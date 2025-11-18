Resumo da notícia

Os principais profissionais de poker online do mundo estão em ação até 7 de dezembro no site de poker cripto CoinPoker. Eles disputam prêmios em dinheiro real, prestígio e o título de campeão mundial de cash games.

A edição 2025 do High Stakes Cash Game World Championship começou no dia 10 de novembro. O evento é organizado em parceria com o PokerStrategy.com, que registra resultados para o ranking oficial.

Os melhores jogadores dos melhores sites de poker online

No momento, DavyJones922 lidera a disputa. Ele já é visto como um dos melhores regs de poker online valendo dinheiro real. Afinal, soma mais de 150.000 USDT de lucro após ter jogado 4.000 mãos.

Mas outros nomes fortes vêm logo atrás, como o campeão do ano passado, Owen ‘PR0DIGY’ Messere. Também estão no páreo SeaLlama, Kayhan Mokri, Asianflushie, Barak ‘iWasOnly17’ Wisbrod, Jasam Gale, Yolan Cohen e muitos outros profissionais conhecidos. Além disso, dezenas de novos talentos profissionais aparecem na disputa.

Linus ‘LLinusLLove’ Loeliger, considerado um dos maiores crushers do poker online, está rodando US$ 40.000 abaixo do EV. Ele tem perdas que já passam de seis dígitos. Mas continua sendo um dos nomes para acompanhar nas próximas semanas.

LLinusLLove já jogou quase 15.000 mãos, ficando atrás apenas do jogador anônimo Riggedeck, que chegou às 20.000 mãos. Aliás, Riggedeck se destaca com um desempenho muito acima do esperado, US$ 85.000 acima do EV.

No horário de pico, o site de poker offshore opera até doze mesas do Cash Game World Championship. As mesas rodam em USDT, uma stablecoin pareada ao dólar, o que permite a participação de jogadores do mundo todo. Os blinds estão em 50/100 USDT.

O site de poker descentralizado aceita depósitos em USDC, Bitcoin, Ethereum, Solana e moeda fiduciária em alguns países. Além disso, o CoinPoker usa transparência baseada em blockchain. Suas reservas são comprovadas e mantidas 1:1 em carteiras frias. Por fim, o RNG provably fair usa a mesma tecnologia criptográfica da rede Ethereum (KECCAK-256).

Jogos de poker com rake free

Nas mesas do CGWC, o CoinPoker é rake free. Então, os melhores jogadores do mundo batalham apenas pela competição e pela paixão pelo jogo. Afinal, jogam sem se preocupar com o rake reduzindo seus lucros em disputas com edges mínimos. O campeão mundial ainda receberá um Rolex personalizado avaliado em US$ 35.000.

Para tornar o evento mais interessante, algumas mesas também mostram automaticamente as cartas vencedoras no showdown. Além disso, os jogadores precisam participar de pelo menos uma dessas ‘show tables’. Muitas mesas também têm antes para estimular a ação. Confira mais detalhes sobre a mecânica do campeonato no site do CoinPoker.

Os jogadores que geram mais entretenimento também aparecem em jogos VIP aos domingos. Por exemplo, o popular youtuber americano Ryan Depaulo já foi ‘embaixador do dia’. Em um pot impressionante, Linus Loeliger pagou um blefe all-in no river com apenas 8-high e faturou 12.500 USDT.

Esse campeonato de Texas Hold’em vem após o evento Pot Limit Omaha CGWC, que o CoinPoker realizou no mês passado. O torneio coroou o jogador anônimo ‘godfromstock’ como campeão mundial de PLO.

Jogadores de torneios de poker online também têm acesso a promoções especiais. A promoção CoinMasters oferece um calendário de MTTs de vários meses. E o vencedor leva um pacote de torneio de poker ao vivo avaliado em US$ 100.000, incluindo a entrada no evento principal da WSOP.

Benjamin ‘Bencb’ Rolle, campeão do evento principal da WSOP Online, é embaixador do CoinPoker e é considerado um dos melhores jogadores de torneios do mundo.

Se você é iniciante, há também a promoção Black Friday Cyber Stacks. Ela distribui dinheiro grátis aleatoriamente nas mesas. Também traz outras recompensas para jogadores de microstakes.

Assista ao campeonato mundial de cash games

As transmissões completas das partidas estão disponíveis no canal do PokerStrategy no YouTube. Além disso, há destaques no canal do CoinPoker e no canal do embaixador Bobby James, ambos no YouTube.

Grandes pots e blefes já apareceram em publicações como a Card Player Magazine e a PokerScout. Aliás, muitas delas colocam o CoinPoker como o melhor site de poker online para jogar valendo dinheiro real. Afinal, citam os 33% de rakeback e o bônus de 150% até US$ 2.000. Além disso, ao site conta com um cassino completo, apostas esportivas e plataforma de futuros CoinFutures.

Em uma transmissão recente, SeaLlama participou com comentários no estúdio enquanto jogava o evento. Ele é visto como outro dos grandes crushers do poker online.

Outros comentaristas incluem o profissional australiano Koray ‘KakiTee’ Turker, o britânico Owen Messere, o ex-jogador profissional de esports francês Yoan Merlo e diversos jogadores internacionais que disputaram o campeonato de mid stakes Cash Game World Championship deste ano. Por fim, o profissional escocês Gary ‘GazzyB’ Blackwood também participou da transmissão do jogo VIP.

