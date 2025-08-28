Procurador-geral do RJ mira facções que usam criptomoedas

Resumo da notícia

Procurador-geral do Rio quer reduzir poder financeiro de facções ligadas a criptoativos.

Parceria com a Chainalysis fornecerá ferramentas de rastreamento em blockchain.

Cooperação com autoridades italianas mira infiltração de organizações terroristas.

O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Antonio José Campos Moreira, assumiu o cargo em janeiro e já definiu como prioridade o combate ao uso de criptomoedas por facções criminosas.

Em entrevista ao Conjur, ele destacou que organizações movimentam cifras bilionárias e convertem grande parte desses valores em criptoativos.

Além disso, Moreira explicou que os grupos deixaram de ser locais ou regionais. Agora, operam com alcance transnacional, o que exige ferramentas mais sofisticadas de investigação.

MP aposta em ferramenta de rastreamento em blockchain

Para enfrentar esse cenário, o Ministério Público do Rio firmou parceria com o de Santa Catarina e fechou acordo com a americana Chainalysis.

A empresa fornecerá tecnologia para rastrear transações em blockchain e apoiar investigações de crimes financeiros digitais. Isso deve incluir o uso de Bitcoin e outras altcoins e criptomoedas baratas pelas facções.

Moreira afirmou que o objetivo é ‘viabilizar a asfixia econômica e financeira das organizações criminosas’.

Também ressaltou que sua gestão dá ênfase à investigação patrimonial, fortalecendo o uso de inteligência autônoma para identificar ativos ocultos.

Por outro lado, a contratação da ferramenta marca um avanço na estratégia de adaptação do Ministério Público ao ambiente digital. Então, a expectativa é que o rastreamento rápido de ativos virtuais reduza a capacidade de lavagem de dinheiro via criptoativos.

Em julho, a polícia de Goiás desmantelou um grupo que lavava dinheiro com criptos. Aliás, casos como esse são cada vez mais frequentes.

Cooperação com a Itália para combater facções

Além disso, o procurador apontou riscos ligados a grupos terroristas que buscam financiamento no Brasil.

Por isso, destacou a parceria com a Procuradoria Nacional Antimáfia e Antiterrorismo da Itália para enfrentar a interseção entre facções criminosas e organizações terroristas.

Por fim, Moreira reforçou que a prioridade é sufocar financeiramente essas redes. A meta é retirar delas a estrutura necessária para expandir suas atividades, combinando cooperação internacional, tecnologia de rastreamento e investigação patrimonial aprofundada.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.