas narrativas mais fortes do mercado, Finanças Descentralizadas (DeFi) e Inteligência Artificial (IA).

Estamos falando de Bitcoin Hyper (HYPER) e SUBBD, que estão ganhando espaço como apostas de alto potencial para o próximo ciclo cripto.

Enquanto o HYPER redefine o papel do Bitcoin dentro do universo DeFi, o SUBBD usa IA para revolucionar a economia dos criadores de conteúdo.

Bitcoin Hyper (HYPER): o DeFi sobre o ecossistema do Bitcoin

O Bitcoin Hyper (HYPER) é uma solução DeFi que utiliza a Solana Virtual Machine (SVM) para criar uma camada de alto desempenho sobre a rede Bitcoin. Desse modo, permite transações rápidas, interoperabilidade e contratos inteligentes.

O objetivo do projeto é transformar o Bitcoin em uma infraestrutura financeira descentralizada. Com isso, abre caminho para operações de empréstimo, staking, swaps e pools de liquidez, tudo ancorado na segurança e na liquidez da principal criptomoeda do mercado.

Dessa forma, o HYPER leva o conceito de ‘Bitcoin produtivo’ à prática, permitindo que investidores movimentem capital sem depender de intermediários ou de outras blockchains.

O token também funciona como ativo de governança e combustível econômico para a camada financeira do protocolo, sendo usado para taxas, validações e recompensas.

Com uma arrecadação superior a US$ 22 milhões em sua pré-venda, o HYPER vem sendo apontado por analistas como um dos principais catalisadores da nova fase do DeFi.

SUBBD: IA aplicada à economia dos criadores de conteúdo

Enquanto o HYPER fortalece o DeFi, o SUBBD surge como uma das iniciativas mais promissoras no campo da Inteligência Artificial aplicada à economia criativa.

Construído sobre a blockchain da Ethereum, o projeto combina IA generativa, tokenização e engajamento para transformar a relação entre criadores e fãs.

Diferente das memecoins que dependem apenas de hype e especulação, o SUBBD aposta em utilidade real. Ele oferece ferramentas de IA, como, por exemplo, clonagem de voz, geração de imagens e automação de conteúdo.

Tudo isso é integrado a um sistema de pagamentos tokenizados, em que fãs podem assinar, doar e participar de eventos usando o token SUBBD.

O ecossistema ainda conta com staking, governança e uma Creator Academy, onde influenciadores e artistas podem monetizar seu trabalho de forma direta e transparente.

Segundo dados da equipe, mais de 2.000 criadores já aderiram à plataforma, somando uma audiência potencial de 250 milhões de seguidores. Este é um diferencial significativo em relação a outros tokens em pré-venda.

Por fim, o projeto alia transparência e utilidade, posicionando-se como um token de IA com função social e econômica real, capaz de unir fãs, criadores e investidores.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.