Gemini ultrapassa Coinbase na App Store após cartão XRP Master

Novo cartão promete até 4% de cashback em XRP.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • Gemini e Ripple lançaram o XRP Mastercard, emitido pela WebBank.
  • Os usuários recebem até 4% em XRP por compra e até 10% em varejistas parceiros.
  • Gemini recebe apoio da Ripple com linha de crédito de US$ 75 milhões.
  • Best Wallet prepara o Best Card, com cashback em múltiplos tokens.

O mercado cripto ganhou um novo capítulo de competitividade com o lançamento do XRP Mastercard, uma iniciativa conjunta entre Gemini e Ripple.

O cartão, emitido pela WebBank sob a bandeira Mastercard, promete recompensar usuários com até 4% em XRP a cada compra realizada. O resultado foi imediato e já colocou o aplicativo da Gemini à frente do Coinbase no ranking de finanças da App Store dos EUA.

Recompensas em tempo real e parcerias estratégicas

Diferente dos sistemas tradicionais de pontos, os usuários do novo cartão recebem as recompensas em XRP de forma imediata.

Além disso, a Gemini firmou parcerias com varejistas selecionados para oferecer até 10% de cashback em XRP, ampliando o potencial de adoção de uma das melhores altcoins como meio de pagamento.

O produto chega em um momento de maior integração entre as empresas. A Ripple apoiou o pedido de IPO da Gemini com uma linha de crédito de US$ 75 milhões, que pode chegar a US$ 150 milhões, vinculada diretamente à emissão do cartão.

Outro ponto importante é a inclusão de RLUSD nas opções de empréstimo da exchange. A stablecoin criada pela Ripple já está entre as seis maiores stablecoins por valor de mercado.

O impacto do cartão Gemini no mercado e na adoção do XRP

A iniciativa mostra como exchanges e emissores estão buscando produtos cripto-nativos, capazes de atrair novos públicos e fidelizar clientes.

De acordo com dados da Gemini, usuários que optaram por recompensas em XRP entre 2021 e 2025 acumularam ganhos de mais de 450% no longo prazo.

Para a Ripple, o cartão não é apenas uma ferramenta de marketing, mas uma forma de consolidar o XRP Ledger como infraestrutura de pagamentos globais.

Em suma, a combinação de XRP e RLUSD fortalece a tese de utilidade real dos ativos digitais, indo além da especulação e se aproximando da economia cotidiana.

Apesar do sucesso inicial, a Gemini ainda enfrenta dificuldades financeiras. A exchange registrou prejuízo líquido de US$ 282,5 milhões no primeiro semestre de 2025, contra US$ 41,4 milhões no mesmo período do ano anterior.

Mesmo assim, o desempenho do aplicativo representa uma vitória rara contra a Coinbase, que há anos domina os rankings de exchanges de criptomoedas.

O lançamento do cartão XRP Mastercard pode redesenhar parte da disputa. No entanto, resta saber se a Gemini conseguirá sustentar esse impulso em meio a um mercado cada vez mais desafiador.

Best Wallet e Best Card: praticidade e segurança em um único ecossistema

cartão best wallet

Enquanto o cartão da Gemini surge como uma aposta ousada para impulsionar a adoção do XRP, o ecossistema da Best Wallet já trabalha em uma solução que promete ir além.

O Best Card, atualmente em desenvolvimento, será lançado totalmente integrado ao aplicativo da Best Wallet. Desse modo, a plataforma vai criar um hub completo para quem deseja armazenar, negociar e gastar criptomoedas em um só lugar.

A diferença principal está na unificação da experiência. Em vez de depender de múltiplos aplicativos ou serviços para comprar, trocar e utilizar cripto no dia a dia, os usuários da Best Wallet terão tudo centralizado em um ecossistema seguro e intuitivo.

Além disso, funcionalidades exclusivas, como o recurso Upcoming Tokens, permitem participar de lançamentos de novos projetos diretamente pelo app. Isso certamente amplia as oportunidades de investimento sem expor o usuário a riscos de phishing ou conexões externas.

Outro ponto que coloca o Best Card em posição de destaque é sua flexibilidade. Diferentemente de soluções restritas a um único ativo, o cartão da Best Wallet permitirá cashback em múltiplos tokens, incluindo o $BEST.

Isso fortalece a economia interna da plataforma, dando liberdade ao usuário para escolher como utilizar suas recompensas.

Na prática, o que a Gemini faz com o XRP, a Best Wallet busca expandir para todo o mercado cripto. Ou seja, deve entregar autonomia, praticidade e segurança avançada em um mesmo produto.

E, o melhor, tudo projetado tanto para quem está começando quanto para investidores experientes que desejam unir gestão e uso cotidiano dos ativos digitais.

